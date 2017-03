POSKUPLJUJE APSOLUTNO SVE: Rastu cijene hrane, pića, prijevoza, odjeće, zdravstva… Stručnjaci otkrili što nas sve čeka

U Hrvatskoj su u veljači potrošačke cijene porasle za 1.4 posto na godišnjoj razini. Radi se o najvećem rastu cijena još od kolovoza 2013.

Posljedica je to rasta cijena goriva, restorana, hotela, hrane i pića. Jučer objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku potvrđuju da Hrvatska nakon tri godina izlazi iz razdoblja deflacije, s s obzirom na to da su u veljači potrošačke cijene porasle treći mjesec zaredom, i to brže nego mjesec dana prije, kada su ojačale za 0.9 posto.

‘Osim učinka baznog razdoblja – u veljači prošle godine potrošačke cijene zabilježile su pad za 1.4 posto godišnje – rast inflacije u veljači potpomognut je rastom cijena prijevoza, osobito u kategoriji goriva i maziva za osobne automobile’, kažu analitičari Raiffeisenbank Austrija (RBA).

Najviše poskupljuje prijevoz

Naime, u veljači su na godišnjoj razini najviše porasle cijene prijevoza (7.3 posto), pri čemu su cijene goriva za prijevozna sredstva skočile za 16.3 posto, piše Glas Slavonije.



Cijene restorana i hotela porasle su za 3.8 posto, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića porasle za 3.4 posto. Duhan i alkoholna pića poskupila su za 2.3 posto.

Cijene u sektoru zdravlja porasle su za 2.1, u rekreaciji i kulturi za 1.2 posto. Cijene odjeće i obuće, kao i obrazovanja, zabilježile su na godišnjoj razini rast od 1.1 posto, a cijene raznih dobara i usluga 0.5 posto.

Padaju cijene stanovanja, vode, energije

No, u veljači su u odnosu prema istom mjesecu prošle godine za 4.4 posto pale cijene stanovanja, vode, električne energije i plina. Posljedica je to pada cijene plina od 11.2 posto.

‘U nadolazećim mjesecima očekujemo nastavak pozitivnih stopa inflacije. Poticaj višim cijenama dolazit će od jačanja uvoznih inflacijskih pritisaka, prije svega s robnih tržišta sirove nafte i prehrambenih sirovina. Također, poticaj višim cijenama doći će i od više stope PDV-a na određene usluge, ali i od trošarina’, predviđaju analitičari RBA.