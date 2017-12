POSEBNA REGULACIJA ZBOG KOMEMORACIJE PRALJKU: ZET uvodi besplatne autobuse, provjerite u kojim ulicama nećete smjeti voziti ni parkirati

Zagrebačka policija izvijestila je u subotu o posebnoj regulaciji prometa u ponedjeljak, 11. prosinca, oko dvorane Lisinski i crkve Sveta Mati Slobode tijekom komemoracije i mise zadušnice za generala Slobodana Praljka.

Posebna regulacija prometa uspostavit će se zbog posebnih mjera sigurnosti i organizacije prijevoza svih sudionika komemoracije koja u organizaciji Hrvatskog generalskog zbora počinje u 12 sati, te onih koji žele biti na misi zadušnici s početkom u 15 sati. U blizini dvorane Lisinski, u ponedjeljak će od 9,30 do 14 sati, za sav promet, osim za autobuse ZET-a, biti zatvoren istočni i zapadni kolnik Trga Stjepana Radića od Ulice grada Vukovara do Paromlinske.

Od 6 do 14 sati bit će zabranjeno zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na parkiralištu na Trgu Stjepana Radića s istočne strane zgrade Gradske uprave.



Od 9,30 do 14,30 sati šljunčano parkiralište s istočne strane Zagrebačkog velesajma bit će zauzeto radi parkiranja većeg broja autobusa.

Na području Jaruna, od 6 do 17 sati, bit će zabranjeno zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na parkiralištu u Ulici don Petra Šimića s južne strane crkve Sveta Mati Slobode.

U razdoblju od 14 do 17 sati bit će zauzeta desna prometna traka južnog kolnika Horvaćanske ceste od Ulice Hinka Wurtha do Ulice Hrgovići radi parkiranja većeg broja autobusa.

Policija moli sve sudionike komemoracije da za parkiranje koriste šljunčano parkiralište s istočne strane Zagrebačkog velesajma kod raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Antallove ulice. Svi će s te lokacije autobusima ZET-a biti prevezeni do KD Vatroslav Lisinski od 9,30 do 11,30 sati u odlasku na komemoraciju, a u povratku do svojih vozila, od 13 do 14,30 sati po završetku komemoracije.