POSEBNA REGULACIJA PROMETA U ZAGREBU: Zbog utrke ‘Tour of Croatia’ ovim će cestama biti zabranjena vožnja

Biciklistička utrka ‘Tour of Croatia’ 23. travnja ulazi u završnu etapu od Samobora do Zagreba. Zbog utrke će dijelovi zagrebačkih prometnica biti zatvoreni, a javni gradski prijevoz preusmjeren.

Završna etapa utrke ‘Tour of Croatia’ duga 147 kilometara kreće iz Samobora, preko Svete Nedjelje nakon čega će biciklisti krenuti putem magistrale prema Zagorju da bi kod izlaza za Oroslavje skrenuli istočno i nastavili zaobilaziti Zagrebačku goru. Od Oroslavja ruta kreće prema Mariji Bistrici. Nakon toga slijedi ulazak u Bedenicu i povratak u Zagrebačku županiju te kroz Sveti Ivan Zelinu.

U glavni grad Hrvatske ući će se preko Ulice Hrvatske bratske zajednice, Vukovarske, Miramarske i preko Gundulićeve ulice doći na krug koji vodi preko Ilice u Mesničku, na Trg Svetog Marka i dalje na Kaptol, Palmotićevu, Boškovićevu do Gundulićeve.

Biciklisti će na zagrebačko područje stići oko 14 sati iz smjera istoka, Varaždinskom ulicom u Sesvetama te nastaviti do Slavonske avenije i dalje planiranom trasom do cilja na Trgu Svetog Marka.



U skladu s time, na trasi kretanja biciklista, kratkotrajni prekidi prometa očekuju se između 14 i 15.30 sati, javlja ZET.

Izmjene u tramvajskom prijevozu

Tramvajske linije koje uobičajeno prometuju središnjim gradskim trgom, vozit će obilazno preko Glavnog kolodvora od 13 do 17 sati.

Zbog nemogućnosti prolaska uobičajenom trasom, turistički vlakić ZET-a ostvarit će zadnji polazak sa Trga bana Josipa Jelačića u 12 sati.

Prometne službe ZET-a pratit će situaciju na terenu i koordinirati promet kako bi se, unatoč izmjenama, osigurala što bolja prometna povezanost.

Posebna regulacija prometa

Zbog održavanja biciklističke utrke, u nedjelju 23. travnja od 10 do 13 sati, zatvorit će se prometu na Trgu kralja Tomislava, u Samoboru, a na ostalim ulicama na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska utrke pod pratnjom policije.

Od 6 do 16 sati u Zagrebu, bit će zabranjeno zaustavljanje i parkiranje u: Gundulićevoj ulici, na dijelu od Mihanovićeve do Hebrangove, Ulici T. Brezovačkog, od Mesničke do Trga sv. Marka,

Opatičkoj ulici, na dijelu od Ul. 29.10.1918. do Demetrove ulice, Medvedgradskoj ulici, istočna parkirališta južnije od Vrančićeve, Tkalčićevoj ulici od TC „Kaptol“ do Mikloušićeve.

Od 12 do 17 sati, u Zagrebu, ukinut će se taxi stajalište u Mesničkoj ulici, taxi stajalište u Vlaškoj ulici, kod Kurelčeve ulice, bus stajalište u Palmotićevoj ulici, južnije od Vlaške ulice.

Od 13 do 17 sati u Zagrebu, preusmjerit će se tramvajski promet Ilicom na dijelu od Trga bana J. Jelačića do Frankopanske.

Vozačima se preporučuje da u vremenu prolaska utrke koriste obilazne prometnice, kao što su Branimirova ulica, Avenija Dubrava, Zagrebačka avenija, Ulica grada Vukovara i druge, javlja Zagreb.info.