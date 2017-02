POŠAST ZARAŽENE HRANE: ‘Uvoze nam europsko smeće koje ne kontroliraju. Kakvo je to jaje koje košta 15 lipa?’

Domaći proizvođači hrane s odobravanjem su dočekali prve poteze ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koji je najavio strože kontrole uvoza, naročito mesa, jaja i voća.

Ministrove poteze pozdravlja i jean od najvećih proizvođača jaja u Hrvatsko Zdravko Crnčan, vlasnik peradarske farme Marijančanka d.o.o. iz Marijanaca kod Valpova.

“Ako ministar ustraje u svojoj namjeri i pokaže se politička volja da se prekine loša praksa uvoza ‘europskog smeća’ i napokon počne poticati domaća proizvodnja, držim da za domaće peradarstvo, a time i poljoprivredu, još uvijek nije sve izgubljeno”, kazao je Crnčan za Glas Slavonije.

“Nema kvalitetnog jaja ispod 60 lipa po komadu”

Crnčan, čija tvrtka dnevno proizvede oko 30.000 jaja, a godišnje oko 10 milijuna komada, glavnog krivca za stanje na domaćem tržištu vidi u “onima koji su omogućili i prešutno dozvoljavaju da se domaće kvalitetno i za najmanju sitnicu rigorozno kažnjava i uništava dok uvozni otpad ulazi na velika vrata”.

“Godinama se bavim ovim poslom i znam da je jednostavno nemoguće kvalitetno jaje proizvesti ispod 60 lipa po komadu, i to je njegova realna proizvođačka cijena uz poštovanje svih propisa i mjera o držanju i ishrani nesilica, skladištenju i drugim uvjetima. Pitam se stoga kako netko onda u nekoj drugoj državi EU-a odakle se uvoze jaja, ako poštuje sve regulative EU-a kao što se to u nas mora, može proizvesti i prodati nam svježe jaje po cijeni od 15 do 20 lipa? Zajedno s transportom i maržom te zaradom uvoznika ta jaja poslije na policama naših prodavaonica završe kao jaja na akciji koja stoje 7,5 kuna za deset komada, bez oznake uvoznog proizvoda. Onda nam se javljaju salmonela i drugi neželjeni scenariji, jer nitko zapravo ne zna bez ispravne deklaracije koliko su stara ta uvozna jaja. A to je samo vrh ledenog brijega”, kaže Crnčan za Glas Slavonije.

Dvije trećine jaja uveze se bez ikakve provjere?

Crnčan tvrdi da milijuni jaja bez oznaka i deklaracija u šleperima ulaze u zemlju, pa se prepakiravaju i prodaju kao domaći proizvod.

“Nije tajna da u šleperima iz uvoza oznaku i deklaraciju da su jaja za prodaju ima samo trećina jaja od onih koje inače pregleda inspekcija, dok je dvije trećine jaja ispod njih neoznačeno i njih nitko ne provjerava. A nama su problem zapravo ta, neoznačena jaja, zbog kojih brojke i statistike govore da je domaća proizvodnja jaja ‘na papiru’ gotovo dvostruko veća od stvarne, što je obmana, jer u Hrvatskoj je od nekadašnjih 200-tinjak, opstalo samo 40-ak peradarskih farmi gdje se godišnje proizvede oko 600 milijuna jaja”, kaže ovaj peradar.

Ističe kako je, prema službenim podacima, lani u Hravtsku uvezeno 115 milijuna komada jaja, od čega najviše iz Poljske. No, Crnčan tvrdi da je bar još 60 do 70 posto od te brojke uvezeno bez oznaka i da je stvarni broj uvezenih jaja i do 200 milijuna komada.

