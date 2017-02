PORUKA OCA ‘BOGATIM RODITELJIMA’: ‘Prezirem vas, morali ste učiniti sve da vaše derle ne počini ovakav zločin’

Cijela Hrvatska šokirana je zločinom koji se sinoć dogodio u zagrebačkom naselju Volovčica. 19-godišnji sin zagrebačkog poduzetnika s 19 je uboda nožem usmrtio 18-godišnju bivšu djevojku kojoj je godinama prijetio. Isti je mladić prošle godine Mercedesom usmrtio oca osmero djece.

OVO JE SIN POZNATOG UGOSTITELJA OSUMNJIČEN ZA UBOJSTVO BIVŠE DJEVOJKE (18): Lani je Mercedesom pregazio oca osmero djece

DOZNAJEMO POTRESNE DETALJE UBOJSTVA NA VOLOVČICI: Kristina (18) je bila trudna, a bivši dečko ju je izbo nožem više od 19 puta

OSUMNJIČENI ZA UBOJSTVO 18-GODIŠNJE KRISTINE NA INSTAGRAMU SE SPRDAO S POLICIJOM: ‘Kad me smećari traže u 8 ujutro, a ja na drugoj adresi u toplom krevetu’



Bivši urednik HRT-a Hamed Bangoura na Facebooku je odlučio direktno napisati koga treba kriviti za ovakve situacije i zašto.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

‘Ubijena je 18 godišnja djevojka u Zagrebu. Navodno, ubio ju je njezin bivši dečko koji joj je više puta prijetio, razbijao auto i ne znam što sve ne. Navodno, smijao se i policajcima kad su ga ranije privodili govoreći kako njegovi imaju novca i da mu ne mogu ništa. Naravno da mu jadni policajci ne mogu ništa, jer je naše pravosuđe šuplje za mamine i tatine sinove kao švicarski sir. I sve to navodno.

E pa sad, kao otac ženske djece, kao čovjek, ne mogu se niti zamisliti u situaciji tih jadnih roditelja. Nikada i nitko više ne može vratiti njihovu djevojčicu, a počinitelj će kad tad na slobodu. Kako u Hrvatskoj to ide, vjerojatno će mu kazna biti toliko duga, da će s obzirom na to da ima samo 20 godina i puno novca kako se navodi, još stići završiti neki prestižni fakultet u Americi.

I bilo ovo sve navodno ili ne, ali moram reći nešto ponekim dragim “bogatim roditeljima”. Ponekim, jer nije krivnja biti bogat, već glup i naivan. Glup kad misliš da novcem možeš odgojiti dijete i naivan kad vjeruješ da taj i takav odgoj može zamijeniti bliskost i vrijeme koje svako dijete treba da bi postalo čovjek. Novac ne odgaja djecu!!!

Nemar za vlastito dijete

Vi, dragi “bogati roditelji” krivi ste za sve. Vi i Vaš nemar za vlastito dijete i ljubav prema papiru s kojim si guzicu možete obrisati kad Vaš “odgoj” dođe na naplatu. Nažalost, u većini slučajeva Vaš “odgoj” plaća neka druga obitelj. Nažalost, to obično biva obitelj čija majka radi kao radnica na nekoj traci u tvornici i jedva krpa kraj s krajem. Nažalost, otac tog nesretnog djeteta vjerojatno muku muči da mu skupi za školski izlet.

I ne, poneki dragi “bogati roditelji”, ovakav zločin se ne može staviti pod tepih ljubomore, jer Vi ste taj ljubomorni karakter morali predvidjeti i učiniti sve, da ga Vaše bogato razmaženo derle ne počini. Dragi “bogati roditelji” koji mislite da svaki trenutak koji ne provedete sa svojom djecom možete kupiti novcem, ja Vas kao otac prezirem, ali još više prezirem društvo u kojem naša policija ispada smiješna, zbog smiješnog pravosuđa.

‘Policija ispada smiješna kraj našeg pravosuđa’

I da, policija radi svoj posao, ma koliko nama izgledalo glupo kad privode i bakice. To je njihov posao, samo im ugled ruši pravosuđe, koje bakicu strpa u zatvor, a djecu Vas “bogatih roditelja” pušta one sekunde kad nazove neki Vaš rođo kojeg ste kupili, ili Vi osobno ako još uz “bogatstvo” imate i “obraza” da to učinite, umjesto da pustite malog monstruma da odradi kaznu koju zaslužuje. Da ne kažem da bi Vi trebali služiti s njim zbog Vašeg načina “odgajanja” djece. Policija privodi počinitelje, a oni izlaze prije nego što su ušli i ponavljaju svoje “male” zločine, dok ne naprave tragediju.

Dragi “bogati roditelji” djece. Vi ste zbog svog novca i načina “odgoja” svoje djece, zapravo najsiromašniji ljudi na svijetu.