POREZNA REFORMA: Vlasnici nekretnina plaćat će 500 kuna više ako imaju nešto od ovoga…

Od 1. siječnja iduće godine građani će umjesto dosadašnje komunalne naknade plaćati porez na nekretnine.

Taj će porez, osim o kvadraturi i namjeni nekretnine te zoni u kojoj se nalazi, ovisiti o još dva kriterija – starosti i stanju nekretnine, piše Novi list.

Bazen, sauna, igralište… i veći porez

Kada je stanje nekretnine u pitanju, bit će tri koeficijenta: za nekretninu koja je oštećena ili je u stanju izvedbe (roh-bau) pa nije u funkciji, nekretninu koja je u funkciji ili nekretninu koja ima dodatni sadržaj.



Taj dodatni sadržaj podrazumijeva bazen, saunu, igralište ili nešto slično, a ujedno će značiti i veći porez na nekretnine. Slično je i s koeficijentom koji će se formirati na osnovu dobi nekretnina koje će biti podijeljene u pet različitih razdoblja: do 1940. godine, od 1941. do 1970. godine, od 1971. do 1987. godine, od 1988. do 2005. godine, te nekretnine izgrađene nakon 2006. godine. raspon koeficijenata bit će od 0,8 za najstariju skupinu, do 1,2 za nekretnine izgrađene nakon 2006. godine.

Dodatni sadržaj uvećava porez za 460 kuna

Porezna je uprava u sklopu prijedloga zakona, napravila procjenu za stan u Opatiji od sto kvadrata, ne navodeći koji je koeficijent za zone uzimala u obzir. Pa bi se za takav stan, izgrađen do 1940. godine, umjesto sadašnje komunalne naknade od 1.044 kune godišnje, plaćao porez od 853,20 kuna. No, ako taj stan ima dodatni sadržaj porez bi bio nešto veći od tisuću kuna.

Za isti takav stan izgrađen do 1985. godine, a bez dodatnog sadržaja, porez je niži od komunalne naknada, dok je za sve kasnije izgrađene nekretnine veći. Tako bi se za stan izgrađen 2004. godine plaćao porez sto kuna veći od komunalne naknade, a za onaj koji je izgrađen 2008. godine značio bi i 200 kuna veću poreznu obvezu.

No, nekretnina ima neki dodatni sadržaj, tada bi se plaćao porez 460 kuna veći od dosadašnje komunalne naknade.

