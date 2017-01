POREZNA REFORMA OTKRILA SLAVONSKU STVARNOST: Evo koliko su ondje plaćeni radnici i što se sad događa s lokalnim proračunima

U siječnju je većina zaposlenih osoba u zemlji dobila veće plaće zahvaljujući novom Zakonu o porezu na dohodak kojim je osnovni osobni odbitak povećan na 3800 kuna, no nije tako u cijeloj zemlji.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je da od ukupno 2,75 milijuna poreznih obveznika, izvan poreznih škara ostaje ukupno oko 1,5 milijuna osoba.

Lako se može zaključiti da sada sigurno tri četvrtine radnika zaposlenih u privatnim poduzećima u Slavoniji i Baranji praktično porez na dohodak – uopće ne plaća zbog toga što imaju dohodak niži od 3.800 kuna ili ta obaveza ne postoji na osnovi poreznih odbitaka na uzdržavane članove obitelji.

Većina onih koji imaju plaće veće od 3.800 kuna izdvojit će porez na dohodak prema nižoj stopi od 24 posto, a samo rijetki, kojima dohodak prelazi 17.500 kuna, prema onoj najvišoj od 36 posto.



Primjer iz stvarnog života

Što se dogodilo u stvarnosti u siječnju nakon porezne reforme pokazuju podaci iz osječke Saponije, najvećeg domaćeg proizvođača deterdženata i toaletnih proizvoda, koja je i jedna od najvećih kemijskih tvrtki u regiji.

Prosječna neto plaća zaposlenih, a u Saponiji ih je oko 840, kako je za Glas Slavonije kazao predsjednik uprave te tvrtke Damir Skender, porasla je za sto kuna – s 4.450, koliko je iznosio prosjek u 2016., na 4.550 kuna.

S obzirom na povećanje neoporezivog dijela dohotka, oko 55 posto zaposlenih ne plaća uopće porez na dohodak.

Dobit smo ulagali, a što sad?

“Nama je velika promjena nastupila i zbog novosti oko poreza na dobit. On je, istina, smanjen s 20 na 18 posto, međutim mi smo proteklih godina dobit reinvestirali, dakle ulagali u nove tehnologije, strojeve, opremu te smo bili potpuno oslobođeni plaćanja poreza na dobit. Ova nam mjera ne ide u prilog. Sada ćemo taj porez morati platiti. Dakle, imat ćemo veće troškove nego što je korist od smanjenja poreza za dva postotna boda, a to nije dobro jer smo kompanija koja mnogo ulaže u proizvodnju s obzirom na to da smo zbog povećavanja konkurentnosti prisiljeni pratiti globalna tehnološka kretanja”, kaže Skender.

U jednoj osječkoj prerađivačkoj tvrtki, u kojoj su željeli ostati anonimni, a koja se može svrstati u kategoriju velikih poduzeća, u siječnju je isplaćena plaća prema novom obračunu i premda ta tvrtka dobro posluje i plaće zaposlenih nisu među najnižima u sektoru, 46 posto zaposlenih nije moralo platiti ni lipe poreza na dohodak.

Niska primanja

U tekstilnim tvrtkama i poduzećima koja se bave preradom drva, gdje su plaće zaposlenih relativno niske, porez na dohodak plaća manji dio radnika. Svjesni su toga u sindikatima.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel ističe kako, na žalost, velika većina radnika u trgovačkim društvima u Slavoniji i Baranji, dakle u poljoprivredi, drvoprerađivačkoj, metalskoj, tekstilnoj industriji itd., ima plaće značajno ispod prosjeka na razini zemlje koji je sada oko 5.800 kuna.

“Ako imaju uzdržavane članove obitelji, odnosno djecu, njihovi su porezni odbici takvi da će platiti minimalan ili nikakav iznos poreza. Mnogi radnici zapravo rade za minimalnu plaću, nižu od tri tisuće kuna, i sasvim je jasno da na svoj dohodak neće plaćati porez na dohodak. Naglasak ovdje nije u plaćanju poreza, nego u tome što su nažalost plaće u realnom sektoru vrlo niske. Posljedica je da posebno iz Slavonije odlaze u inozemstvo i zaposleni ljudi, upravo zbog tih niskih plaća, nesigurnosti i loših uvjeta rada”, kaže Novosel.

Manjak poreza

Zbog smanjenja poreza na dohodak, a time i prireza, Grad Osijek bi prema projekcijama proračuna za 2017., kaže pročelnik upravnog odjela za financije i nabavu David Krmpotić, mogao ostati bez ukupno 13 milijuna kuna.

“Proračunski prihodi od prireza u 2016. godini iznosili su 36 milijuna kuna i očekujemo da će biti dva milijuna manji, dok bi ukupno prihodi po toj osnovi trebali biti 13 milijuna kuna niži. Koliko je smanjenje u siječnju još uvijek ne znamo točno, jer na žalost još je mnogo gospodarskih subjekata koji plaće svojim djelatnicima isplaćuju ovih dana. Točne brojke imat ćemo polovinom veljače, a dobre pokazatelje na kraju prvog tromjesečja ove godine. Čekamo od Vlade još neke izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, a prije njih i financijske pomoći kako bi nam se kompenziralo ovo smanjenje prihoda u proračunu’, rekao je Krmpotić za Glas Slavonije.

Novosel podsjeća da je zamjerka sindikata kod donošenja Zakona o porezu na dohodak bila ukidanje porezne stope od 12 posto, odnosno to što se svi dohotci oporezuju sa samo dvije porezne stope, od 24 i 36 posto.