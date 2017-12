NEVJEROJATNA BEŠĆUTNOST HRVATSKE BIROKRACIJE: Vlasnicu obrta kaznili s 10.000 kuna jer je napisala veliko umjesto malo ‘P’ na računu

Modus operandi Porezne uprave u Hrvatskoj je prilično neobičan – velikim se facama opraštaju ogromni dugovi, a male se obrtnike gazi željeznom čizmom, kaznama za najsitnije nepravilnosti.

Jedna je poduzetnica dobila bizarnu kaznu Porezne uprave, i to zbog, ni manje ni više, malog slova na računu. Obrtnica je tako dobila kaznu od deset tisuća kuna zbog ‘neispravne’ oznake poslovnog prostora na računu.





Kazna za takvu grešku – od 10 do 300 tisuća kuna

Porezna je zbog toga što je na računu veliko slovo, a u njihovoj bazi malo slovo, zaključila da prostor nije prijavljen te je kaznila vlasnicu obrta. Kazne za takav prekršaj se kreću u iznosu od deset do 300 tisuća kuna.

Kada je sredinom godine Porezna uprava zaokružila proces fiskalizacije nemali je broj poduzetnika upozoravao kako će nova aplikacija ePorezna stvoriti kaos na njihovu štetu.

Jednog je poduzetnika Porezna kaznila sa 60.000 kuna zbog jednog krivog slova i 85 kuna viška u blagajni, o čemu smo nedavno pisali.

Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske pokušala je Ministarstvu financija savjetovati da u sustav ePorezne ugradi upozorenje ako se prijavljuju računi s krivom oznakom poslovnog prostora, kako bi se ovakve stvari događale što rjeđe, no od Ministarstva nije stigao odgovor.

Prijaviti iznimku radnog vremena u pet ujutro

“Ima primjera kažnjavanja poduzetnika samo zato što je u sustavu oznaka P1, a računovođa je prijavio p1. Razlika je samo u velikom i malom slovu! Događa se i to da npr. ribar koji tijekom noći nema ulov i nema potrebe dolaziti na svoj štand koji je prijavljen kao poslovni prostor. U tom slučaju on, odnosno njegov računovođa, treba prijaviti iznimku radnog vremena u pet ujutro. Treba li računovođa u to vrijeme biti dostupan klijentu ili bi bilo jednostavnije da se putem softvera prijavi iznimka radnog vremena”, u studenom je opisala nelogičnosti aplikacije za portal Novac za sve potpredsjednica IPRH-a Vesna Varšava.

Ona navodi kako su u Poreznoj obećali da će razmotriti njihov prijedlog povratne poruke u aplikaciji, ali i napraviti procjenu troška za doradu aplikacije, ali da se to do danas nije dogodilo.

Jednako kao što je izostala i reakcija ministra Zdravka Marića na upozorenja koja su mu iz IPRH poslali još prije mjesec dana kada su zaprimili informacije vezane uz problem u aplikaciji i kazne za poduzetnike.