POREZ NA NEKRETNINE: Neki građani će ipak plaćati više od dosadašnje komunalne naknade

Vlada je nedavno odlučila kako će se temeljem Zakona o lokalnim porezima od 1. siječnja 2018. ukinuti komunalna naknada, a umjesto nje uvest će se porez na nekretnine.

Ministar Lovro Kuščević kazao je kako se ništa u iznosima neće mijenjati, već će samo komunalna naknada postati porez koji će biti mnogo pravedniji.

MINISTAR KUŠČEVIĆ O POREZU NA NEKRETNINE: ‘Iznesen je niz krivih informacija, ovo je prava istina…’

Jedan od elemenata na osnovu kojeg će vlasnici nekretnina plaćati porez na iste bit će i namjena prostora koja će se iskazivati kroz koeficijente propisane zakonom. Koeficijent 1 vrijedit će za kuće i stanove koji služe za trajno stanovanje i to bi značilo da će visina poreza biti ista kao i sadašanja komunalna naknada.



Visina poreza ovisi o namjeni prostora

Namjena prostora je upravo ona koja će dovesti do toga da će vlasnici više nekretninta plaćati veći porez nego što iznosi komunalna naknada jer se ‘na stalno’ može nastaniti tek jedna nekretnina, piše Večernji.

Sve ostale nekretnine, u koje spadaju drugi stanovi ili vikendice, država će tretirati kao stambeni prostor za povremeno stanovanje i na te će se nekretnine primjenjivati korektivni koeficijent. On ne može biti manjo od 1 niti veći od 6, a to znači da porez na svaku drugu ili sljedeću nekretninu može biti dva do sedam puta veći od trenutne komunalne naknade.

Kako će proći vlasnici vikendica?

Vlasnici vikendica i dosad su plaćali poez na tu nekretninu, no komunalna je naknada za sve stanove bila ista. Koliki će točno porez biti odlučit će vlast na lokalnoj razini, koja će propisivati vrijednost korektivnih koeficijenata za svoje područje. Na ovaj će se način država moći boriti i s ilegalnim iznajmljivanjem stanova.

Metodologija za obračun poreza, pa i koeficijenti namjene, trebali bi biti objavljeni u lipnju. Vlasnicima legalno iznajmljenih stanova neće se zaračunati korektivni koeficijenti.

Onaj tko svoje podstanare uredno prijave te od najma stana plaća porez, dobit će koeficijent 1 te će njegova nekretnina biti okvalificirana kao prostor za trajno stanovanje. No, za stanove i kuće koji nisu u legalnom najmu porez bi, ovisno o korektivnom koeficijentu, bio i nekoliko puta veći od poreza za legalno iznajmljen stan.

Na primjer, na 2000 kuna dohotka od najma stana plaća se oko 200 kuna poreza na dohodak. S korektivnim koeficijentom porez na nekretnine mogao bi biti viši od te svote.

Vlasnici stanova koji prijavljuju podstanare plaćali bi porez na dohodak od najma te porez na nekretninu kao da su u njoj nastanjeni. Trenutno je u zemlji prijavljeno otprilike 60 tisuća podstanara, no procjenjuje se da se stvari broj kreće oko 150 tisuća.

Porez će zahvatiti i napuštene objekte

Novi porez zahvatio bi i napuštene kuće te prostore koji nisu prikladni za upotrebu. No, oporezivao bi se porezom koji bi bio 20 posto niži od trenutne komunalne naknade. Taj porez vlasnici mogu izbjeći samo ako uklone nekretninu.

Korektivni koeficijent 1-6 primjenjivat će se i za stambeni prostor koji služi za iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima na temelju odobrenja nadležnog tijela.