PONUDIO DJEVOJCI POSAO U NJEMAČKOJ, ALI IMAO JE DRUGE NAMJERE: ‘Sredim ti posao, ti meni jednu večer sex’

Da ne biste naletjeli na ovakvog ‘pomagača’ dobro se raspitajte s kim razgovarate.

Mnogi Hrvati, kao i naši susjedi, traže bijeg iz nezaposlenosti i preživljavanja od prvog do prvog u nekim zemljama zapadne Europe. Kako bi im potraga za poslom bila lakša te kako bi što prije došli do određenih informacija tu su brojne grupe na društvenim mrežama kojima je cilj spojiti one koji traže posao s onima koji ga nude ili im mogu pomoći u potrazi.

No, da treba biti oprezan od koga će se tražiti pomoć dokazuje ova prepiska koju je objavio portal CroExpress.

Ukratko, jedna je žena tražila posao, a dotični gospodin ponudio joj je ‘pomoć’ u zamjenu za seksualne usluge.



– Ja ti mogu sredit poso sobarice

– Gdje? I dal ima smještaj?

– U hotelu

– Koji?

– Ima smještaj.

– Odlično. Hvala. Mogu li znati detaljnije još?

– Šta daš zauzvrat?

– Molim?

– Sredim ti poso ti meni uzvrat.

– Kao npr?

– Jednu veče sex

– Idiote, ušao si u grupu da se ismijavaš. Jadan li si, teraj se u pm.

Ovo nije jednina prepiska ovakve vrste s kojima se suočavaju ljudi u potrazi za boljim životom, stoga pamet u glavu i pazite kome dajete svoje povjerljive podatke.