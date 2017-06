OPET RASTU CIJENE CESTARINA: Od subote ćemo vožnju autocestama plaćati skuplje, evo koliko točno

U subotu, 1. srpnja na snagu stupaju skuplje, ljetne tarife cestarine za motocikle i osobne automobile na autocestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste i Autocesta Rijeka – Zagreb.

Rezultat je to dogovora Hrvatske sa Svjetskom bankom oko restrukturiranja cestarskog sektora. Tako će cestarine do 30. rujna biti 10% skuplje u odnosu na zimske tarife. Tako će od subote vožnja autocestom osobnim vozilom od Zagreba do Splita umjesto 181 kunu koštati 199 kuna.

Ljetna tarifa cestarine na relaciji Zagreb – Rijeka iznosit će 77 kuna, sedam kuna više u odnosu na zimsku tarifu, dok će ljetna vožnja od Zagreba do Osijeka biti 12 kuna skuplja i iznosit će 134 kune, piše Večernji list.

Nisu iste cijene za sve

No zbog metodologije izračuna cestarine cijene će na nekim dionicama autocesta HAC-a i ARZ-a i nakon stupanja na snagu ljetne tarife ostat će iste, a na nekima će biti povećana i više od 10%.



Prema toj metodologiji, cijena cestarine izračunava se i naplaćuje prema udaljenosti između dvije točke naplate, skupini vozila te jediničnoj cijeni po kilometru. Izračun cestarine za dionicu s više međudionica (primjerice Zagreb – Kutina uključuje četiri međudionice) računa se tako da se za svaku pojedinu dionicu izračuna iznos cestarine, a cijena kompletne dionice zbroj je cijena među dionicama. Konačni iznos cestarine obračunava se u kunama, bez lipa, odnosno zaokružuje se na iznos u kunama.

Cijena cestarine po kilometru je 0,483 kune.

Primjeri izračuna

Na dionici od Zagreb – istok do Ivanić Grada (24,655 kilometara) zimska tarifa iznosi za osobna vozila 11,908 kuna, a taj se iznos zaokružuje na 12 kuna. S 10% poskupljenja cestarina na toj relaciji iznosi 13 kuna.

Na dionici od Ivanić Grada do Križa zimska tarifa iznosi 4,588 kuna, a to se zaokružuje na pet kuna. S 10% poskupljenja cestarina na toj dionici iznosi 5,038 kuna, a to se zaokružuje na pet kuna pa je tako na toj dionici ista tarifa i ljeti i zimi.

No na dionici od Križa do Popovače ljetne cijene cestarine bit će 10 posto više. Na toj dionici zimi cestarina za osobna vozila iznosi šest kuna, što je zaokruženi iznos od 6,459 kune. S 10 posto povećanja iznos se penje na 7,099 kuna, što se zaokružuje na sedam kuna.

Ljetne tarife na autocestama HAC-a i ARZ-a dogovoreno su u sklopu sporazuma Hrvatske i Svjetske banke oko restrukturiranja cestarskog sektora. Dio tog sporazuma bilo je i ujednačavanje cestarine HAC-a i ARZ-a kojim su prije nekoliko mjeseci povećane cijene cestarina pod HAC-ovim upravljanjem pet posto. Tako je na autocestama HAC-a ovo drugo poskupljenje u ovoj godini pa će ovo ljeto vozači u odnosu na prošlo plaćati 15 posto skuplju cestarinu.