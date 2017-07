POMAMA ZA DRONOVIMA U HRVATSKOJ: Sve su jeftiniji i dostupniji, no ukoliko dođu u krive ruke mogu biti opasni

Dronove koriste mnoge službe, vojska, policija, tvrtke, snimatelji… Mnogobrojni su primjeri izvrsnih fotografija ili videosnimki koje su gledatelji mogli vidjeti iz nevjerojatnih kutova upravo zahvaljujući kamerama na dronu. Upravljanje, posebice onim jeftinijim modelima, lako se svlada. Zbog toga je u svibnju i donesen Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova, koji je napravila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i kojim se regulira područje uporabe dronova.

Odredbe Pravilnika, navodi Agencija, ne primjenjuju se na sustave bespilotnih zrakoplova kada se koriste za državne aktivnosti (vojne, policijske, sigurnosno-obavještajne, carinske, potrage i spašavanja, gašenja požara, obalne straže i slične aktivnosti ili službe). Također se ne primjenjuju na bespilotne zrakoplove pod uvjetom da ne mogu postići kinetičku energiju veću od 79 J, kao i na bespilotne zrakoplova kada se koriste u zatvorenom prostoru. Bespilotne letjelice mogu biti izuzetno korisne, ali u rukama ljudi sa zlim namjerama i izuzetno opasne.

Bilo je pokušaja zloporabe

Lake, relativno tihe i gotovo neprimjetne letjelice jednostavno mogu koristiti i kriminalci ili teroristi. Na svu sreću, u Hrvatskoj nemamo takvih slučajeva zloporabe dronova, premda je pokušaja bilo. Policija je navela slučaj kada je nepoznata osoba dronom pokušala unijeti suzavac na stadion Maksimir i aktivirati ga na utakmici Dinama i Hajduka. Dron je srećom zapeo u krošnjama.



Pravilnik liberalniji od američkog

Osječki fotograf Damir Rajle u veljači ove godine kupio je za poslovne potrebe svoga obrta, odnosno zbog snimanja za geodetske potrebe i izradu geoorto karti (fotogrametriju), bespilotnu letjelicu. Dron ga je koštao 11 tisuća kuna. Zbog novog pravilnika najveći dolet je na samoj letjelici ograničen na 500 metara, uz obvezu da je u neprestanom vizualnom kontaktu s operaterom, piše Glas Slavonije.

Pravilnik je, kako kaže Rajle nije rigorozan, naprotiv, čak je mnogo liberalniji nego američki.

O pravilima korištenja drona, kaže, informirao se prije kupnje, a proučio je i Pravilnik kada je stupio na snagu.

“Pojednostavljeno rečeno, upravljajući bespilotnom letjelicom, bez obzira na njezinu veličinu i masu, postajete sudionik u zračnom prometu. Na području leta letjelice poput moje mogu letjeti sportski zrakoplovi ili policija. Naravno, ne očekujem da bi tu mogao biti bilo kakav konflikt”, priča Rajle.

Pravila su stroga kod snimanja nekih događaja

Za snimanja s pomoću drona na otvorenim područjima, poljima, bez naselja i ljudi, navodi Rajle, nije potrebna posebna dozvola, osim izjave da si osposobljen za rukovanje letjelicom. No, za snimanja nekih događaja, poput koncerta, iznad grupe ljudi, pravila su stroga.

“U tom slučaju moram imati odobrenje za snimanje organizatora događaja, moram imati obvezno osiguranje za slučaj nezgode zbog pada letjelice. Nadalje, Agenciji za civilno zrakoplovstvo moram prijaviti uporabu letjelice, odnosno tko je njezin vlasnik i tko je operater. Naposljetku, za snimanje iz zraka moram tražiti i odobrenje Državne geodetske uprave, što je pomalo začuđujuće, uz prijavu plana leta i snimanja. Nakon snimanja gotovu snimku moram poslati na pregled Državnoj geodetskoj upravi”, ispričao je postupak Rajle.

Bespilotni zrakoplovi dopušteni do 150 kilograma težine

Prema Pravilniku, bespilotni zrakoplovi podijeljeni su u kategorije – do pet, 25 i do 150 kilograma. Njihova uporaba klasificirana je prema izgrađenosti, naseljenosti i nazočnosti ljudi na području leta. Tu su četiri klase – područja u kojima nema izdignutih građevina ni ljudi, područja s građevinama, ali nema ljudi, osim prolaznika, područja u kojima postoje građevine namijenjene za stanovanje te područje uskih urbanih zona poput središta gradova. Sankcije za prekršitelje Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova primjenjuju se prema prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu. S obzirom na to da područje bespilotnih letjelica nije bilo pravno uređeno, nije poznat broj tih letjelica u Hrvatskoj.

Cijene se kreću od 4.850 do 27 .000 kuna

U prodaji mogu naći i znatno skuplje i dobro opremljene letjelice. Damir Rajle kaže kako je samostalno učio upravljati letjelicom s obzirom na to da je njegova prilično jednostavna. Čestom uporabom, dodaje, relativno je brzo stekao rutinu u upravljanju.

Pravila za upravljanje dronom

Rukovatelj dronom, prema Pravilniku, mora osigurati da se let bespilotnog zrakoplova izvodi na način da ne predstavlja opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi zbog udara ili gubitka kontrole nad sustavom bespilotnog zrakoplova i da ne ugrožava ili ne ometa javni red i mir. Let se mora odvijati danju. Prije leta obvezno je prikupiti sve potrebne informacije za planirani let i uvjeriti se da meteorološki i ostali uvjeti u području leta osiguravaju sigurno izvođenje leta. Tijekom leta rukovatelj mora osigurati sigurnu udaljenost bespilotnog zrakoplova od ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, drugih zrakoplova, cesta, željezničkih pruga, vodenih putova ili dalekovoda, ne manju od 30 metara, a od skupine ljudi 150 metara.

