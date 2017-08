JOKIĆ: ‘Pojedinci koji su rušili obrazovnu reformu htjeli su izbaciti Darwina iz škola’

Dobar dio svijeta zgrozila je vijest koja je nedavno stigla iz Turske – novi školski kurikulum izbacuje učenje o teoriji evolucije Charlesa Darwina. Istraživanje ‘Religiozna uvjerenja i nacionalna pripadnost u Srednjoj i Istočnoj Europi’ koje je između ostalog ispitivalo i stav prema evoluciji u 18 europskih zemalja, a istraživanje u Hrvatskoj provela je agencija Ipsos na uzorku od 1616 ispitanika.

Prvi na listi su Česi od kojih čak 83 posto prihvaća da su ljudi nastali evolucijom, slijede ih Estonci s a 74 posto, Mađari s 69 posto, dok su na dnu ljestvice BiH te Armenija s 35 posto ispitanika koji prihvaćaju evoluciju.

U Hrvatskoj u teoriju evolucije vjeruje zabrinjavajućih 57 posto stanovnika, četiri posto manje nego u Srbiji gdje je prije dva mjeseca pokrenuta peticija za izbacivanje Darwina iz škola.

Potrebno je promovirati učenje o evoluciji u školama

Bivši voditelj kurikularne reforme Boris Jokić, koji radi u iz Institutu za društvena istraživanja, a koji je dao ostavku na to mjesto zbog pritisaka, kaže kako se u Hrvatskoj zasad ne trebamo plašiti takvih nastojanja, no također i daje potrebno aktivno promovirati učenje i poučavanje evolucije u školama.



‘Neki su se zalagali za izbacivanje Darwina iz škola’

‘Smatram izrazito štetnim i opasnim ako bi se i na koji način ugrozilo poučavanje evolucije u hrvatskim školama. Premda u Hrvatskoj trenutačno ne postoji organizirana i javno artikulirana inicijativa za dokidanje poučavanja evolucije u školama, tijekom rada na kurikularnoj reformi postojali su pritisci od određenih krugova da se upravo to učini. Neki od onih koji su aktivno rušili stručni rad više od500 nastavnika i sveučilišnih profesora to su mi osobno često i govorili. Kao i u brojnim drugim situacijama, nisu dovoljno hrabri da to kažu u javnosti’, rekao je Jokić za Jutarnji.

Jokić je prije nekoliko godina napravio prvo istraživanje o stavu učenika prema prirodnim znanostima i vjeronauku u Hrvatskoj. Objavljeno je i knjizi ‘Znanost i religija u hrvatskom osnovnoškolskom obrazovanju: dječji stavovi i perspektive’.

Manjina učenica zauzima evolucijsku poziciju u potpunosti

‘Moj je znanstveni rad pokazao da većina učenika na kraju osnovne zauzima tzv. teističko-evolucionističku poziciju u kojoj su im evolucionistička objašnjenja prihvatljiva, ali samo inicijalno pokretanje procesa pripisuju utjecaju nadnaravnog. Manji broj učenika zauzima u potpunosti evolucijsku poziciju, dok još manji postotak njih u potpunosti odbacuje evoluciju te zauzima kreacionističku poziciju.

Stručne radne skupine koje su izradile kurikulume predmeta priroda i društvo posebnu su pažnju posvetile pitanjima raznolikosti i organiziranosti živog svijeta. O tim se temama trebalo poučavati od prvog razreda osnovne škole, a konkretnije spominjanje evolucije vezano je uz peti razred osnovne škole te se isto trebalo razrađivati kroz više razrede osnovne i srednju školu te kroz različite predmete. Time se Hrvatska trebala približiti svim razvijenim zapadnim društvima’, rekao je Jokić.