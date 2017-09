POLJOPRIVREDNIK NUDI NOVČANU NAGRADU ZA PRONALAZAK VANDALA: ‘To što radi opasno je i za život, lani je umalo jedan radnik stradao’

Mladi poljoprivrednik iz okolice Križevaca nudi 50 tisuća kuna onom tko mu da informacije koje će raskrinkati vandala, koji mu već drugu godinu za redom na vrlo domišljat način uništava kombajne i ugrožava život radnika.

Mladi poljoprivrednik iz mjesta Trema – Grubiševo iz okolice Križevaca, Siniša Bugarin već drugu jesen za redom muči se s podmetanjima koja mu uništavaju kombajne. Upravo to dodgodilo mu se i prije nekoliko dana kada su mu nasred polja stala dva kombajna jer je naletio na komade inoxa. Domišljati vandal za inox je vezao klipove kukuruza pa je na taj način na kombajnima uzrokovao veliku štetu. Pritom je posao morao prisilno stati, a Siniša je odmah otišao u Austriju po rezervne dijelove.

Tvrdi kako iza svega zasigurno stoji netko tko se dobro razumije u mehaniku.

“To zbilja može samo neki manijak, netko ljubomoran, zavidan, ne znam ni sam što da mislim. Evo ja sam studirao poljoprivredu u Križevcima i Osijeku, njome se bavim i vjerujte, do prošle godine pojma nisam imao da detektor metala koje kombajni imaju ugrađene, ne prepoznaje inox. Znači netko tko to radi je jako dobro upoznat s tim stvarima, a to te može zanimati, jedino ako imaš neke jako loše namjere, kao taj netko tko to meni radi”, priča Siniša za Agroklub dodajući kako je isti problem imao i lani i to čak tri puta.



Stoga poziva one koji imaju informacije o vandalu koji mu čini štetu da mu se jave.

“Policiji sam i prošle i ove godine prijavio spomenute slučajeve, jer riječ je o velikoj šteti koju imamo, a da ne govorim o tome kako je i po život opasno, jer inox razbije noževe i dijelovi metala lete iz kombajna na sve strane. Dovoljan je jedan komadić da vas pogodi u glavu, a baš prošle godine jedan je preletio nekoliko centimetara od glave jednog radnika koji je tad bio samnom u polju. Nažalost, počinitelji nisu otkriveni, ne znam hoće li se tako izvući i sada, ali tu si jednostavno ne možeš pomoći. Štete mi se mjere u stotinama tisuća kuna, stoga, ako netko ima informacije koje bi pomogle u otkrivanju počinitelja, spreman sam dati nagradu od 50 tisuća kuna”, ističe očajan Siniša Bugarin pozivajući sve koji o slučaju raspolažu nekakvim informacijam ada u se jave na e-mail: sinisa308@gmail.com