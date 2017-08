POLJOPRIVREDNICI TRAŽE HITAN SASTANAK S PREMIJEROM: ‘Tolušić je napravio dobru stvar, ali onda su reagirali veliki trgovci, uvoznici… ‘

Predstavnici proizvođača voća i povrća, zajedno se predstavnikom Hrvatske poljoprivredne komore održali su konferenciju za novinare na kojoj su se osvrnuli na odluku ministra poljoprivrede, Tomislava Tolušića o vraćanju cijene kontrole uvoza voća i povrća na 90 kuna.

Potez ministra Tolušića, kako su kazali na konferenciji, smatraju dobrim s obzirom na činjenicu da naši proizvođači u sektoru voća i povrća u ovakvoj situaciji teško mogu proizvoditi.

‘Kroz granice nam dolazi voće i povrće za koje smatramo da ne zadovoljava standarde kvalitete Republike Hrvatske i Europske unije. Mi smo ukazivali na taj problem i zato je ministar napravio pravilnik, koji je trebao omogućiti veću kontrolu voća i povrća i svega što ulazi u Republiku Hrvatsku. Obzirom da to nije jeftino, cijena se morala povećati’, kazao je Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Potom je dodao kako će inzistirati na tome da Hrvatska poljoprivredna komora svakog mjeseca dobiva mjesečno izvješće s granica o provođenju kontrola i analize tih kontrola.

‘Nažalost, čim se pojavio pravilnik, premijer Plenković je naredio da se korigira. Morao se korigirati i pravilnik je 90 kuna. Na ovu odluku Vlade utjecaj su imali veliki trgovci, uvoznici, izvoznici i ministri susjednih država, pa tražimo Plenkovića da proizvođače voća i povrća već sljedeći tjedan primi, jer o ovoj temi imaju što za reći’, kazao je Brlošić.

Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede na koncu je odustalo od povećanja pristojbi za inspekcijski nadzor voća i povrća iz država nečlanica EU-a s 90 na 2000 kuna, nakon prosvjeda i protumjera susjednih zemalja, uključujući Srbiju.

‘I dalje stojimo da je Tolušić napravio dobru stvar, nadamo se da će se inzistirati na kontroli i da će se one provoditi. Svi hrvatski poljoprivrednici su morali proći tečaj i izobrazbu o primjeni herbicida i sve je to koštalo, za razliku od naših susjeda, koji to ne moraju i zato su kontrole važne’, rekao je.

Govoreći o problemima hrvatskih poljoprivrednika, Brlošić je ponovio izjavu premijera Plenkovića, te kazao da probleme treba riješiti unutar granica Republike Hrvatske, a spomenuo se i pripreme proračuna.

‘Dokle će hrvatska poljoprivreda i hrvatski poljoprivrednik biti najveći gubitnik u proračunu? Vidimo sindikate da za 2 do 3 posto u proračunu pripremaju štrajkove. Hrvatski seljak za 20 posto godišnje ima smanjena sredstva iz proračuna i nikom ništa’, rekao je Brlošić, prenosi N1.