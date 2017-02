POLITIČKI ANALITIČARI ZA NET.HR: ‘Bandića mogu ugroziti samo dvije osobe, a HDZ ima isti problem kao i SDP’

Prema dosad istaknutim kandidaturama, aktualni gradonačelnik Milan Bandić u svibnju bi u izbornoj utrci za šesti mandat na čelu Grada Zagreba trebao imati nikad jaču konkurenciju protukandidata. No, to još uvijek ne znači i neizvjesnije izbore.

U kampanji su još od prošle jeseni bivša HNS-ova ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš i nezavisna kandidatkinja dr.sc. Sandra Švaljek ekonomistica koja je svojedobno bila Bandićeva zamjenica, a grad je i vodila stotinjak dana početkom 2015. godine dok je ovaj bio u istražnom zatvoru. Kandidaturu je istaknuo i sveprisutni zastupnik Živog zida Ivan Pernar, a o istome navodno razmišlja i nezavisna saborska zastupnica Bruna Esih, bliska Zlatku Hasanbegoviću, tvrdolinijaškoj struji HDZ-a i desnici.

Dvije stvari Bandiću idu na ruku

U samom HDZ-u neshvatljivo oklijevaju s isticanjem imena svoga gradonačelničkog kandidata, iako je prošloga tjedna iz te stranke najavljeno da će ga sigurno imati. Točnije – nju, jer je šef zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić rekao da će to biti kandidatkinja. Ni druga najveća stranka, SDP, još nije službeno potvrdila hoće li imati svoga kandidata, a po svemu sudeći ipak će podržati HNS-ovu Mrak Taritaš. I Most navodno još važe između troje kandidata od kojih je jedan ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović, drugi Marko Sladoljev, kojeg predstavljaju kao “zagrebačkog dečka bliskog Bad Blue Boysima”, dok trećega ne predstavljaju jer mu ime još nisu obznanili.

Za političkog analitičara Davora Gjenera unatoč širokoj ponudi nema mnogo sumnje: Bandić ima samo dvije jake protukandidatkinje -Anku Mrak Taritaš i Sandru Švaljek.



“Bandić u utrku ulazi s izrazitom prednošću i dojam da ima mnogo protukandidata itekako mu ide na ruku. Također mu ide na ruku i činjenica da je on već sada jedan od dvoje kandidata koji idu u drugi krug. Nitko se od protukandidata zapravo i ne trudi pobijediti u prvom krugu, a to do neke mjere uvjetuje i strategije kampanje ostalih kandidata u prvome krugu. To de facto znači da će u prvom krugu ostali kandidati odmjeravati snage međusobno, a ne kao Bandićevi izazivači”, kaže Gjenero procjenjujući da bi Bandić u drugom krugu mogao dobiti izbore sa 60 posto osvojenih glasova.

U HDZ-u i SDP-u ne mogu naći kandidate

I drugi politički analitičar s kojima smo razgovarali, prof.dr.sc. Ivan Rimac s Pravnog fakulteta u Zagrebu, također kaže da su Mrak Taritaš i Švaljek jedine ozbiljne protukandidatkinje Bandiću.

“One su pravovremeno ušle u kampanju i nametnule se. SDP je pokleknuo zbog svojih unutarnjih slabosti, pa nisu mogli ponuditi adekvatnog kandidata, dok je u HDZ-u, čini se, stvar u tome da nitko ne želi prihvatiti ulogu kandidata za gradonačelnika. Osim toga, već je kasno da bi se kandidat s kojim HDZ izađe uopće mogao nametnuti i suprotstaviti samome Bandiću i onima koji su već mjesecima u kampanji”, kaže prof. Rimac koji smatra da će HDZ na kraju podržati samog Bandića,

Gjenero ističe da HDZ ima isti problem kao i SDP – teško pronalazi talente za obnašanje javnih poslova.

“Oni imaju čovjeka koji zna voditi gradsku organizaciju (Andrija Mikulić, nap.a.), ali izvan nje on nije relevantan kandidat za gradonačelnika. HDZ ili uopće nema kandidata ili ga čuva kao iznenađenje. No, ako je tako, onda su odabrali pogrešnu taktiku jer će ga prekasno gurnuti u kampanju. S druge strane, SDP je učinio jedino što je mogao. Oni nemaju kandidata koji bi se suprotstavio Bandiću i bilo bi posve suicidalno da se Davor Bernardić kandidira. Predsjednik stranke jednostavno ne smije ući u izbore u kojima nema nikakve šanse. Oni drugoga nemaju i jedino mogu trgovati potporom kandidatkinji HNS-a u zamjenu za upravljačka mjesta u Holdingu i gradskoj vlasti. Za zbrinjavanje ljudi to bi im bilo jako važno”, napominje Gjenero.

Švaljek je vrijednosno bliska vodstvu HDZ-a, ali…

Bandićeva prednost, smatra Rimac, na ovim izborima neće biti onako izražena kao na ranijima. Njegova je prednost što već ima čvrsto biračko tijelo i što se gradonačelnička dužnost poistovjećuje s njegovim likom. Osim toga, kaže, treba uzeti u obzir i inerciju biračkog tijela koje je sklono ostati kod kuće ako procijeni da njihov kandidat nema šanse.

“To su osjetili i HDZ i SDP čiji su kandidati i ranije, još u tijeku kampanje, osjetili da nemaju šanse pa su odustajali od borbe dok je ona još trajala. Stoga se događa kontraefekt u dvjema velikim strankama. Umjesto da se u njima “tuku” tko će biti kandidat, oni se nastoje izvući iz toga”, tumači Rimac.

Mogućnost da Sandra Švaljek na kraju bude kandidatkinja HDZ-a, Gjenero procjenjuje vrlo malom, iako ima mnogo toga što je povezuje s vodstvom te stranke.

“Valja se sjetiti da je Švaljek bila glavna ekonomska savjetnica Vlade Jadranke Kosor i da vrijednosno pripada istom miljeu kao i Plenković, Stier, Jandroković, Božinović… No, okolnosti u HDZ-u su takve da ta centrumaška frakcija nije dovoljno jaka da bi je istaknuli kao svoju kandidatkinju”, kaže Gjenero.

Mrak Taritaš nema ‘prolaz’ dalje od lijevog centra

Ostvare li se procjene da u drugi izborni krug s Bandićem uđu Mrak Taritaš ili Švaljek, Gjenero prednost daje Švaljek jer, kaže, zahvaća veći birački spektar.

“Mrak Taritaš može biti prihvatljiva glasačima HNS-a i SDP-a, ali sigurno nije prihvatljiva biračima HDZ-a. Švaljek može može zahvatiti cijeli luk od lijevog do desnog centra, dok Mrak Taritaš na tom spektru nema prolaz dalje od lijevog centra”, kaže.

S druge strane, Rimac je oprezniji u ocjeni i zasad nijednoj ne daje prednost u međusobnom srazu.

“Švaljek ima važno iskustvo u gradskoj upravi, ali nema stranačku strukturu koja bi stajala iza nje. Mrak Taritaš ima iskustvo u sektoru koji je čak i presudan u upravljanju gradom, a ima i stranku iza sebe. No, nisam siguran da je neka od njih dvije u većoj prednosti”, zaključio je Rimac.

Esih se ‘uhvatila’ na lukavu izjavu Puhovskog

Na pitanje može li Bruna Esih s političkom agendom koja je isključivo svjetonazorska, a ne komunalna i na temi poput promjene naziva Trga maršala Tita ozbiljno konkurirati, Gjenero kaže da to ne prolazi na lokalnim izborima.

“Mislim da je ekipa oko nje nasjela na lukavstvo koje je poturio prof. Žarko Puhovski kada je rekao da je Zlatko Hasanbegović jedini koji može ugroziti Bandića u Zagrebu. Hasanbegović se nije uhvatio na to, ali se, izgleda, uhvatila Esih koja nema nikakve šanse. Pravilo je na lokalnim izborima da pobjeđuju oni koji skupe 50 posto plus jedan glas, a ne oni koji oko sebe okupljaju sljedbu”, ustvrdio je Gjenero.

O Ivanu Pernaru rekao je samo da je “distanca jedina strategija koju prema njemu treba primijeniti te da ga uopće ne treba uzimati u neka ozbiljna razmatranja”.