POLITIČKI ANALITIČAR ZA NET.HR: ‘U Osijeku je najmanje neizvjesno… U Zagrebu, Rijeci i Splitu bit će tijesno, evo što bi moglo odlučiti’

Još su tri dana do prvog kruga lokalnih izbora za koje mnogi stručnjaci, ali i laici ne sumnjaju da će biti najzanimljiviji do sada, a u mnogim gradovima i najneizvjesniji od svih dosadašnjih.

U prilog tvrdnji o “najzanimljivijim izborima do sada” ide da je od prošlih lokalnih izbora naovamo značajno uzdrman dosadašnji duopol HDZ-a i SDP-a, ponajviše afirmiranjem Mosta (i) na nacionalnoj razini te pojavom Živog zida. I to je, dobrim dijelom, razlog “poplavi” nezavisnih lista koje artikuliraju sve veće nezadovoljstvo građana etabliranim strankama.

Bandić i Obersnel se prvi put ozbiljno tresu

Kada je riječ o lokalnim izborima, u središtu pozornosti uvijek su četiri najveća grada, ujedno i četiri najveća izborna lovišta. Budući da izborni uspjesi na lokalnim izborima nisu precizno mjerljivi kao na parlamentarnima, rezultati u najvećim gradovima su glavno mjerilo izbornog (ne)uspjeha političkih aktera.

Zagreb i Rijeka imaju dugovječne gradonačelnike, Milana Bandića i Vojka Obersnela, koji su na čelu tih gradova još od lokalnih izbora 2001. godine, s tim da Rijeka još od 1990. slovi za neosvojivu utvrdu SDP-a. Dojam je da se uoči ovih izbora u ta dva grada prvi put stvorila kritična masa dovoljna za smjenu dosadašnjih gradonačelnika. S druge strane, birači u Splitu i Osijeku u posljednjih su nekoliko izbornih ciklusa “lutali” u potrazi za gradskom vlašću po svojoj mjeri, pa se na čelu tih gradova promijenilo nekoliko gradonačelnika, a i u tamošnjim gradskim vijećima sklapane su većine u najneobičnijim koalicijskim aranžmanima.



Kako procjenjuje predizborno stanje u četirima najvećim gradovima i kakve izborne rezultate predviđa, upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

“U Osijeku gotovo sigurno opet pobjeđuje Vrkić”

Puhovski smatra da će izbori za gradonačelnike u četirima najvećim gradovima najmanje neizvjesni biti u Osijeku.

“Tamo gotovo sigurno u drugom krugu pobjeđuje Ivica Vrkić (zajednički kandidat SDP-a, HNS-a, HSS-a i stranke Aktivni nezavisni umirovljenici, nap.a.) jer ima kontinuiranu politiku i gdje s jednom relativno komplicirano sastavljenom koalicijom u drugom krugu može dobiti nemali udio desnog biračkog tijela. U ostala tri najveća grada odluka će gotovo sigurno pasti u drugom krugu i to s nekoliko stotina, pa možda čak i nekoliko desetaka glasova koji bi mogli odlučivati o pobjedniku. Stoga u ovom trenutku nije lako prognozirati kako bi to moglo izgledati”, smatra Puhovski.

Inače, aktualnom osječkom gradonačelniku Vrkiću na ruku ide i raskol koji se u međuvremenu dogodio u HDSSB-u (predsjednik te stranke Dragan Vulin je jedan od gradonačelničkih kandidata, a Danijela Lovoković kandidatkinja liste “otpadnika” od HDSSB-a), a među ostalim izazivačima su i HDZ-ova kandidatkinja, književnica Ivana Šojat, bivši gradonačelnik i bivši šef HSP-a Anto Đapić, te mostovac Miroslav Šimić.

Kerum se bolje razumije s biračkim tijelom HDZ-a

Prema svemu sudeći, najneizvjesnija utrka za gradonačelnika u četirima najvećim gradovima bit će u Splitu. Tamo, smatra Puhovski, predizborni razvoj događaja ide na ruku bivšem gradonačelniku Željku Kerumu.

“Kerum bi mogao iskoristiti nezadovoljstvo političkim igrama političkih stranaka u parlamentu i u javnosti. On bi se opet mogao prodati kao “onaj izvana” neovisni kandidat, preuzimajući ulogu koju su u posljednje vrijeme prisvojili Živi zid i Most. U tom smislu, Kerumova pozicija za drugi krug je čvrsta. Iako je HDZ-ov kandidat Andro Krstulović Opara u mnogim aspektima dobar kandidat, on ne korespondira baš najbolje s autohtonim biračkim tijelom HDZ-a. U tom smislu, Kerum se bolje razumije s tim HDZ-ovim autohtonim biračkim tijelom nego onaj koji je formalni HDZ-ov kandidat”, kaže Puhovski.

Spomenutoj dvojici, koji prema anketama imaju najviše šanse za ulazak u drugi krug, računice bi mogli pomrsiti dosadašnji gradonačelnik Ivo Baldasar (nekoć u SDP-u, danas u svojoj Splitskoj stranci), Mostov kandidat Ante Čikotić, kandidatkinja SDP-a i HNS-a Aida Batarelo, Marijana Puljak iz stranke Pametno i lider Nove ljevice Dragan Markovina.

“Bit će tijesno, razlike bi mogle biti i dvoznamenkaste”

U Rijeci i Zagrebu najveći su favoriti dvojica već spomenutih, sadašnjih gradonačelnika, Obersnel i Bandić. Puhovski ističe kako obojica vode u anketama, ali nikad s manjom i tjesnijom prednošću uoči izbora.

“Uvjetno rečeno, oni su favoriti, no pitanje je kakav će biti dan i hoće li ljudi u nedjelju ići na izbore ili na izlete. Izborni rezultati ovisit će o mnogočemu izvanjskom pa se i u Rijeci i u Zagrebu može raditi o troznamenkastim, pa čak i dvoznamenkastim razlikama. Naravno, treba uzeti u obzir da se još štošta može dogoditi između prvog i drugog kruga, a što bi moglo promijeniti odnose kandidata. U svakom slučaju, u Zagrebu, Rijeci i Splitu bit će tijesni rezultati”, kaže Puhovski.

Neke ankete sugeriraju kako će Bandića na ovim izborima “pojesti ” Mrak , jer mu HNS-ova kandidatkinja Anka Mrak Taritaš “puše za vrat”, ali samo što se tiče prvog kruga. Pretpostavlja se, naime, da u drugom krugu, ako se njih dvoje nađu tamo, Mrak Taritaš nema kapacitet privući preostalu količinu glasova potrebnu za pobjedu. U toj bi situaciji, u drugom krugu mnogo veće šanse, prema predviđanjima, imala nezavisna kandidatkinja Sandra Švaljek. Njih troje se, ujedno, smatraju najvećim favoritima za gotovo neizbježan drugi krug.

Šanse Mrak Taritaš ovise o dogovoru HDZ-a i HNS-a

“Bandić ima imidž kandidata koji je nestranački i nadideologijski, pa ako u drugi krug uđe Mrak Taritaš, onda on s lakoćom pobjeđuje. Pobjeda u prvom krugu ništa ne znači, jer se Anku Mrak Taritaš u dijelu biračkog tijela doživljava kao nekoga tko je iz jedne svjetonazorski profilirane i ne baš omiljene stranke. Tu se stvar može utoliko promijeniti ako u HDZ-u procijene da im je šansa za izbjegavanje parlamentarnih izbora suradnja s HNS-om. To bi mogao biti uvjet da HDZ interno podrži Anku Mrak Taritaš i tada bi u drugom krugu imali prilično izjednačeno stanje”, procjenjuje Puhovski.

Puhovskog smo upitali i za prognozu odnosa u zagrebačkoj Gradskoj skupštini odnosno gradskim vijećima Splita, Rijeke i Osijeka, jer izbori za ta predstavnička tijela prolaze u sjeni onih za gradonačelnike.

“Što se tiče izbora za zagrebačku Gradsku skupštinu, nema spora da će najjača lista biti ona SDP-a i HNS-a te da će biti jako teško skupiti većinu. Međutim, ako bude izabran, Bandić ima veliku rutinu u igrama s tim većinama, a to isto važi i za Obersnela u Rijeci i Vrkića u Osijeku. To su ljudi koji s lakoćom izlaze na kraj u takvim situacijama. Problem će biti u Splitu gdje – tko god od njih bude izabran – ni Kerum niti Opara nisu ljudi koji imaju iskustva s tim pa bi tamo moglo biti problema”, kazao je Puhovski pa ironično dometnuo: “Osim ako Kerum ne prepusti taj posao svojoj seki”.

