POLITIČKI ANALITIČAR ZA NET.HR: Je li Mrak Taritaš mogla pobijediti Bandića i čiji je uspjeh najveće iznenađenje izbora?

Nakon što je jučer okončan i drugi krug lokalnih izbora, svode se računi, a političke stranke prebrojavaju sačuvane i izgubljene mandate u općinama, županijama i gradovima.

O ostvarenim rezultatima najjačih stranaka, o gradonačelničkim izborima u Zagrebu i Splitu koji su slovili kao najneizvjesniji, o najvećim iznenađenjima izbora, o tome kako će se lokalni izbori odraziti na sudbinu SDP-a i HNS-a te o izuzetno visokoj apstinenciji birača razgovarali smo s političkim analitičarem Davorom Gjenerom.

* Kako komentirate gradonačelničke izbore u Zagrebu i Splitu? Jesu li njihovi ishodi na koncu ipak bili očekivani?

– Rezultat u Zagrebu je očekivan, ali stoga što je u drugi krug ušla Anka Mrak Taritaš, kandidatkinja koja tamo nije imala šanse, jer je Sandra Švaljek bila puno ozbiljniji kandidat. Umjesto da sada govori kako joj je netko drugi upropastio šansu za smjenu vlasti, gospođa Mrak Taritaš bi morala podnijeti političku konzekvencu i priznati da je uništila priliku za smjenu vlasti u Zagrebu jer je jedina koja je imala šansu pobijediti Milana Bandića u drugom krugu bila Sandra Švaljek. Bez Mrak Taritaš ta je šansa za smjenu vlasti postojala. Konzekvenca koja se povlači nakon takvog političkog poraza jest povlačenje iz političke arene, a ne ambicija da se postane predsjednicom stranke. Sramota je što mediji njoj, koja se pokazala velikim štetnikom u zagrebačkoj političkoj areni, ostavljaju prostor za retoriku o navodnom dobitništvu.

A što se tiče rezultata u Splitu, bili su potpuno nepredvidivi. U normalnoj političkoj areni bilo bi normalno za očekivati da nakon onakvih grubih napada kakve je Željko Kerum imao prema Andri Krstuloviću Opari u završnici kampanje, takav kandidat uopće nema ikakve šanse. No, HDZ je u Splitu, kao i u Osječko-baranjskoj županiji (gdje je kandidat te stranke Ivan Anušić pobijedio dosadašnjeg župana Vladimira Šišljagića, nap.a.) imao dosta sreće. Rezultat je bio relativno tijesan i lako se mogao okrenuti na drugu stranu. A dobro je u svemu da zbog političke higijene naučimo što je u kampanji prihvatljivo, a što nije.

* Može li se HDZ generalno smatrati najvećim dobitnikom ovih izbora?

– HDZ je, bez sumnje, izrazito dobro prošao na izborima. Jedina problematična pozicija za tu stranku je Grad Zagreb. Za njih je najvažnije što su u Slavoniji definitivno ‘počistili’ Branimira Glavaša i njegov protestni pokret HDSSB, odnosno ostatke tog pokreta i otpadnike od HDSSB-a okupljene oko Šišljagića. U tom smislu HDZ-u je važna ne samo pobjeda u Osječko-baranjskoj županiji nego i u Đakovu gdje je HDZ-ov kandidat pobijedio dugogodišnjeg HDSSB-ovog gradonačelnika Zorana Vinkovića.

* Imaju li u SDP-u razloga za zadovoljstvo izbornim rezultatima, kako je to sinoć rekao šef te stranke Davor Bernardić?

– SDP je prošao onako kako je mogao proći u situaciji u kojoj je stranku ostavio Zoran Milanović. Oni sada imaju velikog posla na rekosolidiranju stranke. Ovo što sada rade Bernardiću, koji ima legitimnost mandata, vrlo je štetno po stranku i nije slučajno da to rade upravo Milanovićevi sljedbenici koji nemaju, kao što ni on nije imao, elementarnih znanja o tome kako se funkcionira unutar demokratske političke stranke.

* Tko je po Vama najveće iznenađenje ovih lokalnih izbora?

– Veliki pobjednik i ugodno iznenađenje ovih izbora svakako je Radimir Čačić sa svojom strankom, Reformistima, u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Njegov izbor za varaždinskog župana zapravo je znak da se mnogo toga mora promijeniti u njegovoj bivšoj stranci, HNS-u. HNS je odnio zapravo jednu jedinu pobjedu i to tamo gdje je imao sanirane odnose sa svojim bivšim predsjednikom – u Međimurskoj županiji gdje je Matija Posavec ponovno izabran za župana. Očito je da jedino što HNS može učiniti za svoju konsolidaciju i da se riješi balasta gubitnika jest da se pokuša rekonsolidirati na sjeverozapadu Hrvatske i to u nekom mogućem savezništvu sa svojim bivšim predsjednikom Čačićem. Dakle, na način da se udruže i očuvaju blok svoga tamošnjeg glasačkog tijela. Kakva ja situacija u HNS-u vidite i po tome što su gubili za njih naizgled jednostavne izbore poput onih u Kraljevici gdje je dosadašnja gradonačelnica i HNS-ova saborska zastupnica Nada Turina Đurić išla na izbore s dvostruke pozicije moći, pa ih izgubila.

* A Most? Hoće li ih i u kojoj mjeri uzdrmati gubitak Metkovića, rodnog mjesta te stranke?

– Izborni rezultat Mosta u Metkoviću bio je očekivan, iako ga se nije moglo sa sigurnošću predvidjeti sve do trenutka kada je Most u prvom krugu izbora izgubio većinu u Gradskom vijeću i kada je Stipo Gabrić Jambo pozvao svoje birače da glasuju za HDZ-ovog kandidata u drugom krugu. Smiješno je na nacionalnoj razini pridavati toliko značenje Metkoviću, ali to je bila bitka koja je imala simbolično značenje. Pokazalo se da Most više ne prolazi ni ondje otkuda je krenuo. Oni su doista ostvarili znatno više vijećničkih mandata u općinama, gradovima i županijama, ali se pokazalo da su daleko od toga da mogu sudjelovati u vlasti na lokalnoj razini ili je obnašati. Ako nastave sa svojom politikom protestnog pokreta još više će slabjeti. Mostu je otvorena jedna uska niša konzervativne stranke koja bi bila desno od HDZ-a i osvajala bi ponešto glasova u dalmatinskom zaleđu.

* Treba li biti iznenađen visokom apstinencijom u drugom krugu?

– U drugom krugu izbora apstinencija je uvijek viša nego u prvom krugu. U Zagrebu je ona bila logična jer smo imali loše kandidate i jer je većina građana vidjela da je smjena vlasti, koja se u prvom krugu činila mogućom, zapravo nije moguća. Apstinencija je bila nešto manja u sredinama gdje su birači smatrali da je psihološki važno kakav će biti rezultat, primjerice u Metkoviću.

