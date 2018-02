POLITIČKI ANALITIČAR O VUČIĆEVOM POSJETU HRVATSKOJ: ‘Kolindin venecijanski bal pod maskama se pretvorio u ulični karneval za široke mase’

Predsjednica je pokušala posjet držati na razini hladne distanciranosti, no u hrvatskoj javnosti, umjesto da se Vučića dočeka potpuno tišinom, rasplela se potpuno nepotrebna priča o isprici, smatra Gjenero.

Posjet srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj ušao je u zadnju fazu pa je polako došlo vrijeme za podvlačenje crte. Vučić je doputovao na poziv hrvatske kolegice Kolinde Grabar-Kitarović, a njihov sastanak nije iznjedrio neke velike poruke.

Smatra tako politički analitičar Davor Gjenero koji dodaje da se radilo o posjetu koji se morao dogoditi nakon što su više od pet godina odnosi između Zagreba i Beograda bili duboko zamrznuti. Povukao je Gjenero i zanimljivu paralelu. “Očito je neslučajno izabran karnevalski termin posjeta. Nažalost, on nije prošao onako kako je predsjednica Republike željela. Nije prošao kao venecijanski, dekadentni, europejski bal pod maskama, već se pretvorio u karneval za široke mase. Na kraju tog karnevala je Vučić svoju domaćicu ponudio kao karnevala, a znamo što se karnevalu događa svakog drugog utorka u veljači”, zaključuje Gjenero u razgovoru za Net.hr.

‘Krivci nikad ne preuzimaju odgovornost’

Objašnjava da je predsjednica pokušala taj posjet držati na razini hladne distanciranosti, no u hrvatskoj javnosti, umjesto da se Vučića dočeka potpuno tišinom, rasplela se potpuno nepotrebna priča o isprici. “Oni koji su očekivali Vučićevu ispriku nisu naučili da političku odgovornost nikad ne preuzimaju oni akteri koji snose krivicu. Willy Brandt je klečao u Varšavi ne zbog krivice, nego zbog političke odgovornosti. On sam nikakvu krivicu za to što se Poljacima, a posebice Židovima, u varšavskom getu događalo nije snosio. Dapače, i sam je bio izložen progonu jednako kao i ti stradalnici pred kojima je kleknuo”, podsjeća Gjenero i dodaje:



“Od Tadića se mogla očekivati isprika jer sam nije imao ništa s ratnim strahotama i nije im doprinio. No, od Vučića to nije bilo za očekivati”.

Srbija sjedi na dva stolca

Smatra da još uvijek treba biti vrlo skeptičan prema Beogradu i vidjeti kakvu će definitivnu odluku Srbija donijeti. “Oni još uvijek igraju igru dvaju stolaca. Ako se budu morali odreći ruskog stolca, u tom trenutku će morati ozbiljno razgovarati o svim otvorenim pitanjima s Hrvatskom i biti kooperativni”, kaže Gjenero koji misli da je Hrvatska po pitanju graničnog spora u velikoj prednosti jer je na ‘ad hoc’ arbitraži sa Slovenijom kao valjano načelo razgraničenja priznato prepoznavanje granice iz 1992. godine na osnovu katastarskih knjiga.

Prosvjednici koje je Grabar-Kitarović nazvala političkim marginalcima, slikovito objašnjava analitičar, upropastili su njezin bal pod maskama i pretvorili ga u nedolični ulični karneval koji nikome nije trebao.

“Predsjednica Republike je upotrijebila malo oštriji termin, ali nije to ništa iznenađujuće. Ti ljudi nemaju koga podržati i nju moraju držati kao malo vode na dlanu jer ona barem pokazuje razumijevanje i interes za njih. Prema tome, ovo je epizoda koju oni moraju što prije zaboraviti”, poručuje Gjenero u razgovoru za Net.hr.