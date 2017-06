POLITIČKA ZAVRZLAMA U DRŽAVNOM VRHU: ‘Kada bi se pojavili problemi pojavio bi se Šeks s kata i umiješao se sukob’

Mostov politički tajnik Nikola Grmoja gostujući u emisiji Pressing na N1 televiziji osvrnuo se na zategnute odnose između HDZ-a i Mosta na koje je uvelike utjecala kriza u Agrokoru

Nikola Grmoja se osvrnuo na situaciju u Agrokoru kazavši kako su sve glasnije priče o tome da će zatvoriti Ivicu Todorića.

‘No on nije jedini uzrok problema, dozvoljeno mu je da naraste do ove mjere. Prvi je priču o Agrokoru istaknuo Petrov. Bili smo na vlasti, ali nismo pogodovali da se dogodi ova situacija. Petrov je ispitivao Marića što se događa, a on je stalno govorio da je sve u redu’, rekao je Grmoja.

Dodao je kako su oko Agrokora bili neinformirani, dok su oko lex Agrokora glasali s obzirom na to da su tada imali informacije prema kojima će taj zakon spasiti gospodarstvo.



‘Što smo drugo mogli učiniti nego glasati? U tom slučaju smo išli da se spasi gospodarstvo. Činjenica je da se sada proces odvija na netransparentan način. Tražili smo tri povjerenika kako bi odluke bile što transparentnije, oni nisu pristali jer su htjeli donositi brze odluke. Ramljaku možemo samo vjerovati’, rekao je.

Govoreći o budućnosti Agrokora, Grmoja je kazao kako je oporba krenula s istražnim povjerenstvom oko Agrokora.

‘Tu točku treba hitno staviti na dnevni red. Todorić je produkt loše politike. Zbog Agrokora mnogi trebaju završiti s one strane zakona, svi oni koji su svjesno i sustavno doveli Agrokora do ovih razmjera, a to su Vlade i premijeri. Ti ljudi znantno utječu na politička događanja, čak i kada više nisu premijeri i ministri’, kazao je.

Upitan ima li dokaze za ove optužbe koje je iznio, Grmoja je kazao: ‘Mi smo po prvi put imali premijera Oreškovića koji nije bio iz ovih političkih struktura, a upravo ga je ta ekipa nagovorila da odustane. Zanimljivo je da se ti politički tipovi stalno ponavljaju’, rekao je, te dodao kako Plenković ima utjecaj na te ljude.

‘Ima sigurno kontakte. Kada bi se pojavili problemi pojavio bi se Šeks s kata i umiješao bi se u sukob Mosta i HDZ-a. Poteze povlače ljudi koji nemaju izborni legitimitet’, rekao je Grmoja za N1.