POLITIČARI ODGOVARALI NA ŠKAKLJIVA PITANJA: ‘Probao sam marihuanu i satrala me; S njom bih spavao i za džabe’

Čak 14 kandidata pretendira na fotelju šibensko-kninskog župana, odnosno gradonačelnika Šibenika i njegove zamjenika.

Šibenik.in stoga im je postavio pet pitanja koja zanimaju građane, a neka od njih su i prilično škakljiva.

Ona glase: “Jesu li probali marihuanu?”, “Bi li prihvatili biti kumovi na LGBT vjenčanju najboljoj prijateljici ili prijatelju?”, “Bi li se skinuli na javnoj nudističkoj plaži?”, “Je li Bog muškarac ili žena, odnosno kako uopće doživljavaju taj lik?”, “Koja osoba im je najseksipilnija na svijetu i bi li za milijun eura spavali s njom (bez obzira na posljedice takve nemoralne za svoj brak ili ljubavnu vezu)?”

Evo kako su odgovorili.



Goran Pauk, kandidat za župana (HDZ)

‘Probao sam jednom marihuanu i satrala me. Bila je prejaka i ubila me. Bacilo me na paranoju, u strah, i bilo je to prvi i zadnji put da sam popušio joint.

Da budem kum gay prijatelju prihvatio bih jer je prijateljstvo iznad svega. Je li netko lezbijka ili gay, osobna je stvar svakoga, a kumstvo je iznad toga. Bilo bi to vrlo interesantno kumstvo.

Nikad se nisam kupao na nudističkoj plaži i mislim da se ne bih tamo osjećao ugodno, iako sam se godinama i više puta dnevno kao sportaš skidao gol pred masom muškaraca. Bilo bi mi na takvoj plaži neugodno dok mi ‘klapka’ između nogu.

Je li Bog muškarac ili žena teško je pitanje jer mi je previše materijalno reći kojeg je spola. Tamo je negdje gore, ali ne smatram ga muškim niti ženskim, nego nečim višim što je iznad spolova.

Seksipilnih likova na svijetu ima dosta, ali recimo da mi je Angelina Jolie svojim đirom i ‘backgroundom’ baš ‘ahhhhh’. No ne bih spavao s njom za milijun eura.’

Stipe Petrina, iako još nije kandidat za župana

Nisam probao marihuanu. Ma dobro, ajde…. jesam.

Na gay vjenčanju ne bih mogao biti kum. Nemam ništa protiv toga, ali dalje od mene.

Na nudističkoj bih se plaži skinuo bez problema.

Bog muško ili žensko? Nešto treće. Ne znam što.

Ima puno seksipilnih žena na svijetu, uhhh… Sharon Stone, Bo Derek, Brooke Shields. S njima bih spavao i džabe.

Franko Vidović, kandidat za župana (SDP)

Probao sam ‘travu’ kad sam bio mlađi, ali davno je to bilo, stvarno odavno.

Nema razloga zašto ne bih bio kum na gay vjenčanju jer nemam nikakvih problema sa svojom muškosti, a seksualno opredjeljenje osobna je stvar svakoga od nas.

Gol bi se kupao, ‘dašta bi’, zašto ne? Jer zgodnije je biti gol nego u kupaćima, ali samo u osami. Na nudističke plaže ne odlazim jer nisam egzhibicionist, ali volim se kupati gol. Onaj tko kaže da ne voli, laže.

Ne mislim da Bog uopće ima neki takav muško-ženski oblik. Tvorac je svega i obično se o njemu govori u muškom rodu, ali nikad nisam na takav način o tome razmišljao.

Žene ne gledam kroz seksipil već mi je kod njih važnija osobnost. U principu, svaka mi je žena lijepa na svoj način, a najseksipilnija mi je ona koja je sa mnom. Da žena nije sa mnom u ozbiljnoj vezi, s njom ne bih spavao ni za milijardu eura. Ma ni sa kime ne bih spavao do koga mi nije stalo, ne bih prodavao svoje tijelo. A nedostižnih žena nema, ima samo obeshrabrenih muškaraca.