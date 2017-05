LOKALNI IZBORI: Bandić i Mrak u drugom krugu u Zagrebu, Kerum bolji od Opare u Splitu, HDZ-u čak 13 županija

U 19 sati zatvorena su birališta na nedjeljnim lokalnim izborima na kojima je 3 milijuna i 720 tisuća hrvatskih birača odlučivalo tko će u iduće četiri godine obnašati vlast u 576 lokalnih jedinica. U četiri najveća hrvatska grada drugi krug će odlučivati o gradonačelnicima. Bitku u Zagrebu vodit će Milan Bandić i Anka Mrak Taritaš, u Splitu Željko Kerum i Andro Krstulović Opara, u Rijeci Vojko Obersnel i Hrvoje Burić, a u Osijeku Ivan Vrkić i Ivana Šojat.

Milan Bandić 30,85% Anka Mrak Taritaš 24,49% Sandra Švaljek 19,14% Bruna Esih 10,98% Drago Prgomet 5,60% Tomislav Tomašević 3,94%

Željko Kerum 30,40% Andro Krstulović Opara 26,10% Marijana Puljak 20,54% Aida Batarelo 7,13% Ante Čikotić 6,60% Dragan Markovina 3,47%

Vojko Obersnel 40,88% Hrvoje Burić 17,66% Kristjan Staničić 13,95% Andrej Briščik 8,05% Juraj Bukša 7,27% Petra Mandić 5,57%

Ivan Vrkić 37,05% Ivana Šojat 17,17% Miroslav Šimić 9,18% Dragan Vulin 8,91% Anto Đapić 8,79% Kristijan Šimičić 7,09%

NOVO 00:57 – Nakon što je županijsko izborno povjerenstvo prebrojilo sve glasove u utrci za župana u Varaždinskoj županiji u vodstvu je kandidat koalicije HNS-SDP-HSU-HSS-Hrvatski laburisti i aktualni župan Predrag Štromar s 40,28 posto, a u drugi krug je kroz ušicu igle ušao reformist Radimir Čačić koji je za svega 16 glasova pobijedio HDZ-ovog kandidata Alena Runca. Opširnije pročitajte OVDJE.

00:50 – “Vrlo čudna situacija, ispada da je lakše obraditi Zagreb nego Metković. Ili DIP nije sposoban ili informatički sustav ne funkcionira”, rekla je kandidatkinja za gradonačelnicu Metkovića, Katarina Ujdur.

Nakon 100 posto obrađenih biračkih mjesta, mostovka Ujdur osvojila je 40,56% glasova, a HDZ-ov Dalibor Milan 38,53 posto. I ovdje nas čeka odluka u drugom krugu. Opširnije pročitajte OVDJE.

00:45 – Nakon 100 posto obrađenih biračkih mjesta, u Kninu u drugi krug ulaze nezavisni Marko Jelić sa 48,66 posto glasova i HDZ-ova Josipa Rimac sa 39,42 posto. Opširnije pročitajte OVDJE.

00:27 – Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obratio se javnosti u izbornom stožeru. “Čestitke svim građanima koji su sudjelovali na izborima. HDZ je izrazito zadovoljan ukupnim rezultatom izbora. HDZ vodi u 12 županija. U nekima je utakmica već zaključena, u ostalima sam siguran da ćemo ostvariti pobjedu u drugom krugu. U odnosu na izbore iz 2013. godine kada smo u prvom krugu dobili 25 gradova, ovaj put je to 37 gradova”, rekao je Plenković.

Plenković je rekao da mu je žao što birači nisu prepoznali kvalitete kandidata za gradonačelnika Zagreba, Drage Prgometa. Opširnije pročitajte OVDJE.

00:16 Anka Mrak Taritaš obratila se javnosti u svom stožeru. “Ponedjeljak je, krenuli smo s drugom utakmicom. Druga utakmica završava 4. lipnja i odnosit će se na referendumsko pitanje, želi li 70 posto građana Grada Zagreba promjene. Ja vjerujem da želimo promjene i pozivam sve sugrađane da 4. lipnja izađu na izbore”, rekla je Mrak Taritaš.

00:11 – Stigli su i prvi preliminarni rezultati DIP-a za Metković. Nakon što je obrađeno 18 posto biračkih mjesta, HDZ-ov kandidat Dalibor Milan ima 43 posto glasova, a Mostova Katarina Ujdur 36 posto. Stipo Gabrić iz HSS-a ima 14 posto, piše N1.

00:09 – Njezina stranka igrala je na kartu njezine mladosti, no kandidatkinja HSP AS-a za gradonačelnicu Vrgorca, 19-godišnja Valentina Grbavac, nije tim adutom impresionirala birače u tom gradiću.

Najmlađa gradonačelnička kandidatkinja na ovim lokalnim izborima dobila je 99 glasova. Opširnije pročitajte OVDJE.

00:00 – Milan Bandić je ipak stigao u svoj izborni stožer u Praškoj ulici. “Stranka rada i solidarnosti sa svojim partnerima je relativni pobjednik na sve četiri razine izbora u Gradu Zagrebu. To je ono što nam je bio cilj kad smo startali”, rekao je Bandić.

Zahvalio se sugrađanima i čestitao svima koji su prešli prag te pozvao na suradnju u Gradskoj skupštini. “Pozivam sve na veliku koaliciju u Skupštini”, rekao je Bandić.

“Čestitam Anki Mrak Taritaš i želim joj mnogo sreće. Zagrepčani nisu i nikada neće biti bedaci, oni znaju cijeniti one koji služe građanima svih 365 dana u godini već 17 godina”, rekao je Bandić. Opširnije pročitajte OVDJE.

23:58 – Politički tajnik Mosta i saborski zastupnik te stranke kao i njihov kandidat za dubrovačko-neretvanskog župana Nikola Grmoja ustvrdio je da je Most pobijedio u Metkoviću te da se promjene događaju na razini Hrvatske.

“U Metkoviću smo pobijedili, uz svu mašineriju HDZ-a Milijana Brkića i Ivana Mišetića koja je došla ugroziti Most”, ustvrdio je Grmoja praćen pljeskom te optužio da su suparnici danas atomobilom dovozili ljude na glasovanje što je i sam vidio, kako je ustvrdio, piše N1. Opširnije pročitajte OVDJE.

23:55 – Dosadašnji pulski gradonačelnik Boris Miletić, nakon što je pobijedio u prvom krugu s 51,83 posto glasova na lokalnim izborima, poručio je u nedjelju iz stožera IDS-a kako su ovi izbori bili “još jedan festival demokracije i još jedna pobjeda Istre i istarskih vrijednosti”.

Zahvalivši se koalicijskim partnerima i građanima koji su poduprijeli njegovu kandidaturu Miletić je rekao da su na izborima pobijedile “istarske vrijednosti, istarski način života, suživota, tolerancije, antifašizma i napretka”.

23:46 – Kandidat stranaka Promijenimo Hrvatsku i Živog zida za gradonačelnika Zagreba Ivan Lovrinović izjavio je u nedjelju kako bi podatak da 75 posto građana smatra da Vlada ide u krivom smjeru trebao svima otvoriti oči, te izrazio zadovoljstvo rezultatima izbora.

No, nije zadovoljan izlaskom građana na izbore jer mali odaziv, smatra Lovrinović, pokazuje kako još uvijek nije stvorena kritična masa za promjene u Hrvatskoj.

Ocijenio je kako je vrijeme koje dolazi njihovo vrijeme jer sadašnja vlast ne nudi nikakva rješenja. Ovo su naši prvi lokalni izbori na kojima smo formirali infrastrukturu, rekao je dodavši kako su ponudili dobra rješenja građanima Zagreba glede otpada i prometa.

23:28 – “Mi znamo kakav je rezultat u gradovima i općinama gdje je na vlasti SDP. Ljudi žive bolje. Rijeka je bila i ostala utvrda SDP-a”, poručio je predsjednik stranke Davor Bernardić. Opširnije pročitajte OVDJE.

23:09 – “Sutra se vraćam na posao, a odluku o tome hoću li se nastaviti baviti politikom ne mogu još donijeti”, rekla je nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Sandra Švaljek. Na pitanje hoće li podržati jednog od kandidata, rekla je da neće jer nema stranačku pripadnost. “Neka ljudi glasuju po svojoj savjesti”, rekla je Švaljek. Opširnije pročitajte OVDJE.

22:58 – Izborne rezultate Bandić je dočekao u kafiću Book Cafe u ulici Hrvatske bratske zajednice, tik uz stožer Tomislava Tomaševića. Rekao je kako danas neće davati izjave.

“Vidimo se ujutro u 7”, rekao je. Opširnije pročitajte OVDJE.

22:52 – “Drugi krug je nova utakmica”, poručila je Anka Mrak Taritaš, kandidatkinja HNS-a za gradonačelnicu Zagreba. Rekla je da će drugi krug biti svojevrsni referendum o tome žele li građani promjene. Opširnije pročitajte OVDJE.

22:38 – Prema privremenim rezultatima i obrađenim podacima s 49 posto biračkih mjesta u Varaždinu, u utrci za gradonačelnika vodi nezavisni kandidat i bivši varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok s 42 posto, a slijedi ga kandidat koalicije SDP-HNS-HSU-HSS-Hrvatski laburisti Alen Kišić s 22 posto. Opširnije pročitajte OVDJE.

22:30 – Bruna Esih kazala je da Drago Prgomet nije bio najbolji izbor HDZ-a za kandidata za gradonačelnika Zagreba. “Mi sigurno nudimo jedan novi početak”, rekla je Esih za N1.

22:25 – Božo Petrov, predsjednik Mosta, kazao je da je Most osvojio najviše glasova. “Mi nećemo ni s kim koalirati, mi ćemo davati dobre projekte, a oni su ti koji trebaju pokazati odgovornost i prihvatiti te projekte”, rekao je Petrov za N1, osvrnuvši se na suradnju s HDZ-om. Opširnije pročitajte OVDJE.

22:22 – SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras ustvrdio je u nedjelju, komentirajući prve privremene izborne rezultate, da je SDP potvrdio svoju snagu i podršku među hrvatskim biračima dok su HDZ i Andrej Plenković najveći gubitnici prvog kruga lokalnih izbora.

“Plenković je najveći gubitnik ovih izbora s obzirom na to da je njegov osobni izbor u gradu Zagrebu – Drago Prgomet – doživio fijasko i ostvario 5-postotnu podršku u glavnom gradu. To je katastrofalna poruka za stranku koja predvodi hrvatsku Vladu i za njega bi bilo najbolje da što prije razmisli o svojim budućim političkim potezima i da se više ne sramoti”, rekao je Maras. Opširnije pročitajte OVDJE.

22:13 – Anka Mrak Taritaš stigla je u izborni stožer. Prema svemu sudeći, upravo će ona u drugi krug izbora s Milanom Bandićem. “Anka može dovršiti Bandića u drugom krugu”, kaže Vrdoljak.

22:00 – Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković izjavio je u nedjelju navečer dolazeći u sjedište stranke kako, što više pristižu izborni rezultati, Hrvatska je sve “plavija”.

“Kako pristižu izborni rezultati Hrvatska je sve plavija. Bit će dobro za HDZ”, kratko je rekao šef HDZ-a, stranke čija je službena politička boja plava.

21:57 – “Sigurno ćemo imati najviše gradova i općina, dokaz je to da su građani pokazali povjerenje HDZ-u. Uvjeren sam da ćemo odnijeti pobjede i u još nekoliko županija povrh ovih devet”, kazao je u razgovoru za N1 HDZ-ov Milijan Brkić, koji je uvjeren da će Opara pobijediti u Splitu. Opširnije pročitajte OVDJE.

21:52 – Kako javlja reporter N1 Hrvoje Krešić, neslužbeno, nezavisni kandidat Marko Jelić je osvojio 51 posto glasova, ispred HDZ-ove Josipe Rimac i kandidata SDP-a i HNS-a Mirka Antunovića.

Ipak, postoji mogućnost da će se izbori ponoviti zbog nepravilnosti, javlja Krešić.

21:39 – Kako neslužbeno doznaje N1, u Metkoviću je Most dobio osam mandata, HDZ sedam, a Jambo dva. Za većinu u Gradskom vijeću potrebno je devet. “Pustite me da prespavam, ali nitko neće moći imati većinu bez nas. Treba pričati s ljudima i vidjeti slažu li nam se programi”, kazao je u Metkoviću HDZ-ov Dalibor Milan za N1. Opširnije pročitajte OVDJE.

21:37 – Prema sadašnjim podacima HDZ je dobio čak 13 županija, a SDP samo tri!

21:30 Prema rezultatima DIP-a za Splitsko-dalmatinsku županiju, u utrci za župana vodi HDZ-ov kandidat Blaženko Boban, koji je osvojio 41,07 posto glasova. Mostov Miro Bulj osvojio je 23,41 posto glasova, a kandidat SDP-a i HNS-a, Arsen Bauk, osvojio je 20,87 posto glasova. Opširnije pročitajte OVDJE.

21:29 – Prema rezultatima DIP-a za Dubrovačko-neretvansku županiju, u utrci za župana vodi kandidat HDZ-a, HSLS-a, HSP AS-a i HSU-a, Nikola Dobroslavić, koji je osvojio 50,90 posto glasova. Mostov kandidat, Nikola Grmoja, osvojio je 24,46 posto glasova.

21:00 – Objavljeni su prvi neslužbeni rezultati lokalnih izbora 2017.

U ZAGREBU: Milan Bandić dobio je 39,69%, Anka Mrak Taritaš 21,01% , Sandra Švaljek 17,13%, Bruna Esih 8,79%, Drago Prgomet 5,67%, Tomislav Tomašević 3,23%. Obrađeno je 4.74 posto biračkih mjesta.

Gradska skupština Zagreba (obrađeno 4,25 posto): Bandić Milan 365 – 29,75 SDP – 20,12 NL Sandra Švaljek – 11,75 HDZ – 11,26 Bruna Esih – 6,62 Zagreb je naš – 6,49 Živi zid – 4,90.

U SPLITU: Željko Kerum ima 32,43 posto. Andro Krstulović Opara dobio je 24,81 posto, Marijana Puljak 19,90 posto, a Aida Batarelo 7,17 posto. Ante Čikotić dobio je 6,36 posto. Radi se o rezultatima na temelju 24,24 posto obrađenih biračkih mjesta.

Gradsko vijeće Split 1. HDZ, HSLS, HSS – 24,05% 2. HGS, PG, -NG 20,42%, 3. Pametno 16,14 %, 4. Most 10,47, 5. SDP, HNS 10,46%.

U RIJECI: Vojko Obersnel vodi s 40, 59 posto, slijedi Hrvoje Burić sa 17,13 posto, zatim Kristijan Staničić s 13,26 posto. Obrađeno je nešto više od 27 posto biračkih mjesta.

U OSIJEKU: Ivan Vrkić vodi s 37,33 posto, slijedi ga Ivana Šojat s 16,14 posto i Dragan Vulin s 9,13 posto te Miroslav Šimić s 9,08 posto. Obrađeno je 41,03 posto biračkih mjesta.

20:50 – “Rezultat je odličan za Švaljek i lista je dobro prošla i bez nas će se teško složiti većina”, kazao je šef HSLS-a Darinko Kosor za N1 te ustvrdio da kandidat ljevice Bandića ne može pobijediti. “Napravili smo dogovor i ranije, nećemo podržati nikoga, građani će sami znati koga će podržati, a Sandra Švaljek je moralna pobjednica ovih izbora”, istaknuo je Kosor.

20:48 – Kandidat za gradonačelnika platforme Zagreb je naš Tomislav Tomašević izrazio je zadovoljstvo izlaznim anketama platoforme za Gradsku skupštinu koje su joj u 20 sati dale 8,05 posto glasova odnosno pet mandata.

“Zadovoljni smo izlaznim anketama i čekamo da ih potvrde rezultati koje će dati Državno izborno povjerenstvo”, kazao je Tomašević.

“U svakom slučaju vjerujemo da ćemo ući u Gradsku skupštinu što je odličan rezultat za novu političku opciju”, kazao je Tomislav Tomašević u stožeru platforme gdje vlada opuštena i zabavna atmosfera.

20:39 – U stožeru Anke Mrak Taritaš zbrajaju se rezultati, analizira situacija, a Vesna Pusić je u razgovoru za N1 kazala da očekuju podršku od svih birača koji su rekli da žele promjene. “HDZ si je dopustio da ima dva kandidata što je nezamislivo za tako veliku stranku i mislim da oni imaju svoje brige, a jako je važno da su rezultati zasad odlični, no to je daleko od gotovog”, upozorila je. “Drugi krug je ključan i svi koji žele da Zagreb iskorači u novo stoljeće trebaju izaći u drugom krugu”, poručila je Pusić.

20:35 – Najviše glasova za zagrebačku Gradsku skupštinu, prema izlaznim anketama, osvojila je lista Milana Bandića, u borbi za Gradsko vijeće u Splitu vodi lista HDZ-HSLS-HSS, najviše glasova u Rijeci osvaja lista SDP-HNS-HSS-HSU-NH-SU, a u Osijeku lista SDP-HNS-HSS-ANU. Opširnije pročitajte OVDJE.

20:34 – Nezavisni kandidat za riječkoga gradonačelnika Hrvoje Burić izjavio je, komentirajući rezultate izlaznih anketa nakon lokalnih izbora, da je zadovoljan što je ušao u drugi izborni krug u kojem će, rekao je, pobijediti.

Burić je za Hinu rekao kako je zadovoljan, dodajući da je Obersnel iza sebe imao sedam stranaka i razne interesne skupine. “U drugom krugu dat ću sve od sebe i pobijedit ću”, rekao je, ocjenjujući da je u prvom krugu bilo mnogo kandidata i da su se oporbeni glasovi raspršili na šest kandidata. “Bio sam najavio da ću u drugom krugu podržati bilo kojeg kandidata osim Obersnela pa mi je želja da to sada učine i mene podupru drugi protukandidati”, istaknuo je Burić.

20:28 – Nakon objava rezultata izlaznih anketa u 19 sati, a prema kojima kandidatkinja HNS-a i SDP-a za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak Taritaš ulazi u drugi krug lokalnih izbora, u izbornom stožeru SDP-a uvjereni su da će ona pobijediti Milana Bandića u drugom izbornom krugu, u kojemu SDP-ovci očekuju i da će dobiti gradonačelnike Rijeke i Osijeka.

Izborne rezultate HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Zagreba Drage Prgometa komentirao je član Predsjedništva SDP-a Bojan Glavašević. “Andrej Plenković i njegov kandidat su dobili katastrofalne rezultate i to je dokaz da je on u svojoj stranci sve slabiji. Izvjesno je da su nam sad još izvjesniji prijevremeni parlamentarni izbori”, ocijenio je SDP-ov Bojan Glavašević. Ustvrdio je i kako je Anka Mrak Taritaš ostvarila “fenomenalan rezultat” koji će biti još bolji u drugom krugu. Opširnije pročitajte OVDJE.

20:18 – U HDZ-u još nema nekih od čelnih ljudi poput šefa stranke Andreja Plenkovića, a znakovito je da se ovdje nije pojavio niti Davor Ivo Stier, zamijetila je reporterka N1 televizije Nataša Božić Šarić.

20:07 – Zlatko Hasanbegović, nedavno isključen iz HDZ-a zbog toga što se kandidirao na nezavisnoj listi Brune Esih, nije krio zadovoljtsvo činjenicom što je ona dobila gotovo dvostruko više glasova od HDZ-ovog kandidata Drage Prgometa.

“Više sam nego zadovoljan. Može se reći da se radi o spektakularnom rezultatu. Posebno što se iza nas nije našla nikakva stranačka mašinerija. Rezultati izbora potvrdili su političku utemeljenost gospođe Esih. Poražavajući rezultat Prgometa zapravo nije njegov poraz, riječ je o osobnom rezultatu premijera Plenkovića koji je osobno naložio i nametnu Prgometa mimo volje pristaša i članova HDZ-a u Zagrebu. Opširnije pročitajte OVDJE.

20:00 – Objavljeni su rezultati drugih izlaznih anketa. Kakvo je stanje možete pratiti u našoj tablici.

19:56 – Ivan Vrkić, aktualni osječki gradonačelnik i kandidat grupe birača kojeg podupiru SDP, HNS, HSS i Aktivni nezavisni umirovljenici, izjavio je u nedjelju kako je zadovoljan rezultatima prvih izlaznih anketa, prema kojima je dobio 38,35 posto glasova, te poručio da preostaje još mnogo posla, jer je ovo tek dobar uvod u drugi izborni krug. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:52 – Marko Sladoljev, kandidat Mosta za zagrebačkog gradonačelnika i nositelj liste za Gradsku skupštinu, izjavio je u nedjelju nakon objave izlaznih anketa, kako nije razočaran što neće ući u drugi krug izbora, dodavši da je Most u Zagrebu počeo od nule te da su na pragu ulaska u zagrebačku Gradsku skupštinu. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:50 – Čelnik HSLS-a Darinko Kosor izrazio je u nedjelju žaljenje jer nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Sandra Švaljek, koju je podržala njegova stranka, prema izlaznim anketama ne ulazi u drugi krug, a posebno mu je, kaže, žao jer je jedino ona mogla pobijediti aktualnog gradonačelnika Milana Bandića u drugom krugu.

“Rezultati su odlični i Sandra Švaljek je dobila gotovo 18 posto, naša lista gotovo 13 posto. Meni je naravno žao, kao i ljudima iz našeg stožera da ona nije ušla u drugi krug jer ona je nakon 17 godina prvi kandidat koji je u svim relevantnim anketama pobjeđivao Bandića u drugom krugu”, rekao je Kosor za Hinu. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:43 – Predsjednik Živoga zida Ivan Sinčić komentirajući izlazne ankete, prema kojima u drugi krug izbora za zagrebačkog gradonačelnika ne ulazi Ivan Lovrinović, kandidat koalicije Živog zida i stranke Promijenimo Hrvatsku, izjavio je kako ipak treba pričekati konačne rezultate izbora.

Konačne rezultate ćemo znati ujutro, rekao je Sinčić, dodavši kako je ipak uspjeh kada mlada stanka izlazi na izbore i onda kada osvoji samo jedan mandat u Hrvatskoj. Na upit je li uzbuđen čekajući rezultate iz Karlovca poručio je kako treba pričekati konačne rezultate.

19:40 – U stožeru Brune Esih, kandidatkinje za zagrebačku gradonačelnicu, u nedjelju nakon objave rezultata izlaznih anketa za lokalne izbore vlada zadovoljstvo te je pljeskom oko stotinjak okupljenih pozdravljena objava postotaka prema kojima Esih dobiva nešto više od 10 posto, a njezina lista za Gradsku skupštinu nešto više od 7 posto. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:38 – Vojko Obersnel komentirao je rezultate izlaznih anketa. “Siguran sam da ćemo večeras svi u Rijeci slaviti. Za nas je počelo 105 najvažnijih minuta od 1999. Vjerujem da će SDP ostati najjača snaga u Rijeci i za naredno razdoblje. Drugi krug je očekivan, ali od svih gradova imam uvjerljivo najveći rezultat”, kazao je Obersnel. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:33 – Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić komentirajući u nedjelju navečer prve rezultate izlaznih anketa prema kojima HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Drago Prgomet ne ulazi u drugi izborni krug, rekao je kako treba pričekati prve službene rezultate te da mu je žao što birači nisu prepoznali trud i angažman HDZ-ovog kandidata i njegova tima.

Treba poštivati odluku građana, dodao je Brkić u izjavi za medije u HDZ-ovom izbornom stožeru.

19:26 – Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak prokomentirao je za Novu TV rezultat Anke Mrak Taritaš.

“Mislim da je ovo sjajna poruka”, rekao je Vrdoljak i dodao: “Ako je 70% građana Zagreba izabralo nekog drugog kandidata to je onda dobro”. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:25 – “Zahvaljujem svima koji su glasovali i ne bih ništa mijenjao jer smo se trudili odgovorno, bježali od populizma. Politika je kao život i rat, ovo je dio borbe koja se nastavlja kroz Skupštinu. Nismo borci koji se lako predaju, čekamo konačne rezultate. Poštujem izbor građana”, kazao je kandidat za gradonačelnika Zagreba, Drago Prgomet. “Mislim da ona definira desnicu na političkoj sceni i da postoji prostor za sve te da su rezultati ispod 10 posto za takve pokrete zanemarivi”, kazao je komentiravši rezultate Brune Esih, koja je dobila dvostruko više glasova od njega. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:20 – “Rezultat je očekivan”, kazao je Željko Kerum za N1, a on smatra da Splićani znaju u čemu je stvar te će sljedećih dana Splićanima pokazati što može. “Ja sam čovjek s narodom, nisam elitist i to narod zna i mislim da ću brže, bolje i lakše doći do birača. Vodit ću mirnu kampanju, s programom, neću nasjedati na provokacije. Tema je Split, studenti, umirovljenici, vrtići, škole, a ne svađe i provokacije. Idem na to da radimo odmah”, kazao je Kerum. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:18 – Andro Krstulović Opara kazao je kako nije razočaran te da je riječ o izvrsnim rezultatima. “Kerumu ne poručujem ništa, ja se obraćam svojim biračima koji više ne žele baldasarsko-kerumovsku aljkavu politiku”, kazao je.

19:17 – U stožeru Anke Mrak Taritaš prolomio se pljesak kad su stigli prvi rezultati ankete. Tomislav Stojak iz HNS-a smatra kako se pokazalo da Zagrepčani ne podržavaju politiku Milana Bandića te je uvjeren da u drugom krugu Zagreb dobiva gradonačelnicu.

19:14 – “Radili smo ozbiljno i odgovorno i nastavit ćemo s istim žarom i dalje”, kazala je Jelena Pavičević Vukičević u stožeru Milana Bandića komentirajući prve rezultate. Pavičević Vukičević smatra da su i ovaj put pokazali da se ozbiljnim radom može postići mnogo te je kazala da je rezultat dobar, ali da treba pričekati i konačne rezultate. Što se tiče buduće suradnje, uvijek su bile programske, istaknula je. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:13 – Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Branko Hrvatin zadovoljan je izlaznošću birača na nedjeljne lokalne izbore, a procijenio je da će se u konačnici kretati oko 50 posto. Izlaznost je nešto veća nego 2013., u konačnici će se kretati oko 50 posto, bojim se da neće prijeći taj postotak, rekao je Hrvatin za RTL, kratko prije zatvaranja više od 6600 biračkih mjesta, na kojima je moglo glasovati 3 milijuna i 720 tisuća birača.

19:12 – Kada je riječ o prvim izlaznim anketama za Gradske skupštine, u Zagrebu je Bandić Milan 365, Stranka rada i solidarnosti osvojila 25,94 posto. SDP je osvojio 22,03 posto. 12,87 posto ide Nezavisnoj listo Sandre Švaljek, HDZ-u 10,52 posto, platformi Zagreb je naš 7,95 posto, a Bruni Esih 7,20 posto.

U Rijeci je SDP za gradsku skupštinu osvojio 42,91 posto, HDZ 17,06 posto, 13,53 posto ide Akciji Mladih, a Nezavisnoj listi Hrvoja Burića 10,08, RI i ostali osvojila je 5,52 posto, a Most je u Rijeci za Gradsku skupštinu osvojio 5,50 posto.

HDZ je u Splitu za Gradsku skupštinu osvojio 24,05 posto glasova, HGS i ostali osvojili su 21,78 posto, stranka Pametno 17,09 posto, SDP 12,17 posto, a Most 9,15 posto.

U Osijeku je 27,12 posto za Gradsku skupštinu dobio SDP, HDZ 22,84 posto, Most 10,59 posto, HDSSB 7,73, Biraj bolje 7,45, a Desno 6,18 posto.

19:00 – Objavljene su izlazne ankete lokalnih izbora 2017. godine!

U ZAGREBU: Milan Bandić 30,08 posto, Anka Mrak Taritaš (HNS i SDP) 26,78, Sandra Švaljek (nezavisna kandidatkinja) 17,67, Bruna Esih (nezavisna kandidatkinja) 10,26, Drago Prgomet (HDZ) 5,01 posto, Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) 4,01 posto.

U SPLITU: Željko Kerum 29,91 posto, Andro Krstulović Opara (HDZ) 25,35, Marijana Puljak (Pametno) 20,41 posto, Aida Batarelo (SDP) 8,79 posto, Ante Čikotić (Most) osvojio je 5,66 posto, Dragan Markovina (Nova ljevica) osvojio je 4,09 posto.

U RIJECI: Vojko Obersnel (SDP) 44,99, Hrvoje Burić (nezavisni kandidat) 15,19%, Kristijan Staničić (HDZ) 13,35 posto, Andrej Briščik 10,07 posto, Juraj Bukša (HNS) 6,95 posto, Petra Mandić (Most) 4,21 posto.

U OSIJEKU: Ivica Vrkić (nezavisni kandidat) 38,35, Ivana Šojat (HDZ) 18,06, Miroslav Šimić (Most) 9,28, Dragan Vulin (HDSSB) 8,66 posto, Anto Đapić 7,66 posto, Kristijan Šimičić (Biraj bolje) 7,29 posto.

NOVO 18:07 Splitski HDZ je u nedjelju, na dan održavanja lokalnih izbora u Splitu, uputio prigovor Gradskom izbornom povjerenstvu (GIP) tražeći da ono intervenira i prekine oglašavanje stranke Pametno na portalu splitskidnevnik, kojim se, kako navodi HDZ, krši izborna šutnja, a uz prijavu dostavio je i fotografiju kojom potkrepljuje svoj prigovor GIP-u.

Tijekom dana Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Grada Splita zaprimio je više poziva građana koji su prosvjedovali zbog kršenja izborne šutnje od stranke ‘Pametno’, koja se danas oglašava na portalu splitski dnevnik RTL, stoji u prijavi splitskog HDZ-a koja je poslijepodne dostavljena medijima. Prema tvrdnjama splitskog HDZ, navedenim djelovanjem krši se izborna šutnja, pa u prijavi, “mole Gradsko izborno povjerenstvo da žurno intervenira i prekine oglašavanje stranke Pametno za vrijeme izborne šutnje.”

Uz prijavu splitski HDZ je dostavio i fotografiju na kojoj je amblem s natpisom “Srcem & idejama za Split Pametno,” i na kojoj je, prema tumačenju splitskog HDZ-a “vidljivo opisano kršenje izborne šutnje na današnji dan.”

Za lokalne izbore izborna šutnja traje od petka u ponoć do večeras u 19 sati, kada se zatvaraju birališta.

16:52 – DIP je objavio nove podatke o izlaznosti birača na lokalne izbore 2017. godine. Do 16.30 sati na birališta je izašlo 35,15% glasača, što je više nego četiri godine ranije kad je glasovalo 32,99% birača.

U zagrebačkoj županiji odaziv je 34,10 posto, što je više nego 2013. godine kada je do 16 sati na biralištima bilo 32,61 posto birača.

U Krapinsko-zagorskoj županiji glasovalo je 40,39 posto birača, a 2013. godine 35,15 posto. Između tri i pet posto više birača izašlo je gotovo u svim županijama u odnosu na posljednje lokalne izbore 2013. godine.

U Primorsko-goranskoj županiji ta je razlika i veća. Ove godine do 16.30 sati glasovalo je 48,12 posto birača, a 2013. 39,40 posto.

Nešto manje ljudi na glasovanje je izašlo samo u Ličko-senjskoj županiji 34,54 posto (34,74 posto), Virovitičko-podravskoj županiji 31,73 posto (33,73 posto), Zadarskoj županiji 31 posto (33,38 posto) i Šibensko-kninskoj županiji 34,06 posto (34,19 posto).

U Zagrebu je taj postotak veći nego prije četiri godine – 34,23 posto u odnosu na 30,81 posto 2013. godine.

Najviše glasača na izbore je do 16.30 sati izašlo u mjestu Kali na otoku Ugljanu – 66,92 posto. Na Mljetu ih je glasovalo 59,64 posto, a u Čemincu u Osječko-baranjskoj županiji 57,87 posto.

Fabijančić Križanić: DIP zaprima sporadične prijave koje ne utječu na zakonitost izbora

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Vesna Fabijančić Križanić potvrdila je kako je u prijepodnevnom dijelu nedjeljnih lokalnih izbora Povjerenstvo zaprimilo “sporadične prijave” o nepravilnostima, ali da nije bilo takvih koje bi utjecale na zakonitost izbora.

Bilo je sporadičnih prijava koje smo odmah rješavali, rekla je Fabijančić Križanić nakon što je Povjerenstvo u podne objavilo podatke da je na birališta u nedjelju izašlo 2,4 posto odnosno oko 72 tisuće birača više nego prije četiri godine.

Birači su, primjerice, prijavljivali da glasački listić nije licem okrenut prema dolje, da su dobili samo neke listiće, da na stranicama DIP-a ne mogu naći kandidature za izbor vijeća mjesnih odbora na zagrebačkom Črnomercu (objavljuje ih zagrebačko Gradsko izborno povjerenstvo) itd.

SOLINJANINU ISTEKLA OSOBNA UOČI IZBORA: Evo koliko mu je potvrda trebalo kako bi ipak mogao glasovati

URNEBESNIJE OD FAMOZNOG ‘PRŠUTINGA’: Kerum nije glasao za sebe, a kad vidite zašto, past će vam mrak na oči

Potpredsjednica DIP-a osvrnula se i na ocjene jedne nevladine udruge da pojedini birački odbori nisu dobro educirani i da su “najslabija karika” izbora.

U izbornim tijelima, dakle biračkim odborima i izbornim povjerenstvima, anagažirana je “vojska” od 73 tisuće ljudi, pa su sporadični slučajevi uvijek mogući, no to nikako ne upućuje na neregularnost, ističe Fabijančić Križanić.

Podsjeća pritom da je DIP ovoga proljeća, dakle prije izbora, diljem Hrvatske provodio edukacije, da je objavio detaljan Podsjetnik o radu biračkih odbora, da su članovi Povjerenstva stalno na raspolaganju za informacije i upute, iako Povjerenstvo formalno ne provodi lokalne izbore, nego je to zadaća ‘nižih’ povjerenstava.

Fabijančić Križanić poziva birače da, ako uoče nepravilnosti, to prijave nadležnom ili Državnom izbornom povjerenstvu, biračke odbore da posao odrađuju “kako treba”, a izborne sudionike da poštuju izbornu šutnju do 19 sati, to jest do zatvaranja birališta.

U ime obitelji: Do 13 sati zabilježene manje nepravilnosti na biračkim mjestima

Iz udruga “U ime obitelji” izvijestili su u nedjelju da su do 13 sati zaprimili brojne pozive građana i svojih promatrača na biračkim mjestima koji su zabilježili manje nepravilnosti na biračkim mjestima.

Nepravilnosti se odnose na nedopušteno reklamiranje stranaka (SDP) u krugu manjem od 50 metara od biračkog mjesta, manjkav broj članova biračkog odbora na biračkom mjestu, nepravilnu distribuciju glasačkih listića biračima, narušavanje prava privatnosti birača glasovanjem na mjestima koja nisu bila propisno zaklonjena i druge manje pogreške u procedurama u radu.

BIRAČKI ODBORI ‘NAJSLABIJA KARIKA’: ‘Glasovali, a uopće se nisu pojavili na biračkom mjestu’

DIP OBJAVIO KAKAV JE ODAZIV NA IZBORE: Na birališta izašlo puno više birača nego prije četiri godine, ali…

Također, primjetna je i nedovoljna informiranost članova biračkog odbora na upite birača. Sve nepravilnosti su uspješno ispravljene na našu intervenciju, bilo upozorenjem predsjednika/zamjenika biračkog odbora ili informiranjem nadležnog izbornog povjerenstva, stoji u priopćenju udruge “U ime obitelji”.

Iz te udruge pozivaju građane koji mogu pomoći svojim susjedima, rođacima i drugima koji bi željeli glasovati, a možda ne mogu doći do birališta, da ih prevezu ili im pomognu na neki drugi način kako bi svoje pravo i ostvarili.

DIP: Odaziv na izbore bolji nego prije četiri godine, glasovalo 550 tisuća

Gotovo 550 tisuća birača ili gotovo 16 posto (15, 98) izašlo je u nedjelju prijepodne na izbore za lokalnu vlast, podnevni su podaci Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Odaziv je bolji nego na izborima prije četiri godine, danas je izašlo 72 tisuće birača više, s tim da treba imati na umu da se prije četiri godine izlaznost mjerila do 11 sati, danas do 11.30 sati. Prije četiri godine, do 11 sati izborima se odazvalo 13, 5 posto, odnosno 478 tisuća birača.

Najveći odaziv ima Ličko-senjska županija (21,9 posto), najmanji Požeško-slavonska (11,9 posto).

Među gradovima, po odazivu prednjači Gospić (24, 7 posto), na začelju je Velika Gorica u kojoj je do 11.30 sati glasovalo 13,2 posto birača.

U Zagrebu je glasovalo 15,4 posto, odnosno gotovo 100 tisuća birača, u Splitu 16,3 posto odnosno oko 21 tisuću, u Rijeci 13,5 posto tj. oko 13.500, a u Osijeku 14,9 odnosno 12.300 birača.

Sljedeće podatke o odazivu DIP će objaviti u 17 sati, a ‘obuhvatit’ će birače izašle na birališta do 16.30 sati.

Glasače na biračkim mjestima čekaju četiri listića

Svaki će birački odbor imati najmanje četiri listića ispred sebe i četiri vrste izbora, a u nekima i pet.

Biramo županijsku skupštinu, općinsko ili gradsko vijeće, župana, općinskog načelnika ili gradonačelnika i župana, a u nekim jedinicama i njihove zamjenike iz reda nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda. U Zagrebu se bira gradonačelnik i Gradska skupština, ali i vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, pa će birači također dobiti četiri listića.