UŽIVO, DIP OBJAVIO NOVE PODATKE O IZLAZNOSTI: Do 16.30 sati glasalo 35,15 posto birača, više nego prije 4 godine

NOVO 16:52 – DIP je objavio nove podatke4 o izlaznosti birača na lokalne izbore 2017. godine. Do 16.30 sati na birališta je izašlo 35,15% birača, što je više nego li četiri godine ranije kad je glasalo 32,99% birača.

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Vesna Fabijančić Križanić potvrdila je kako je u prijepodnevnom dijelu nedjeljnih lokalnih izbora Povjerenstvo zaprimilo “sporadične prijave” o nepravilnostima, ali da nije bilo takvih koje bi utjecale na zakonitost izbora.

Bilo je sporadičnih prijava koje smo odmah rješavali, rekla je Fabijančić Križanić nakon što je Povjerenstvo u podne objavilo podatke da je na birališta u nedjelju izašlo 2, 4 posto odnosno oko 72 tisuće birača više nego prije četiri godine.

Birači su, primjerice, prijavljivali da glasački listić nije licem okrenut prema dolje, da su dobili samo neke listiće, da na stranicama DIP-a ne mogu naći kandidature za izbor vijeća mjesnih odbora na zagrebačkom Črnomercu (objavljuje ih zagrebačko Gradsko izborno povjerenstvo) itd.

Potpredsjednica DIP-a osvrnula se i na ocjene jedne nevladine udruge da pojedini birački odbori nisu dobro educirani i da su “najslabija karika” izbora.

U izbornim tijelima, dakle biračkim odborima i izbornim povjerenstvima, anagažirana je “vojska” od 73 tisuće ljudi, pa su sporadični slučajevi uvijek mogući, no to nikako ne upućuje na neregularnost, ističe Fabijančić Križanić.

Podsjeća pritom da je DIP ovoga proljeća, dakle prije izbora, diljem Hrvatske provodio edukacije, da je objavio detaljan Podsjetnik o radu biračkih odbora, da su članovi Povjerenstva stalno na raspolaganju za informacije i upute, iako Povjerenstvo formalno ne provodi lokalne izbore, nego je to zadaća ‘nižih’ povjerenstava.

Fabijančić Križanić poziva birače da, ako uoče nepravilnosti, to prijave adležnom ili Državnom izbornom povjerenstvu, biračke odbore da posao odrađuju “kako treba”, a izborne sudionike da poštuju izbornu šutnju do 19 sati, to jest do zatvaranja birališta.

U ime obitelji: Do 13 sati zabilježene manje nepravilnosti na biračkim mjestima

Iz udruga “U ime obitelji” izvijestili su u nedjelju da su do 13 sati zaprimili brojne pozive građana i svojih promatrača na biračkim mjestima koji su zabilježili manje nepravilnosti na biračkim mjestima.

Nepravilnosti se odnose na nedopušteno reklamiranje stranaka (SDP) u krugu manjem od 50 metara od biračkog mjesta, manjkav broj članova biračkog odbora na biračkom mjestu, nepravilnu distribuciju glasačkih listića biračima, narušavanje prava privatnosti birača glasovanjem na mjestima koja nisu bila propisno zaklonjena i druge manje greške u procedurama u radu.

Također, primjetna je i nedovoljna informiranost članova biračkog odbora na upite birača. Sve nepravilnosti su uspješno ispravljene na našu intervenciju, bilo upozorenjem predsjednika/zamjenika biračkog odbora ili informiranjem nadležnog izbornog povjerenstva, stoji u priopćenju udruge “U ime obitelji”.

Iz te udruge pozivaju građane koji mogu pomoći svojim susjedima, rođacima i drugima koji bi željeli glasovati, a možda ne mogu doći do birališta, da ih prevezu ili im pomognu na neki drugi način kako bi svoje pravo i ostvarili.

DIP: Odaziv na izbore bolji nego prije četiri godine, glasovalo 550 tisuća

Gotovo 550 tisuća birača ili gotovo 16 posto (15, 98) izašlo je u nedjelju prijepodne na izbore za lokalnu vlast, podnevni su podaci Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Odaziv je bolji nego na izborima prije četiri godine, danas je izašlo 72 tisuće birača više, s tim da treba imati na umu da se prije četiri godine izlaznost mjerila do 11 sati, danas do 11,30 sati. Prije četiri godine, do 11 sati izborima se odazvalo 13, 5 posto, odnosno 478 tisuća birača.

Najveći odaziv ima Ličko-senjska županija (21, 9 posto), najmanji Požeško-slavonska (11,9 posto).

Među gradovima, po odazivu prednjači Gospić (24, 7 posto), na začelju je Velika Gorica u kojoj je do 11, 30 sati glasovalo 13, 2 posto birača.

U Zagrebu je glasovalo 15, 4 posto, odnosno gotovo 100 tisuća birača, u Splitu 16, 3 posto odnosno oko 21 tisuću, u Rijeci 13, 5 posto tj. oko 13.500, a u Osijeku 14, 9 odnosno 12. 300 birača.

Sljedeće podatke o odazivu DIP će objaviti u 17 sati, a ‘obuhvatit’ će birače izašle na birališta do 16, 30 sati.