POLITIČARI DOBILI TABLETE U RUKE PA SE OSRAMOTILI: Na sjednici ih nisu znali upaliti pa su sve morali odraditi na stari način

Koprivničko-križevačka županija prva je od svih županija u državi uvela elektronski sustav glasanja koji će se prakticirati na sjednicama Županijske skupštine.

Kako javlja ePodravina, novi informatički sustav prvi je put isproban u utorak, ali je većina zastupnika bila potpuno zbunjena, a neki nisu čak niti znali upaliti tablet. Upravo su zato o prvih nekoliko točaka sjednice glasali na stari način, putem kartica, ali istovremeno i putem novog sustava sve dok nisu naučili kako funkcionira.

Županija je nabavila 41 tablet za sve vijećnike te još dodatnih 11 za pročelnike. Nabavljeni su zbog racionalizacije troškova.

“Kad se sve skupa zbroji koliko smo trošili na printanje materijala, pa pakiranje, potom razvažanje do kućnog praga ili pak slanje poštom, ovime ćemo na godišnjoj razini uštedjeti oko 60.000 kuna. Vrijednost tableta je oko 1000 kuna. Također, vijećnicima smo osigurali mjesečno 10 GB podatkovnog prometa jer neki kod kuće nemaju internet, a ako smo uveli već ovaj sustav, potrebno je da sve funkcionira kako treba”, objasnila je za ePodravinu Verica Ujlaki, voditeljica Odsjeka za informatičku podršku i informacijsku sigurnost.



Također, istaknula je da će se ovime postići veća učinkovitost rada, ali i transparentnost.

“Posebni smo po tom elektronskom glasovanju. Dok drugi digitalno primaju dokumente, mi smo ipak otišli i korak dalje. Bilo je malo teže s obzirom na to da su vijećnici po prvi put probali kako sustav radi, no to su te porođajne muke koje ćemo nakon dvije, tri sjednice prevladati”, zaključila je Ujlaki.