OVAKO POLICIJA ŠTITI ZAGREBAČKI ADVENT OD TERORISTA: U metropolu stigli policajci iz drugih gradova, postavljaju se barikade, spremni su i psi

Zagrebačka policija će do 15. siječnja iduće godine na prostorima gdje se za vrijeme adventa okuplja veliki broj građana provoditi niz mjera usmjerenih na njihovu zaštitu pri čemu će na prilazima gradskom središtu biti uspostavljeni i tzv. blokadne točke s psima za otkrivanje eksploziva.

Načelnik zagrebačke policije Marko Rašić na predstavljanju aktivnosti tijekom Adventa u Zagrebu kazao je da je policija uspostavila blokadne punktove na svim prilaznim pravcima koji vode do trgova i prostora gdje će se održavati adventska događanja radi veće sigurnosti i sprječavanja kaznenih djela.

Betonske žardinjere, psi za detekciju eksploziva i psi napadači

Blokadne točke uključuju betonske žardinjere i vozila uz koje se nalaze policajci s psima za detekciju eksplozijva i psima napadačima.

U zoni blagdanskih događanja policija će imati mobilni info centar u kojem će građani moći dobiti sve potrebne informacije za samozaštitu, ali i pomoć u slučaju da postanu žrtve nekog kaznenog djela, poput džeparenja za koje je uočen trend rasta.



Zagrepčane i goste, po načelnikovim riječima, čuvati će dostatan broj policajaca u odori, ali i u civilu koji će sprječavati eventualna kaznena djela i hvatati počinitelje. Zagrebačkim policajcima pomagat će i kolege iz ostalih dijelova Hrvatske.

U središtu grada će do 7. siječnja na snazi biti privremena regulacija prometa i režim dostave koja će se u pješačkoj zoni moći obavljati samo od 2 do 7 sati ujutro, dok će se izvan tog vremena dostava omogućiti samo iznimno na obodima pješačke zone.

Izmjene u prometu tijekom Adventa

Radnim danima od ponedjeljka do četvrtka, od 17 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za sva vozila osim tramvaja i vozila stanara na zapadnoj strani Zrinjevca i na dijelu od Tesline do Hebrangove ulice, dok će se promet Berislavićevom od Gajeve do Zrinjevca odvijati dvosmjerno.

Petkom, subotom i nedjeljom promet će biti zatvoren od 17 do 24 sata na zapadnoj strani Zrinjevca, Trga Josipa Juraja Strossmayera i Trga kralja Tomislava, dok će se promet Berislavićevom od Gajeve do Zrinjevca i Katančićevom od Gajeve do Strossmayerovog trga odvijati dvosmjerno.

Policija preporučuje vozačima da za vrijeme Adventa u Zagrebu koriste javni gradski prijevoz ili izbjegavaju dolazak svojim vozilima u širi centar.

Načelnik zagrebačke policije rekao je da je stanje sigurnosti povoljno što potvrđuju i statistički podaci po kojima su ukupan kriminalitet i prekršaji u padu pri čemu se bilježi bolja razriješenost kaznenih djela, dok je u prometu 14 osoba poginulo manje nego lani.