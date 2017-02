POLEMIKE OKO VLADINE NOVE MJERE: Pomažu li mladima ili ipak stvaraju novu sirotinju?

Iako Vlada smatra da izmjenom zakona o zapošljavanju pomaže mladima, sindikati i dio oporbe s tim se nikako ne slažu, a najviše zamjeraju modelu stručnog osposobljavanja, posebice kada je najavljeno da će se ta mjera proširiti i na nezaposlene sa srednjom stručnom spremom, ali samo za radnike do 30. godine života.

Osim toga, Vlada bi povećala naknadu za stručno osposobljavanje s 2400 na 2620 kuna, ali ukinula bi plaćanje troškova prijevoza.

Ministar: Pomoći ćemo mladima, a nema straha od otpuštanja starijih radnika

Kako je najviše nezaposlenih među mladima, onima do 30. godine života, ministar rada Tomislav Ćorić kaže da ova mjera njima pomaže. Postoji bojazan da će poslodavci sada otpustiti starije radnike koje sami plaćaju i zaposliti mlađe po modelu stručnog osposobljavanja, no Ćorić kaže da nema straha. Poslodavac koji da otkaz svom radniku ne smije nikoga primiti na stručno osposobljavanje za to radno mjesto šest mjeseci.





Sindikati se protive toj mjeri i tvrde da se njome zapravo pogoduje poslodavcima a ne mladim nezaposlenim ljudima.

Sindikati nezadovoljni, najavljuju veliki prosvjed

‘Zašto netko ne bi uzeo trgovca za minimalnu plaću koju plaća država na godinu dana? Zašto bi bilo koji trgovački lanac zapošljavao trgovca na ugovor o radu kada to sada može učiniti preko stručnog opsobljavanja? Pa će se stručno osposobljavati čak i da bi u teoriji mogao, primjerice, slagati robu na police. Mladima se sada nameće da jedina ulaznica za svijet rada bude preko stručnog osposobljavanja. Jer poslodavac više neće zapošljavati na pripravnički staž, kada mu država omogućuje da to može učiniti na godinu dana na teret države i poreznih obveznika. I poznavajući naše poslodavce, hvala Bogu da će oni to iskoristiti’, rekao je za Glas Slavonije predsjednik SSSH Mladen Novosel.

Sindikati, podsjetimo, najavljuju veliki prosvjed 1. svibnja.

Mrsić: SDP će tražiti ocjenu ustavnosti tog zakona

Bivši ministar rada Mirando Mrsić tvrdi da se radi o diskriminaciji radnika starijih od 30 godina. Radnici stariji od 30 godina izgubit će radna mjesta, a mladi ljudi sa srednjoškolskim obrazovanjem neće imati koristi od toga, smatra Mrsić i zbog toga aktualnog ministra poziva na ostavku ili povlačenje tih zakona. Mrsić je najavio i da će SDP zatražiti ocjenu ustavnosti tih zakona.

Nazdovoljnici tako smatraju da je mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa tek privremeno rješenje.

Mario Vinković, stručnjak za radno pravo, kaže da je situacija delikatna.

‘Ove mjere onda možda indirektno sugeriraju da proces obrazovanja u Hrvatskoj nije dostatan jer mladi ljudi kada završe školovanje nisu zapravo spremni za obavljanje konkretnih poslova. I poslodavac mora uložiti godinu dana da ih osposobi za obavljanje nekakvih osnovnih poslova. U tom smislu se onda više postavlja pitanje trebamo li kao društvo više ići u tom pravcu dualnog obrazovanja za strukovna zanimanja i podržavati nastojanja HUP-a i HGK-a koji su počeli zagovarati takav sustav obrazovanja’, rekao je Vinković za Glas Slavonije i dodao da za to nemamo kapacitete.