POLARNA HLADNOĆA SE NASTAVLJA: Nakon kratkog zatopljenja, dolazi novi hladni val sa sjevera Europe

Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te i dalje vrlo hladno, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske.

Oblačnije će biti u prvom dijelu dana, mjestimice i uz snijeg, uglavnom u Slavoniji i Dalmaciji.

Tanji snježni pokrivač

Lokalno se očekuje i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Poslijepodne će biti duljih sunčanih razdoblja. Vjetar na kopnu slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren jugozapadni.



Na moru će umjerena, podno Velebita i jaka bura postupno slabjeti, a krajem dana okrenuti na jugozapadnjak, u Dalmaciji sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka od -7 do -2 na kopnu te između 1 i 5 stupnjeva Celzijevih na Jadranu.

Jutros je u 7 sati najviše snijega izmjereno na Zavižanu, 20 centimetara, 18 centimetara snijega ima u Delnicama i Ogulinu, a manje i u ostalim dijelovima Hrvatske.

Sutra oborine

Sutra će biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, u gorju i snijeg. Oborine će biti češće u drugom dijelu dana, ponajprije na sjevernom Jadranu te u gorju. U unutrašnjosti se oborina može smrzavati u dodiru s hladnim tlom, a u gorju se očekuje i stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će umjeren jugozapadnjak i i zapadnjak, javlja DHMZ. Na Jadranu će jugo i južni vjetar jačati prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu od -2 do 2. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu između 6 i 10 °C.

Potkraj tjedna ponovno snijeg

Još se snijega očekuje potkraj ovog tjedna. Nakon kraćeg zatopljenja koje nas očekuje sutra, u petak će ponovno padati snijeg, uglavnom u posljepodnevnim satima i tijekom noći. Ipak, temperature u petak neće biti tako niske kao ovih dana, pa se u Zagrebu očekuje minus jedan kao najniža temperatura tijekom noći.

Novi val polarne hladnoće idući tjedan

No polarnoj hladnoći ipak nije kraj. Novi prodor hladnog zraka očekuje se već do petka, ponajprije na području Velike Britanije, Irske, Norveške, Švedske, Danske, dijelova Beneluxa i baltičkih zemalja, a u danima nakon petka proširit će se i na južnije dijelove kontinenta. U nedjelju, ponedjeljak i utorak ovaj će polarni val zahvatiti Mediteran i središnju Europu, javlja Severe Weather Europe. Ovaj će val hladnoće biti ipak nešto slabiji nego onaj od prošlog i početka ovog tjedna.

Podsjetimo, od velike je hladnoće najmanje osmero ljudi umrlo kada su temperature ispod ništice i obilan snijeg pogodili Balkan, a deseci tisuća zapeli su u zabitim predjelima bez grijanja na temperaturama koje su dosezale -20 stupnjeva Celzijevih.

