POLARNA HLADNOĆA SE NASTAVLJA: Nakon kratkog zatopljenja, dolazi novi hladni val sa sjevera Europe

Danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, te i dalje vrlo hladno, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske.

Oblačnije će biti u prvom dijelu dana, mjestimice i uz snijeg, uglavnom u Slavoniji i Dalmaciji.

Tanji snježni pokrivač

Lokalno se očekuje i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Poslijepodne će biti duljih sunčanih razdoblja. Vjetar na kopnu slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren jugozapadni.



Na moru će umjerena, podno Velebita i jaka bura postupno slabjeti, a krajem dana okrenuti na jugozapadnjak, u Dalmaciji sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka od -7 do -2 na kopnu te između 1 i 5 stupnjeva Celzijusovih na Jadranu.

Jutros je u 7 sati najviše snijega izmjereno na Zavižanu, 20 centimetara. 18 centimetara snijega ima u Delnicama i Ogulinu, a manje i u ostalim dijelovima Hrvatske.

Sutra stižu oborine

Sutra će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, u gorju i snijeg. Oborina će biti češća u drugom dijelu dana, ponajprije na sjevernom Jadranu te u gorju. U unutrašnjosti se oborina može smrzavati u dodiru s hladnim tlom, a u gorju se očekuje i stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će umjeren jugozapadnjak i i zapadnjak, javlja DHMZ. Na Jadranu će jugo i južni vjetar jačati prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu od -2 do 2. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu između 6 i 10 °C.

Nova hladnoća i snijeg

Još se snijega očekuje krajem ovog tjedna. Nakon kraćeg zatopljenja koje nas očekuje sutra, u petak će ponovno padati snijeg, uglavnom u posljepodnevnim satima i tijekom noći. Ipak, temperature u petak neće biti tako niske kao ovih dana, pa se u Zagrebu očekuje minus jedan kao najniža temperatura tijekom noći.

No polarnoj hladnoći ipak nije kraj. Čini se da se nastavlja već u nedjelju. DHMZ javlja da će tada temperature opet pasti, a najniža će biti minus 11 stupnjeva Celzijevih u Zagrebu, gdje se početkom idućeg tjedna očekuje novi snijeg. Ta će nova hladna fronta započeti najprije na sjeveru Europe, a tijekom vikenda će se proširiti i na druge dijelove, javlja Severe Weather Europe. Ovaj će val hladnoće biti ipak nešto slabiji nego onaj od prošlog i početka ovog tjedna. Euronews javlja da će u Hrvatskoj temperature već od vikenda pasti.

Podsjetimo, od velike je hladnoće najmanje osmero ljudi umrlo kada su temperature ispod ništice i obilan snijeg pogodili Balkan, a deseci tisuća zapeli su u zabitim predjelima bez grijanja na temperaturama koje su dosezale -20 stupnjeva Celzija.

