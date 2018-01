POKUŠALI PRIKRITI SRAMOTU, ALI NISU USPJELI: Pogledajte tužne prizore koji će dočekati najbolje rukometaše Europe u Splitu

Iz zidova vire željezne šipke, a između same Arene i improviziranog parkinga u golemoj lokvi leži napušteno gradilište poslovnog tornja

Iako su se organizatori svjetski potrudili i unutrašnjost Spaladium Arene besprijekorno pripremili za nadolazeće Europsko prvenstvo u rukometu, što je dokazala i pripremna utakmica protiv Crne Gore, jutrošnje nevrijeme i snažan vjetar potrgalo je postavljene cerade i otkrilo žalosnu sliku koja će dočekati najbolje rukometaše Europe i navijače u Splitu.

Iz zidova vire šipke, sve pliva u vodi

Pored same sportske dvorane trebao je biti izgrađen neboder, poslovna zgrada s hotelom i šoping-centrom veličine Jokera, velika garaža…, no sad će ovaj nedovršeni projekt u inozemstvo poslati prilično tužnu sliku hrvatske stvarnosti. Iz zidova vire željezne šipke, a između same Arene i improviziranog parkinga u golemoj lokvi leži napušteno gradilište koje je trebalo izrasti u poslovni toranj.

“Tu je 90.000 četvornih metara s građevinskom dozvolom. Tu je trebao biti veliki neboder, poslovna zgrada s hotelom i šoping-centrom veličine Jokera, velika garaža… Vidim da novi gradonačelnik to želi riješiti, prvi put se pojavila želja. Tri firme koje su trebale to raditi legle su, pare im više nisu bile dostupne i sad to stoji”, rekao je prije nekoliko dana za Večernji list upravitelj Arene Renco Posinković, inače proslavljeni vaterpolski vratar, osvajač olimpijskog zlata u Seulu 1988. i svjetski prvak iz 1991.



Spaladium Arena radi oko 200 dana u godini

“Došao sam nakon odlaska američke firme koja je upravljala, ali nije se snašla u balkanskim uvjetima. Iako smo u stečaju, sve funkcionira, od web-stranice, svih uređaja i uvjeta u dvorani. Spaladium je maksimalno funkcionalan, a svi govore “ruševina”, kazao je Posinković te dodaje da Spaladium radi oko 200 dana u godini.

Ističe da Spaladium Arena nije vezana za gradski proračun već da funkcionira kao privatna firma.

“Prema javno-privatnom partnerstvu i grad i država trebali su davati po milijun i pol kuna, mi platimo 550.000 kuna PDV-a i bankama, i nešto bi nam sitno ostalo. No, to je zakazalo. Jako mi je drago da smo uspjeli spasiti “vojni sajam” s najvećim kupcima vojne opreme koji će se održati sad petu godinu, a takav imaju još samo Pariz i Kuvajt”, pohvalio se Posinković i pritom istaknuo da očekuje vrhunsku 2018. za Spaladium.

Unatoč Posinkovićevu optimizmu, dovoljan je samo jedan pogled na sablaznu sliku nedovršenog projekta koji ipak ostavlja gorak okus u ustima.