POKRENUTA DRUGA FAZA KURIKULARNE REFORME: Divjak educira učitelje kako umjesto učenja napamet krenuti prema ishodu učenja

Kako motivirati demotivirane nastavnike za reformu, bilo je jedno od pitanja sudionika na koji je ministrica Divjak odgovorila: dobrim primjerima, promicanjima nastavnika i financijskim nagradama.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak počela je u četvrtak poslijepodne putem interneta drugu fazu kurikularne reforme, edukaciju učitelja koja će se održavati do početka pilot-projekta kurikularne reforme u školskoj godini 2018./19.

Webinar o ključnim promjenama paradigme učenja i poučavanja

Ministrica Divjak iskoristila je internetsko predavanje tzv. webinara da sudionicima održi predavanje o ključnim promjenama paradigme učenja i poučavanja, odnosno kako će se kurikulumi trebati promijeniti tako da se umjesto učenja sadržaja napamet u središte postave ishodi toga učenja. Jedna od važnih ciljeva reforma obrazovnog sustava je stavljanje naglaska na generičke vještine i temeljne kompetencije, posebno na to kako se rješavaju problemi odnosno naučiti kako se uči, kazala je ministrica Divjak. Tijekom predavanja koje je pratilo oko 450 sudionika održan je i mali kviz na kojem su učitelji iz raznih dijelova Hrvatske odabirali rješenja koja se mogu postaviti kao ishodi učenja.

Kako motivirati demotivirane nastavnike za reformu?

Kako motivirati demotivirane nastavnike za reformu, bilo je jedno od pitanja sudionika na koji je ministrica Divjak odgovorila: dobrim primjerima, promicanjima nastavnika i financijskim nagradama. No prije svega, treba im za to pružiti priliku, kazala je. Na pitanje hoće li stići na vrijeme pripremiti reformu ministrica je kazala da oni to mogu, ali da će većina njih imati radno ljeto. Naglasak na edukaciju nastavnika koji će provoditi reformu. Krajem siječnja i u veljači uputit ćemo poziv na koji se treba javiti 60-70 škola koje će ući u eksperimentalni program.



One će imati posebne savjetnike, edukacije, pripremljene materijale, u digitalnom i materijalnom obliku, te će biti opremljene za reformu, kazala je. Webinar je jedan od oblika edukacije za učitelje za kurikularnu reformu, a sljedeće predavanje održat će pomoćnik ministra Vlado Prskalo, koji će u siječnju govoriti o upravljanju strukovnom školom.