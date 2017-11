POHLEPNI DIREKTOR MISLI DA IMA PRAVO NA MILIJUNSKI BONUS ZBOG KOJEG JE SMIJENJEN: ‘Moram i ja od nečega živjeti’

Mladen Jozinović na jučerašnjoj sjednici smijenjen je s čela Piškornice, no sjednica Skupštine tog javnog poduzeća ipak nije prošla bez drame.

Jozinović je, podsjetimo, pažnju javnosti privukao nakon što je samom sebi isplatio milijunski bonus. Zato je jučer smijenjen na izvanrednoj sjednici odlukom župana Radimira Čačića, Željka Kolara, Matije Posaveca, Darka Korena te načelnika Koprivničkog Ivacna Marija Švegovića. Podravski.hr rekonstruirao je sjednicu na temelju neslužbenih informacija prikupljenih od aktera koji su sudjelovali na sastanku.

Usuglasili su se oko konačnog prijedloga da se Jozinoviću otkaže ugovor o radu te da se od njega zatraži povrat milijunskog bonusa koji si je isplatio bez njihova znanja. Koren je na sjednici pročitao prijedlog o smjeni i povratu novca te zatražio očitovanje Jozinovića.



‘Sve je po propisima’

‘Ja sam imao pravo na taj novac. Evo, sada nisam došao s odvjetnicima, ali sam se s njima konzultirao. Sve je napravljeno u skladu s propisima’, rekao je Jozinović, prenosi Podravski.hr.

Dogovoreno je kako će Nadzornom odboru Piškornice naložiti da se konzultiraju s pravnicima te odrede način na koji se mogu provesti otkaz i povrat novca.

Jozinović se tada ponovno obratio skupštinarima.

‘Molim da se to ne oduži, da se mogu prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Imam obitelj i djecu i ja moram od nečega živjeti’, rekao je Jozinović.

Sjednica je nastavljena raspravom o njegovom nasljedniku, no Jozinović nije bio prisutan u prostoriji kada se o tome razgovaralo. Čačić je predložio da novi direktor bude Mladen Ružman, no to navodno nije dobro sjelo županu Korenu koji je želio da na to mjesto dođe njegov suradnik Nikola Martinaga.

Vratio ključeve službenog automobila i par službenih kartica

Martinaga je u Piškornici bio Jozinovićeva desna ruka. Sin je HSS-ova koprivničkog vijećnika Nenada Martinage, diplomirao je prije tek tri godine. Naposljetku je Koren ipak digao ruku za Martinagu.

Podravski.hr doznaje kako se Jozinović poslijepodne razdužio u sjedištu tvrtke u Koprivničkom Ivancu te vratio ključeve službenog automobila i nekoliko kreditnih kartica koje je koristio na račun javnog poduzeća Piškornica.