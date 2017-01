POGLEDAJTE SNJEŽNE PRIZORE IZ RAZNIH DIJELOVA HRVATSKE: Danas će biti sunčano, ali ponovno nam stižu snijeg i debeli minusi!

Zagrebačka Zimska služba izvijestila je da je do ranih jutarnjih sati u subotu očistila sve ulice i ceste u Gradu Zagrebu, omogućavajući time nesmetan i siguran promet.

Sve ceste su otvorene za promet, uključujući i Sljemensku cestu, a ekipe Zimske službe nastavile su čišćenje snijega i dorađuju ulice prema pozivima građana, priopćili su iz zagrebačke Zimske službe.

“Trenutno su sve ulice i ceste u Gradu Zagrebu prohodne i posipane solju, no sukladno novim potrebama povećavat će se broj ekipa na terenu te kontinuitet posipavanja. Podružnica Zagrebačke ceste trenutačno na skladištu ima dovoljne količine soli i sipine, no prema potrebi povlačit će se dodatne zalihe iz strateške pričuve”, stoji u priopćenju.

Iz Gradske službe pozivaju Zagrepčane da poštuju zimske uvjete na cestama te ako bude potrebe, da se putem obrasca na web stranici Zagrebačkih cesta (www.zgceste.hr) informiraju o kontaktima baze Zimske službe koja je zadužena za njihovu ulicu.



Danas u većini krajeva sunčano i bez snijega, no…

Prema prognozi DHMZ-a, danas će u većini krajeva pretežno ili djelomice sunčano. Oblačnije će biti još tijekom ranog poslijepodneva u Slavoniji te osobito u južnoj Dalmaciji gdje će lokalno pasti i malo kiše. Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji do umjeren zapadni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren, ponegdje i jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, a uz obalu i bura. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 0 do 5, na Jadranu od 5 do 10 °C.

U nedjelju snijeg ne bi trebao padati, ali zato bi ponovno trebalo sniježiti u ponedjeljak i utorak. Sredinom idućeg tjedna temperature će opet pasti duboko ispod ništice. Tako primjerice za Zagreb prognostičari u četvrtak najavljuju čak -16 Celzijevih stupnjeva.

Snijeg jutros opet pao u Konavlima

Tijekom ranih jutarnjih sati u subotu je u Konavlima ponovno počeo padati snijeg i susnježica, a na višim predjelima se stvara snježni pokrivač debljine do pet centimetara, pa su na tom području ponovno na snazi zimski uvjeti na cestama, izvijestili su iz Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Konavle.

”Na višim područjima se i zabijelilo pa su na snazi ponovno i zimski uvjeti, posebice na cestama kroz Konavoska brda i prema Kuni konavoskoj. Novog snijega ima od 1 do 5 centimetara”, rekao je zapovjednik JVP Konavle Mario Magud.

Zbog snijega i poledice zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru, Lici, Hrvatskom primorju, dijelu Dalmacije, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Slavoniji. U tijeku je čišćenje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije. Sljemenska cesta u Zagrebu u od 8,05 sati otvorena je za sav promet, a obavezna je zimska oprema za sve kategorije vozila, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK)..

HAK: Zimski uvjeti na cestama

Snijeg povremeno pada u Lici i Dalmaciji. Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu, na cestama u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju. Zbog olujnog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila).

Jak vjetar usporava promet i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić. Županijska cesta ŽC Kutjevo-Orahovica zatvorena je za sav promet zbog zimskih uvjeta. Zbog teretnog vozila u kvaru, na 16. km autoceste Rijeka-Zagreb, zatvoren je uključni krak na čvoru Vrbovsko u smjeru Zagreba. Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.

Zbog radova na graničnom prijelazu Županja, u oba se smjera povremeno vozi usporeno, a teretna vozila dodatno otežavaju protočnost putničkog prometa. Radovi su i na graničnom prijelazu Slavonski Brod, smanjen je broj ulaza i izlaza, pa se vozače upozoravamo na gužve i duža čekanja. U prekidu su trajektna linija Split-Vis u 11 sati is Splita; katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Jelsa-Bol-Split, Korčula-Hvar-Split. Trajektna linija Zadar – Ist – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj je u prekidu. Linija će se održati u nedjelju, 15.siječnja ako vremenski uvjeti dopuste.

Elektra Karlovac otklanja kvarove na dalekovodima

Mokar i težak snijeg oštetio je dalekovode i donio probleme u opskrbi električnom energijom u dijelu Karlovačke županije, a ekipe karlovačke Elektre su na terenu i otklanjaju kvarove, rekao je u subotu tehnički direktor Elektre Karlovac, Josip Kekić.

Najveći dio kvarova i prekida u napajanju električnom energijom dogodio se na srednjenaponskoj mreži, uglavnom uslijed pada grana ili naginjanja teškim snijegom opterećenih stabala na dalekovode.

Od 7 sati na terenu koji pokriva karlovačka Elektra je 60-tak njenih djelatnika podijeljenih u 12 timova koji će, kaže Kekić, do popodnevnih sati otkloniti sve kvarove i normalizirati opskrbu električnom energijom.

Na žumberačkom području kvarovi se otklanjanju na području Kalja, Sošica i Oštrca. U općini Ribnik kvarovi se otklanjaju na području Veselića. Tijekom noći bez struje su bila područja od Bosiljeva prema Lešću, Dubravci, Vodena Draga, Tonkovići kod Generalskog Stola. Na širem području Vojnića Elektrine ekipe saniraju oštećenja dalekovoda na području Miholjskog i Krstinje na pravcu prema granici s BiH, te na drugom pravcu na području Krnjaka, Krnjačkog Grabovca i Kolarića.

Od ponoći, izvan napona je područje Sjeničaka, Skakavca, Banskog Kovačevca, Pisarovine. Na žumberačkom području posao je interventnim Elektrinim ekipama otežan zbog teške konfiguracije terena, dok je na Kordunu sve veći problem zapuštenost zemljišta i nekontrolirani rast drveća na trasama dalekovoda, što iziskuje dodatne napore u održavanjima tih trasa, ističu iz karlovačke Elektre.