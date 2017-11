POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE I SNIMKE SNIJEGA: Očekuje se stvaranje debljeg pokrivača, dio autoceste A1 zatvoren za promet

Promjena vremena stigla je u ponedjeljak ujutro u gotovo cijelu Hrvatsku.

KAKVO NAS VRIJEME ČEKA DO KRAJA TJEDNA? Kiši i hladnoći ne nazire se kraj, meteoalarm je izdao i crveno upozorenje

U većini zemlje pada kiša, a u Lici, Gorskom kotaru i višim predjelima središnje Hrvatske snijeg. Jak snijeg pada i na Sljemenu uz temperaturu od minus 1 Celzijev stupanj.

U područjima gdje pada snijeg očekuje se stvaranje debljeg pokrivača, ponegdje čak i do pola metra. Pahulje bi do kraja dana mogle dolepršati i do nizina središnje i istočne Hrvatske.



U ponedjeljak u 7 sati ujutro najviše snijega izmjereno je u Čabru 10 centimetara, u Delnicama 7, a na Sljemenu 4 centimetra. Malo snijega može pasti u nizinama središnje Hrvatske, a nošen vjetrom mjestimice i na sjevernom Jadranu, podno Velebita i posebno Učke. U Gorskom kotaru jutros pada snijeg a nošena vjetrom, ima ga i na širem području Pasjaka. Na društvenim mrežama objavljene su brojne fotografije i videozapisi snijega u gorskoj Hrvatskoj.

Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Dalmaciji jugo i južni, a na sjevernom Jadranu bura s olujnim i orkanskim udarima. Temperatura zraka bit će od 2 do 7, na Jadranu između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Hrvatski autoklub (HAK) vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put kroz gorja ne kreću bez zimske opreme. Na pojedinim cestama vozi se dodatno usporeno, zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, pa se vozače moli za strpljenje i razumijevanje.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema otvorenog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri, i obrnuto. Granični prijelaz Pasjak zatvoren je za sav promet, zbog prepriječenog teretnog vozila u Sloveniji. Vozila se preusmjeravaju na GP Rupa.

Od 10,45 sati za sve skupine vozila zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, javlja HAK.

U Gorskom kotaru i Lici pada snijeg, kao i na širem području Pasjaka (nošen vjetrom). Zimski su uvjeti na većini cesta, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb od Kikovice do Bosiljeva 2, staru cestu kroz Gorski kotar (DC3) i državnu cestu DC1 između Vaganca i Knina. Zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

U većem dijelu ostatka zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše. U priobalju puše bura, povremeno sa olujnim i orkanskim udarima. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put kroz gorja ne kreću bez zimske opreme. Na pojedinim cestama vozi se dodatno usporeno, zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, pa vozače molimo za strpljenje i razumijevanje.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema otvorenog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i Dalmaciji te obrnuto.

Zbog vjetra:

za sav promet zatvorene su:

dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

dionica Jadranske magistrale (DC8) Senj-Sveta Marija Magdalena;

samo za osobna vozila otvoreni su:

dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, brza cesta čvor Čavle-čvor Kikovica (A6), dionica riječke obilaznice Škurinje-Orehovica, dionica Jadranske magistrale Novi Vinodolski-Senj (DC8) i Paški most;

zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila):

na autocesti A7 Draga-Šmrika, dionici Jadranske magistrale Bakar-Novi Vinodolski (DC8) i na Krčkom mostu.

Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama:

u Gorskom kotaru:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2,

stara cesta kroz Gorski kotar, DC3 Zdihovo-Vrbovsko-Kupjak-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica,

DC32 Prezid-Delnice,

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin,

DC203 Brod na Kupi-Delnice,

DC305 Parg-Čabar,

DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja,

ŽC5094 Breze-Stalak,

ostale lokalne i županijske ceste na području Čabra, Vrbovskog i Delnica.

u Lici i Zadarskoj županiji:

DC1 Vaganac-Korenica-Udbina-Ondić-Gračac-Palanka-Knin;

DC23 Kapela-Žuta Lokva-Senj;

DC25 Korenica-Bunić-Lički Osik;

DC27 Gračac-Obrovac,

D42 u mjestu Poljanak;

DC50 Gračac-čvor Sveti Rok;

DC52 Špilnik-Korenica,

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 Bruvno-Mazin-Dobroselo;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj,

DC522 Udbina-čvor Gornja Ploča,

ŽC5209 Brotnja-Srb.

Sljemenska cesta otvorena je za sav promet.

Za sav promet zatvorene su ceste (zbog radova):

DC75 u Karigadoru, na dionici Vodnjan – Pula i rotor Tar-Lanterna,

DC46 Đakovo-Budrovci,

DC206 Hum na Sutli-Kostel,

DC300 Umag-Finida (radovi na kružnom raskrižju Marketi u Umagu),

DC537 Slakovci-Otok-čv. Spačva, u gradu Otoku.