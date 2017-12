PODUZETNIK ZA NET.HR O BIZARNOM SLUČAJU: ‘Ured za gospodarstvo odbio nam je sredstva jer potičemo gospodarstvo’

Vlasnik udruge eCommerce Hrvatska i poduzetnik Marcel Majsan se požalio da mu nisu odobrena sredstva gradskog Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo jer njegova udruga – potiče gospodarske aktivnosti.

Marcel Majsan je sve napisao u grupi eCommerce Hrvatska. Opisao je kako mu je zagrebački gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo odgovorio da ne može dobiti poticajna sredstva jer oni ne potiču udruge koje se bave gospodarskim aktivnostima.

‘Rekla mi je da uopće ne razumije zašto udruge poput moje postoje’

‘Ja sam im odgovorio da mi gospodarske aktivnosti uopće nemamo u statutu, a onda je gospođa meni odgovorila da onda ne razumije zašto udruge ovakvog tipa uopće postoje, na što sam ja odgovorio da ih u Europi ima 20, sa svima smo povezani i svi zajedno radimo u istom cilju, a to je edukacija tržišta’, rekao je Majsan za Net.hr. Ukratko, gradski Ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo ne smatra da je njegova udruga nešto bitno. Majsan se ne slaže i ističe da je njegova udruga trebala dobiti te poticaje jer radi dobru stvar.

Radi se, naime, o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godine. Na javni poziv mogle su se prijaviti sve udruge civilnog društva kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva. Majsan ističe da je njegova udruga ispunila sve uvjete za prijavu na taj natječaj te da u njemu nije nigdje pisalo da njegova udruga ne bi zadovoljila neki od navedenih uvjeta.



‘Nisu mi se javili, ja sam ih zvao ali su me stalno preusmjeravali’

‘Najsmješnije, ili možda najžalosnije, je to što se oni meni uopće nisu javili još od svibnja. Ja sam ih uporno pokušavao dobiti na telefon, ali nisam uspio. Sasvim slučajno sam stupio u kontakt s jednom gospođom iz Grada koja me preusmjerila na drugi ured, gdje sam opet bio preusmjeren na treću osobu, da bi me ta osoba nazvala i rekla da su oni raspravljali i odlučili da neće dati poticaj za nešto što potiče gospodarske aktivnosti’, objasnio je Majsan i dodao da u Uredu sigurno nisu ni pročitali Statut njegove udruge. Da jesu, kaže Majsan, vidjeli bi da u Statutu piše da u udruzi nemaju gospodarske aktivnosti.

U natječaju je naveo da sredstva želi iskoristiti za web stranicu i platiti knjigovodstvo i ured. Sada to članovi udruge plaćaju iz vlastitih džepova i snalaze se. ‘Svi smo volonteri i nemamo nikakve prihode. Ukinuli smo ove godine čak i članarine jer želimo povećati broj članova, tako da smo trenutno u prilično nezgodnoj situaciji’, kaže Majsan i ističe da u budućnosti sigurno više neće tražiti sredstva od neke od naših institucija. ‘Meni je ovo oduzelo previše vremena i energije i uopće mi više ne pada na pamet baviti se s tim’, zaključuje Majsan za Net.hr.

‘Uhljebi pojma nemaju o tome kako dobivaju plaće’

U Facebook grupi eCommerce ranije je napisao objavu u kojoj je iznio svoje mišljenje o ovoj situaciji. ‘Kako itko može poštovati “institucije” u ovoj zemlji kada odluke donose uhljebi koji POJMA NEMAJU o tome kako dobivaju plaće?’, pita se Majsan u svojem osvrtu u grupi eCommerce.

Dodaje kako je prije dva tjedna prvo dobio poziv za prisustvovanje jednoj konferenciji u Ministarstvu gospodarstva, no samo dva dana prije početka konferencije dobio je obavijest da mu je pozivnica ipak odbijena, uz obrazloženje da se njegova udruga ne bavi zaštitom potrošača, već trgovaca.

Opisao je još jedan primjer od prije dvije godine. ‘Inspektor koji “nikad nije naručivao online” (njegove riječi) propisao mi je kaznu od 20.000 kn zato što ne razumije proces online kupovine i zato što se “ionako mogu žaliti na sudu’, napisao je. Osim toga, porezna mu je propisala kamate za obrt prije nego što mu je uopće poslala rješenje.

‘Uhljebi traže izgovore da propišu kazne i otežaju onima koji zapošljavaju druge’

Osvrnuo se Majsen i na nedavni primjer kad je Porezna uprava kaznila obrtnicu koja je na računu umjesto malim slovom p, napisala veliko ‘P’.

NEVJEROJATNA BEŠĆUTNOST HRVATSKE BIROKRACIJE: Vlasnicu obrta kaznili s 10.000 kuna jer je napisala veliko umjesto malo ‘P’ na računu

‘Ozbiljno ljudi, koji vam je k? Jeste vi jebeno normalni? Inače ne pišem ovakve statuse, niti se živciram pretjerano oko stvari koje ne mogu promijeniti, ali pun mi je k uhljeba koji nikad nisu znali što znači zaraditi svoju plaću, a konstantno traže izgovore da propišu kazne i otežaju onima koji zapošljavaju druge i financiraju njihovu plaću. Suludo. Dosta mi je svih Ministarstava, poreznih i gradskih uprava, sudova i sličnih institucija koje je pregazilo vrijeme i gdje bi trebalo napraviti KOMPLETNU ČISTKU među uhljebima. Ionako će ih uskoro zamijeniti roboti. Nadam se što prije’, napisao je.

Dodaje da pri otvaranju obrta nije tražio ni poticaje za samozapošljavanje na koje je imao pravo, a sada mu je drago da je tako postupio jer, kako kaže, ne želi toj ekipi dugovati ništa. ‘Ponosno mogu zaključiti da smo u Udruzi eCommerce Hrvatska ove godine napravili puno bez njihove pomoći, i to na volonterskoj bazi’, piše Majsan i ističe da njegova udruga sada broji gotovo 600 članova, napravila je prvo istraživanje web trgovina u RH, sklopila suradnju s europskim ecommerce udrugama i pokrenula prvu eCommerce Akademiju.