PODUZETNIK IZ VIJEĆA PREDSJEDNICE RH: ‘To je naprosto bajka! I ne pričam protiv svoje zemlje, nego protiv birokracije’

Davorin Štetner, poduzetnik koji je svojedobno bio imenovan u Vijeće za gospodarska pitanja u Uredu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, na svom je Facebook profilu podijelio iskustvo osnivanja tvrtke u Hrvatskoj.

Štetner je napisao kako je u Hrvatskoj zbog birokratskih zavrzlama nemoguće tvrtku osnovati u tjedan dana. Savjetuje svima koji planiraju osnovati startup da to učine u SAD-u, pa neka ta tvrtka bude vlasnik one hrvatske, jer je tako, smatra Štetner, mnogo jednostavnije. I sam je na upravo taj način vlasnik jedne tvrtke u SAD-u, čime je jako zadovoljan.

‘Ne pričam protiv svoje zemlje već protiv svoje birokracije’

Sve je papire, kaže Štetner, predao na sud još 28. prosinca, a do danas nije dobio nikakvu povratnu informaciju. Osnivanjem tvrtke u SAD-u izbjegao je ‘čari hrvatske birokracije’ jer se tamo većina promjena u vlasništvu događa unutar samo jednog radnog dana, i to bez pečata, bilježnika i sl., napisao je Davorin Štetner na svom Facebook profilu.



‘Ne pričam protiv svoje zemlje, pričam protiv svoje birokracije’, zaključio je u statusu.

Osim što je član Vijeća za gospodarska pitanja u Uredu predsjednice, Štetner je inače poduzetnik i predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela. Ovih se dana o njemu u medijima pisalo jer su njegove dvije tvrtke iz Jastrebarskog završile u stečaju, s poreznim dugom od čak 1,4 milijuna kuna, pisao je Jutarnji list.

Dvije tvrtke u stečaju, porezni dug od 1,4 milijuna kuna

Zbog velikog se poreznog duga otvorilo pitanje o tome je li on kompetentan savjetovati predsjednicu države o gospodarstvu. On je pak na to odgovorio da ne vidi problem jer od deset startupova, devet ne uspije, a njegove su tvrtke završile u stečaju jer nije uspio naplatiti potraživanja, ali nakon svega je nastala nova tvrtka koja sada posluje dobro.

Jutarnji list je pisao kako je Štetnerova tvrtka ‘Kreator ugostiteljstvo’ ostala dužna oko pola milijuna kuna, dok njegova druga tvrtka ‘Kreator media d.o.o.’ ima porezni dug od 1,4 milijuna kuna. Ukupni je dug te tvrtke 3,7 milijuna kuna, a potraživanja su joj iznosila dva milijuna kuna.

Iz ureda predsjednice su rekli da su Štetnera izabrali kao predstavnika institucije, a ne kao pojedinca, pa stoga s njegovim poreznim dugom nemaju posla.