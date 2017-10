PODRŽAVA IH 1% BIRAČA, ALI SJEDE U VLADI: Je li se HNS konačno pokopao koaliranjem s HDZ-om?

Redovito mjesečno istraživanje Dnevnika Nove TV, Crobarometar, o političkom raspoloženju domaće javnosti, među ostalim je pokazalo da Hrvatska narodna stranka uživa podršku tek jednog postotka ispitanih.

S obzirom na to da je HNS koalicijski partner HDZ-a u Vladi te dio parlamentarne većine, to je vjerojatno jedan od najlošijih, ako ne i najlošiji rejting neke stranke koja sudjeluje u obnašanju vlasti.

Čak i izranjavani HDSSB ima bolji rejting

Od malih stranka koje su u anketi predstavljene kao one koje “na koncu odlučuju” odnosno bivaju jezičac na vagi prilikom okupljanja parlamentarne većine i donošenja važnih odluka, od HNS-a bolje kotiraju i stranka Milan Bandić 365 (ima potporu 4,2 posto ispitanika), IDS (2,3 posto), HSU (2 posto), HSS (1,9 posto), Reformisti Radimira Čačića (1,5 posto), a čak se i HDSSB izranjavan nedavnim unutarstranačkim raskolima, s 1,1 posto potpore u spomenutoj anketi našao ispred HNS-a.



HNS je ljetos, nakon što je Most napustio Vladu i vladajuću većinu u Saboru, prešao iz oporbenog u vladajući tabor. Očito je da odlazak ispod skuta SDP-a pod skute ideološki posve oprečnog HDZ-a ispitanici nisu masovno honorirali. No, vršitelj dužnosti predsjednika HNS-a Predrag Štromar neprestano ističe kako je prelazak u vladajući tabor bio dobar potez te da je HNS “spasitelj države” koju je obranio od propasti i udara konzervativnih snaga. Stranka s jednim postotkom potpore, prema anketi Crobarometra, ima dvoje članova Vlade: Štromar je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, a Blaženka Divjak je ministrica obrazovanja.

HNS plaća cijenu nekoliko grešaka

Politički analitičar Davor Gjenero kazao je za Net.hr da je HNS nesumnjivo u krizi te da ima nekoliko razloga tomu.

“HNS bez sumnje plaća cijenu činjenice da je devet mandata, s koliko je ušao u ovaj saziv Sabora (nakon ljetošnjeg raskola ostao je bez četvero zastupnika, nap.a.), osvojio na zajedničkoj listi s SDP-om, a ne samostalno. Nadalje, HNS plaća cijenu nekorektnog odnosa prema svom bivšem predsjedniku Radimiru Čačiću i zbog toga gubi uporište u svojoj tradicionalnoj utvrdi Varaždinu. No, budimo iskreni, rejting HNS-a nije bio puno veći ni kada je ta stranka bila u vladi Zorana Milanovića. Po tom pitanju ništa se nije dramatično promijenilo. Svoju sadašnju poziciju u Vladi HNS može zahvaliti tomu da ima pet parlamentarnih mandata koji su potpuno legitimni”, rekao je Gjenero.

Na pitanje može li rejting HNS-u popraviti sada već posve izgledan povratak Ivana Vrdoljaka na čelu stranke, Gjenero kaže kako ne vjeruje u to.

“Povratak Vrdoljaka nije razborit potez”

“Stranci bi u ovoj situaciji dobro donijelo samo kada bi za predsjednika bio izabran Matija Posavec (međimurski župan, nap.a.) jer im je on najjači čovjek u regionalnoj samoupravi, a i potpuno je definiran liberalni demokrat. On bi mogao dugoročno urediti odnose između HNS-a i Čačićevih Reformista. Što se tiče Vrdoljaka, on nema stvarno uporište u stranci. Pitanje je bi li on mogao i u Osijeku, odakle dolazi, samostalno osvojiti ijedan mandat. Njegov povratak ne čini mi se posebno razboritim potezom”, kazao je.

Gjenero smatra kako je HNS od stranke snažnog potencijala, kakva je bila 2000. godine i kakvom se dokazala u vladi Ivice Račana, a i nakon toga, učinila grešku 2011. godine donijevši odluku da na izbore izađe na zajedničkoj listi s SDP-om.

“Da su 2011. godine nastupili samostalno, njihov bi rejting bio bitno bolji. Imali bi manje saborskih zastupnika, ali jednak broj ministara u Vladi i sačuvali bi svoju stranačku utvrdu. Ovako su u Sabor uveli neke ljude bez parlamentarnog potencijala, uglavnom one koji su sada otišli iz HNS-a. Ništa dobro nisu dobili tom koalicijom, a tu su pogrešnu politiku predizbornog koaliranja nastavili i 2015. i 2016. godine, tada već u prilično utopljeničkoj sittuaciji. Jer, kada dvaput ne nastupite samostalno na izborima, onda vas treći puta nema”, kazao je Gjenero za naš portal.

