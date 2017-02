PODIJELIO 80 MILIJUNA KUNA U NEKOLIKO MJESECI: Kraljevićeve nasljednice i dalje ne znaju zašto je svojoj zaposlenici dao preko pola milijuna

Zbog čega je jedan od najbogatijih Hrvata i osnivač Diners Club Adriatica, pokojni Žarko Kraljević, godinu dana prije svoje smrti na račun zaposlenice Dinersa, Tatijane Šeparović, u više navrata uplatio 572.745 kuna, na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu pokušavaju otkriti njegova udovica Lelija Kraljević i kći Adriana Korejzl.

Iako su tužbu protiv zaposlenice Dinersa udovica i kći podnijele vrlo brzo nakon Kraljevićeve smrti, još u listopadu 2008., sud do sada nije saslušao ni jednu stranu. No, kako piše Večernji list, u svojoj tužbi udovica i kći navele su kako imaju saznanja da se radilo o pozajmici te da bi zaposlenica Dinersa taj novac trebala i vratiti.

Dokumentacija o pozajmici ne postoji

Međutim, nemaju nikakvu dokumentaciju da se zaista radilo o pozajmici, a tužena zaposlenica Dinersa ne želi im otkriti zašto joj je Kraljević uplatio taj novac.

Iz tužbe je vidljivo kako je dugogodišnji predsjednik uprave Dinersa svojoj zaposlenici u tri navrata 2007. uplatio po 100.000 kuna, u studenom iste godine 119.837 kuna, a 20. studenog 2007. na račun joj je “sjelo” još 125.000 kuna.



Prije nego što su novac odlučile zatražiti sudskim putem, udovica Kraljević i njezina kći su Šeparović poslale opomenu pred tužbu navodeći da imaju saznanja kako joj je novac posuđen radi kupnje stana i apartmana, no ona ga je odbila vratiti.

“Nikakva dokumentacija o pozajmicama gospodina Kraljevića i gospođe Šeparović ne postoji, a to zato što takvih pozajmica i nije bilo. O razlozima i svrsi uplata na njezin račun naša stranka nema se potrebu očitovati, no to nisu bile pozajmice”, poručila je Šeparović putem svojih odvjetnika.

No, Kraljevićeva udovica i kći smatraju kako kao jedine zakonske nasljednice imaju pravo saznati o kakvom se pravnom odnosu radilo, odnosno imaju pravo utvrditi koja sve imovina čini Kraljevićevu ostavinu.

“Lelija Kraljević supruga je pokojnog Žarka Kraljevića, živjeli su u bračnoj zajednici od 22. rujna 1956. pa do njegove smrti, slijedom čega za pola navedenog iznosa, koji je tuženica primila, postoji potreba i za njezinom suglasnošću koju nije dala”, stoji u tužbi.

Hoće li Šeparović na sudu otkriti zašto joj je Kraljević uplatio novac, moglo bi se otkriti u ožujku kada je i zakazano ročište na Općinskom građanskom sudu.

Ovo, inače, nije jedini sudski postupak koji su pokrenule Kraljevićeve nasljednice kako bi utvrdile kome je i zašto bivši predsjednik Dinersa za života uplaćivao vrtoglave iznose. Naime, nakon što je u svibnju 2008. završen ostavinski postupak, otkriveno je kako je Kraljević od srpnja 2007. pa do svoje smrti 30. ožujka 2008. sa svog računa isplatio oko 80 milijuna kuna.

Odustale od tužbe protiv tajnice

Udovica i kći tako su utvrdile da je više od 36 milijuna kuna završilo na računu Kraljevićeve bivše tajnice Nade Janković. Prilikom uplate Kraljević nije naveo svrhu transakcije pa su udovica i kći tužile bivšu tajnicu tražeći povrat novca.

U tužbi su zahtijevale da im otkrije temeljem kojeg su joj pravnog odnosa na račun uplaćeni milijuni, no ona im je odgovorila kako im nije obvezna davati svoju imovinu na pregled.

Od te su tužbe na kraju odustale, a tajnici su na računu ostali milijuni. Kraljevićeve nasljednice tužile su i fizijatricu iz zagrebačke Klinike za traumatologiju Ivu Popović, kojoj se sudi zbog prijevare 31 osobe, jer joj je Kraljević u svibnju 2007. na račun uplatio 740.000 kuna.

U svojim podnescima sudu dr. Popović je tvrdila kako je s Kraljevićem bila prijateljica te da se radilo o daru. Taj su spor Kraljevićeve nasljednice nepravomoćno izgubile jer je sud zaključio kako nema dokaza da je uopće postojao neki pravni odnos između Kraljevića i dr. Popović pa da je ona dužna vratiti novac.