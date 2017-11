POČINJE ZIMA U PUNOM SMISLU TE RIJEČI: Danas se Hrvatska budila u minusu, a krajem tjedna snijega bi moglo biti i na Jadranu

Temperature su se spustile ispod minusa i u nizinima, a do kraja tjedna bit će snijega posvuda.

Danas će u većini zemlje biti djelomice ili pretežno sunčano. Ujutro i prijepodne još će biti oblačnije, s mogućnošću mjestimične kiše na istoku unutrašnjosti i na južnom Jadranu.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar dok će na Jadranu i dalje puhati jaka bura s orkanskim udarima, osobito podno Biokova i Velebita.

Jutros u 7 sati u zagrebačkom Maksimiru izmjereno je -2 stupnja Celzijeva što ipak nije hladnije od -5,3 koliko je, primjerice, izmjereno u Bednji ili -3,2 koliko je izmjereno u Krapini. Ipak, najhladnije je jutros, po običaju, izmjereno na Zavižanu, -9 stupnjeva.



Do kraja dana temperature će se kretati do 7 stupnjeva u unutrašnjosti te do 12 na Jadranu.

Novog snijega bilo je na području Plitvičkih jezera gdje bijeli pokrivač sada mjeri ukupno 15 cm i u Delnicama gdje sada ima 12 cm. No i tu Zavižan odnosi pobjedu s 37 centimetara debelim snježnim pokrivačem.

Do kraja tjedna temperature se neće previše mijenjati pa će nas tako i narednih dana buditi niske temperature, ponegdje i minusi. A DHMZ-ova sedmodnevna prognoza od sredine tjedna predviđa snijeg, ne samo u gorju, nego i u nizinima, a krajem tjedna snijeg bi mogao pasti i na Jadranu.