POČINJE RAT HDZ-a I MOSTA, IMA LI PLENKOVIĆ ZECA U ŠEŠIRU?: ‘Ekipa nek’ moli Boga da Mostu ostane Metković ili će ovi totalno poludjeti’

Kako se približavaju lokalni izbori HDZ i Most moraju se pripremiti na teške izborne bitke. Iako su na nacionalnoj razini partneri, te dvije stranke vodit će rat na lokalnoj razini. Most je već nakon formiranja Vlade najavio da će na lokalne izbore u svibnju izaći samostalno.

Ljevica se u međuvremenu konsolidira, SDP i HNS usuglasili su se oko podrške Anki Mrak-Taritaš na izborima za zagrebačku gradonačelnicu.

Ključne izborne bitke između dvaju partnera na nacionalnoj razini na svibanjskim izborima vodit će se u utvrdi Mosta Metkoviću, zatim Omišu, Splitu, ali i Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Vukovarsko-srijemskoj županiji, koje se smatraju utvrdama HDZ-a, piše Večernji.

Most će braniti Metković, no HDZ također planira uspostaviti vlast u tom gradu, što je prije nekoliko dana otvoreno poručio Milijan Brkić, zamjenik predsjednika stranke. Slična će priča biti i u Omišu, ali i u dvije spomenute županije gdje Most ima jake snage – u splitsku Miru Bulja koji će krenuti protiv HDZ-va Zlatka Ževrnje te u dubrovačku gdje će pokušati s Nikolom Grmojom pobijediti HDZ-ovca Dobroslavića.



Interesi HDZ-a i Mosta suprotstavit će se i u Splitu, gdje će se sučeliti HDZ-ova Andro Krstulović Opara te Mostov Robert Pauletić uz ostale kandidate – Željka Keruma, Marijanu Puljak, Aidu Batarelo te Ivu Baldasara.

Boži Galiću u vukovarskoj županiji će se suprotstviti Mostov Tomislav Panenić, dok Davor Bernardić, podrškom HNS-ovoj Mrak Taritaš spašava svoju poziciju u SDP-u.

HDZ i Most borit će se i u Zagrebu, gdje HDZ još nema kandidata, ali će ga imati. Mostovci razmišljaju u utrku poslati ministra energetike Slavena Dobrovića. Za HDZ je ta zagrebačka situacija još neugodnija, jer se oporba ujedinila upravo na pitanju glavnog grada, dok najveća vladajuća stranka još nije objavila koji je njezin plan za Zagreb.

‘Plenković ili ima zeca u šeširu ili nema ništa. Skloniji sam da nema ništa kada je riječ o Zagrebu. Budući da je toliko otezao odluku o zagrebačkom kandidatu, najbolji izbor će mu biti Andrija Mikulić, i to tako da ga predloži zagrebačka organizacija, jer svaki drugi kandidat bit će Plenkovićev izbor, a time i njegov osobni rezultat’, komentirao je izvor iz Predsjedništva HDZ-a za Večernji.

Ni ljudi u samom vrhu stranke, odnosno Predsjedništvu, ne znaju koja je strategija za Zagreb. Izvor navodi kako bi Plenkovićeva ekipa trebala ‘moliti Boga’ da Metković ostane u rukama Mosta jer će u suprotnom mostovci ‘potpuno poludjeti’.