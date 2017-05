UŽIVO: PLENKOVIĆ I PETROV SE SVAĐAJU PRED ZASTUPNICIMA U SABORU: ‘Nastavite, ne radite komediju!’

U tijeku je burna rasprava o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću. U Saboru je i premijer Andrej Plenković. I dalje nije jasno ima li HDZ-ova Vlada većinu. Glasovanje o povjerenju ministru Mariću zakazano je za sutra.

NOVINARI OKRUŽILI PREMIJERA I UPITALI GA SLIJEDE LI IZBORI: ‘Ja držim sve konce u rukama!’

NOVO, 11:45 – ‘Gospodine Plenkoviću, vi više nemate 76 ruku, vaša Vlada je pala, vi više ne postojite’, rekao je Plenkoviću SDP-ov Željko Jovanović.



11:36 – Kolega Maras, you show me the numbers. Vama je u interesu. Vi nama pokažite imate li 76 zbog inicijative koju ste vi pokrenuli, imate li toliki broj ljudi potreban da vam pokaže da ste bili u pravu. Kad moja tema dođe na red, pokazat ću vam brojeve’, rekao je Plenković.

Maras je uzvratio da je Plenković povrijedio Poslovnik. Zatupnici Kluba HDZ-a mu se smiju iz klupa.

‘Mogu li ja doći na red od ovih prpošnih HDZ-ovaca? Premijer vam nema većinu, a vi se smijete. Baš vas briga’, kaže Maras.

Zatupnike je upozorio i Božo Petrov.

‘Tebi Andrej, ne godi vlast. Bolje ti je bilo u opoziciji’, poručio je Maras i rekao da ‘ne treba slijediti Ivu Sanadera jer on nikom ništa lijepo nije donio’. Plenković je njemu rekao da njemu godi biti u opoziciji jer je ‘šlank’.

11:34 – Gordan Maras (SDP) poručio je Plenkoviću neka ga ne zavara pljesak u sabornici.

‘Oni su pljeskali i Karamarku‘, rekao je Maras.

‘Slažem se da je kriza trenutak da se pokaže tko je kakav i tko što nudi. Sada recite tko su 76 zastupnika koji vas podržavaju i recite nam koju to većinu imate. To je odgovornost prema hrvatskoj javnosti’, kaže Maras.

‘Da imate odgovornost, rekli biste. Recite mi imena. Show me the numbers. To je ono što od vas hrvatska javnost očekuje radi stabilnosti i sigurnosti, ne radi toga da biste vi bili premijer. Treba li nama da premijer tu snubi zastupnike u Saboru da ga podrže?’, kaže Maras.

11:23 – Ministar financija Zdravko Marić iznosi svoju obranu:

‘Ni u najluđim snovima nisam mislio da ću morati ovo govoriti. Sve odbacujem. Sve što mi se stvalja na teret je nutemeljeno. Posebice odbacujem bilo kakvu pomisao da sam obnašanjem javnog posla pogodovao ili stavljao bilo kakav privatni interes ispred javnog. Radio sam u Agrokoru, ali to nipošto ne znači automatsku diskvalifikaciju za rad na dužnosti ministra financija. Dapače, tamo sam stekao dragocjeno iskustvo koje mi pomaže u ovom radu. mene s Agrokorom jedino veže briga za stabilnost gospodarskog sustava RH. S Agrokorom nemam dogovor koji bi mi omogućio povratak u koncern nakon ove dužnosti. Nitko od moje uže ili šire obitelji nije zaposlen u sustavu Agrokora, stoga nemam nikakav privatni interes. Nakon stupanja na dužnost ministra više puta sam se izuzeo od donošenja odluka upravo zbog činjenice da sam određeno vrijeme proveo kao zaposlenik Agrokora’, kaže Marić.

‘Mogu potpuno čiste savjesti potvrditi da sam sve svoje poslove radio odgovorno i pošteno. Pred ovim časnim domom i hrvatskom javnošću zbog sebe, ali najviše zbog svoje obitelji još jednom odbacujem sve neutemeljene optužbe na moj račun’, zaključio je Marić, nakon čega je dobio aplauz u Saboru.

11:12 – Predsjednik Vlade Andrej Plenković počeo je obrazlagati obranu ministra Marića.

‘Slično smo vidjeli prije nekoliko mjeseci. Na dnevnom redu je pokušaj da se izglasa nepovjerenje Zdravku Mariću. Kolega Bernardić je objasnio viđenje njegove odgovornosti, ali kao ni zadnji put nije citirao nijedan redak iz pismenog zahtjeva kojeg ste uputili Vladi. Jedna od točaka za koju je optužen je ničim dokazani sukob interesa, druga je davanje kredita od HBOR-a za nekoliko društva u sustavu koncerna Agrokor, treći je događaj iz 2010. o kreditu kojeg je Marić iz Hrvatske poštanske banke dobio, i četvrta je aluzija na nečije dokaze… Tri i pol točke su predmet današnje rasprave’, kaže Plenković i dodaje da Marić ima njegovo povjerenje za obavljanje dužnosti ministra financija.

Ističe kako je Marić s Mostovim ministrima jako dobro surađivao.

‘Bio je dobar s ministrima Orepićem, Dobrovićem, Šprljom. Suradnja je bila izvrsna. Ni u jednom trenutku, da ste pozvali promatrača na Vladu ne biste znali tko je ministar Mosta, tko nestranački, a tko HDZ-a. Ovo je nešto što se zove elementarna politička abeceda. To znači da oporba ima svoju zadaću i pusti nešto baš kada treba – pred lokalne izbore’, kaže Plenković.

‘Vlada nije nekakva udruga gdje se ljudi nađu u slobodno vrijeme i malo raspravljaju. To javnost mora znati. Vlada je najviše izvršno tijelo i institucija vlasti u RH. Može biti različitih stavova oko nekih zakonskih rješenja, ali postoje ona temeljna ključna pitanja koja se svode na povjerenje i lojalnost, na ljudskost. Kolege iz Mosta, ne možete sjediti u istoj Vladi i kao gladijatori uživati i gledati’, kaže Plenković.

‘Kolege u Vladi su demonstrativno digle ruku i kao gladijatori pokazali prst prema dolje. To se u mojoj Vladi sa mojim političkim načelima, bez ičijeg savjeta, neće dogoditi. Kolega Grmoja, četir9i dana letite kao komarci, možda i muhe’, rekao je Plenković i Most još jednom nazvao nekorektnim i nelojalnim.

‘Znali ste ako glasate protiv kolege Marića, dosadašnja suradnja kakva jest je gotova. Javnost mora vidjeti tko je tko. U krizi ljudi pokazuju svoje pravo lice. U krizi politički partner ne dopušta čak da kolega Marić ovdje zajedno sa mnom kaže nešto protiv argumenata oporbe’, rekao je Plenković.

‘Ja sam kao predsjednik HDZ-a i Vlade ovdje da bih, uvažavajući sve dobre želje stavio u funkciju dobrobit hrvatskih ljudi, i to potpno čistih ruku bez ijedne jedine mrlje.’

‘Ne mislim da su kolege ministri iz Mosta loše radili. Ja sam s njima mogao surađivati još 10-15 godina ovako. Sve što sam radio s njima, radio sam s punim povjerenjem. Bili lokalni izbori 21., bili parlamentarni izbori sutra, ja sam spreman. Teret odgovornosti nije na meni ni na mojoj vladi, već na onima koji su rekli ne. To što vi radite, narod će vidjeti. Ovo je vrijeme razotkrivanja i to imajte na umu’, rekao je Plenković, popraćen pljeskom.

10:57 – HDZ-ov Petar Škorić Bernardiću je zamjerio što je u svom govoru spomenuo da SDP treba spašavati Hrvatsku.

‘Ja bih kazao da je vaša stranka glasala protiv osamostaljenje Hrvatske. Možete se vi upinjati iz petnih žila pokušavajući govoriti o sukobu interesa najspososbnijeg ministra financija, ali dok ste vi na čelu SDP-a, to je početak kraja vaše stranke’, rekao je Škorić, a njemu je odgovorio SDP-ov Željko Jovanović koji je rekao da SDP nikad nije učinio to za što ih Škorić optužuje.

‘Sram vas bilo’, rekao je Jovanović.

Odgovorio je i Bernardić.

‘Zašto ste se vi našli prozvanim? Jedino vi. Vi ste iz Splita došli autom zahvaljujući autocesti koju je napravio premijer Račan. I to treba jasno i glasno reći. Zašto ste se našli prozvanim? Nadam se da niste farbali tunele’, rekao je Bernardić.

10:54 – Nikola Grmoja podsjeća da je potrebno vratiti se na temu, a to je povjerenje ministru Mariću.

‘Tika-taka nije u modi. Moramo pričati o Mariću, a ne o Bernardiću. Je li logično da ministar financija u jednoj uređenoj zemlji predlaže da se smanjuje stopa na oporezivanje nesrazmjera mirovine na najnižu stopu u Europskoj uniji?, upitao je Grmoja.

10:50 – N1 javlja da je postojao dogovor između SDP-a i HNS-a da uvodno izlaganje Bernardić i Ivan Vrdoljak održe po pola, no to se nije dogodilo.

10:46 – Replicirao je Bernardiću Stevo Culej.

‘Kad govorimo o sebi uvijek stavimo najljepšeg pored sebe, a svoje strahove duboko čuvamo u sebi. Zaboravljamo na našu prošlost, nismo se rodili ovako divni krasni, kada bi se svaki od nas okrenuo i pogledao oko sebe vidio bi da nam netko fali. Ja oko sebe vidim samo dva iz prošlosti koji su branili sa mnom. Govorit ćemo o malim OPG-ovcima, a nećemo spomenuti Jakovinu’, kaže Culej.

Odgovorio mu je Bernardić rekavši da se slaže:

‘Niste vi i mnogi drugi krvavih gaća branili Hrvatsku da bi ju se sada pokralo’, kratak je bio Bernardić.

10:45 – Irena Vuksanović Petrijevčanin rekla je da je razočarana Bernardićevim govorom. Očekivala je argumente, a on je iznio ‘literarni uradak vrlo darovitog mladića’. Vuksanović Petrijevčanin je usporedila Bernardićev govor sa školskom zadaćnicom.

‘U vaših 30 minuta koje ste imali, 28 minuta ste posvetili nečemu što je zvučalo ko zadaćnica nekog darovitog mladića. Imali ste ministre koji su zaduživali državu, sad imamo sposobnog ministra a vi želite njegovu smjenu. Da, HRID pa HDZ ali zašto? Zašto što počivaju na istim načelima’, rekla je.

10:27 – ‘Zar vas otac nije dragao? Je li vaš otac vas tukao?’, odgovorio je Bernardić HDZ-ovom Josipu Boriću koji je ismijavao početak njegovog govora, kad se Bernardić prisjetio kako ga je otac podragao po glavi kad je odlazio u rat. Borić je to nazvao patetikom.

10:19 – Bernardiću replicira Mostov Miro Bulj.

‘Zaboravili ste kazati da slučaj Agrokor nije samo slučaj koji je bio za vrijeme HDZ-a, nego i kad je SDP bio na vlasti. Dodao je da je Most spriječio ukidanje PNUSKOK-a, a Bernardić je na to odgovorio da je ukidanje Poreznog USKOK-a spriječio SDP i medijski pritisak.

10:05 – Davor Bernardić (SDP) obrazlaže u Saboru razloge za smjenu ministra financija Zdravka Marića.

‘Ušao sam u politiku kao dijete jer sam se htio boriti protiv nepravde. Trebamo osvijestiti da Hrvatska treba postati zemlja jednakih mogućnosti. Tek kada svatko bude imao jednaku šansu, Hrvatska će imati šansu. Politika je rad za interese zemlje, a nikako za pojedinačne interese. Politika je za mene odricanje od povlastica, lagodnog načina života, povlaštenih stvari kao kredit i druge povlastice koje se u Hrvatskoj nažalost mogu dobiti. Stvari su do jučer u Agrokoru izgledale dobro. Veselili smo se kad je napravljena akvizicija u regiji. Bio sam sretan kad je Agrokor kupio Merkator, kada sam gledao hrvatski uspjeh. Danas smo došli do lekcije da nema dugoročnog uspjeha i sreće preko tuđeg znoja i tuđeg novca, novca hrvatskih građana. Ne može prevarama, i ne može lažima’, kaže Bernardić i dodaje da je ugrožena kompletna hrvatska stabilnost zbog krilatice ‘tko je jamio, jamio je’.

‘Da nije bilo razuma u zadnji čas i medijskog pritiska, prije godinu dana Porezni USKOK koji radi na otkrivanju utaje poreza i izvlačenja sredstva radi osobnog bogaćenja, bio bi ukinut’, kaže Bernardić i nastavlja o poreznoj reformi koja je ‘omogućila onima koji imaju više da imaju još više, a onima koji imaju manje, da imaju još manje’.

‘Nakon toga slijedi sve što se događalo s Agrokorom. Lanac je to odgovornosti u kojem je sudjelovao i ministar financija koji je danas ovdje u Saboru. Radio je zadužen za financiranje u tom poduzeću. Ako je tamo imao veliku plaću o kojoj se priča, kako je moguće da ništa o tom poduzeću nije znao? Zar mu nije barem malo neugodno zbog toga? Ovo nije pitanje kaznene, nego moralne i ljudske odgovornosti’, kaže Bernardić.

‘Nije bitan ministar, ovdje je bita princip. Postoji li u Hrvatskoj ikakva odgovornost?’, upitao je Bernardić.

‘Ovo nije pitanje Marića, ovo je pitanje obraza i odgovornosti. Da imate obraz, ne biste govorili da ste u pravu, a da imate odgovornost sami biste otišli’, kaže Bernardić.

‘Evidentno je da postoji jaka interesna veza koja štiti jednog čovjeka od interesa Hrvatske, čak i od interesa HDZ-a. Sutra ćemo glasati, no to je manje važno, ali sutra ćemo vidjeti tko će braniti princip a tko će braniti interes.’

‘Samo kad zakoni u Hrvatskoj budu jednaki za sve, Hrvatska će biti uspješna zemlja.’

10:03 – Premijer Andrej Plenković izašao je iz Banskih dvora i krenuo prema zgradi Sabora. S njim su i ministar financija Zdravko Marić te ministrica gospodarstva Martina Dalić.

Na pitanje o raspuštanju parlamenta, Plenković kaže da nije za to čuo.

09:58 – Goran Dodig govori u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a.

‘Vrijeme je da svi razmislimo o tome što radimo, gdje smo i zbog koga smo ovdje. Mudar čovjek zaboravlja uvrede, kao što nezahvalnik zaboravlja dobročinstva’, rekao je.

09:54 – Za klub zastupnika HNS-HSU govori Ivan Vrdoljak.

‘Siguran sam da znate jednu od Božjih zapovijedi: Ne reci lažno svjedočanstvo’, poručio je Vrdoljak i rekao da ne vidi da netko danas brine za zemlju.

‘Nismo svi isti, mi biramo drugačije. Biramo se sukobiti na idejama i rezultatima, a ne na lažima’, rekao je Vrdoljak.

09:50 – Nikola Grmoja govori u ime Kluba zastupnika Mosta.

‘Rasprava je otišla u krivom smjeru. Volio bih da se ponašate parlamentarno i ne dobacujete. Fokus mog izlaganja je to da premijer nema većinu i da je prevario građane štiteći kriminal u Agrokoru, da su arhitekti ovog plana sada shvatili da većine nema i žele ovo produžiti do iza lokalnih izbora i onda sastaviti nekakvu vladajuću većinu. Premijer treba doći i ispričati se građanima. Prevario je narod i za to treba odgovarati’, kaže Grmoja.

09:47 – U ime Kluba zastupnika HDZ-a govori Dražen Bošnjaković koji nabraja pozitivne posljedice vlade Andreja Plenkovića.

‘Što je alternativa? Vlada SDP-a? Šesta najgora vlada na svijetu’, kaže Bošnjaković, a iz sabornice se čuje negodovanje.

‘U trenutku kada želimo sačuvati stabilnost gospodarstva, ponudili smo zakon koji stabilizira krizu vezanu za Agrokor. Gdje ste bili vi? Vi ste ponudili stečaj i otkaze. Stoga, možete ovdje dolaziti i pokretati pitanje odgovornosti ministara u Vladi, ali vaš je problem taj što nemate program i ideju, ne znate kako biste izvukli zemlju iz ovoga. Pokazali ste što znate. Ovo je pozornica gdje se trebamo nadmetati s idejama, programima i nuditi rješenja za teško stanje u Hrvatskoj. Mi smo Hrvatsku digli. Bilo je puno optužbi na račun HDZ-a i kriminala u Agrokoru. Ali za to postoje institucije, neka one odrade taj posao, a optuživato HDZ je besmislica’, zaključio je Bošnjaković, opet popraćen glasnim negodovanjem u sabornici.

09:46 – U ime Kluba zastupnika SDP-a razloge za stanku objašnjava Peđa Grbin.

‘Ova vlada je pokazatelj da nam nitko izvana ne može napraviti štetu kakvu smo sami sebi sposobni učiniti i zbog toga ova vlada mora otići’, rekao je Grbin i zaradio pljesak ostalih zastupnika u Saboru.

09:36 – Ministar financija Zdravko Marić stigao je u Sabor i poručio da je spreman za današnju obranu, a doznaje se i da će ga premijer Andrej Plenković ipak braniti u Saboru.

09:33 – Današnja sjednica Hrvatskog sabora počela je, kao i obično, stankama koju su zatražili klubovi zastupnika zbog aktualne političke situacije.

SDP-ov prijedlog za opoziv Marića

U prijedlogu za opoziv SDP navodi kako je ministar financija Marić prije dolaska u Vladu u Agrokoru bio na funkciji izvršnog direktora za strategiju i tržište kapitala, te zaključuju da sama ta činjenica znači kako se Marić u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa treba izuzeti iz svih postupaka i odluka koje bi mogle utjecati na koncern Agrokor. SDP u prijedlogu podsjeća i na Agrokorova financijska izvješća koja su, navodno, bila nepotpuna, a koja je Marić kao direktor u Agrokoru koristio kako bi osigurao financiranje koncerna.

‘Očekujem burnu i dinamičnu raspravu, a neće se odstupati od ovog principa da se ide dosta nisko prema meni, ali ja sam spreman za to. Mislim da je svima poprilično jasno da sam samo sredstvo u cijeloj ovoj priči’, rekao je Marić i dodao da je, unatoč tome što je ministar financija, ipak čovjek od krvi i mesa.

‘Pamtim i bolje trenutke i nikome ne bih poželio ovakvu situaciju, no u glavi sam maksimalno čist i fokusiran da u Saboru iznosim argumente koji će pokazati da su sve optužbe koje mi se stavljaju na teret od strane oporbe neutemeljene. Spreman sam na sve, očekujem burnu i dinamičnu raspravu’, kazao je Marić za RTL.

Burni tjedan u Saboru počeo je jučer. HDZ želi da se prvo glasa o smjeni predsjednika Sabora Bože Petrova, no šef Mosta to je tijekom jučerašnje sjednice odbijao. Most želi da se najprije glasuje o opozivu ministra financija Zdravka Marića, a tek potom i o smjeni Petrova s mjesta šefa Sabora.

Grmoja: ‘Petrov ne čuva fotelju’

Klub HDZ-a predlagao je i da se sazove sjednica Predsjedništva Sabora na kojoj bi se definirao rad Sabora za sljedeća četiri dana. SDP je pak zatražio razrješenje tri HDZ-ova potpredsjednika Sabora te traže da se o tome raspravlja zajedno s raspravom o povjerenju predsjedniku Sabora.

Mostov Nikola Grmoja rekao je da je bio uvjeren da će se Marić povući te da je problem HDZ-a bio taj što Most postavlja previše pitanja. Također je rekao da će Božo Petrov biti bivši predsjdnik sabora, ali tek nakon što HDZ donese dokaze da ima novu parlamentarnu većinu.

‘Nije istina da Petrov čuva bilo kakvu fotelju. On drži do digniteta Hrvatskog sabora’, kazao je.

