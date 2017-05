NOVA DRAMA U SABORU: ‘Premijer Plenković je prevario hrvatski narod i za to treba odgovarati!’

Hrvatski sabor će nastaviti sjednicu raspravom o SDP-ovom prijedlogu opoziva ministra financija Zdravka Marića, dok je glasovanje o toj točki predviđeno za sutra.

Klub zastupnika SDP-a podnio je prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru financija Zdravku Mariću, a taj je prijedlog svojim potpisima podržalo 46 saborskih zastupnika iz SDP-a, HNS-a, HSS-a, Snage i HSU-a.

NOVO, 10:27 – ‘Zar vas otac nije dragao? Je li vaš ptac vas tukao?’, odgovorio je Bernardić HDZovom Josipu Boriću koji je ismijavao početak njegovog govora, kad se Bernardić prisjetio kako ga je otac podragao po glavi kad je odlazio u rat.



10:19 – Bernardiću replicira Mostov Miro Bulj.

‘Zaboravili ste kazati da slučaj Agrokor nije samo slučaj koji je bio za vrijeme HDZ-a, nego i kad je SDP bio na vlasti. Dodao je da je Most spriječio ukidanje PNUSKOK-a, a Bernardić je na to odgovorio da je ukidanje Poreznog USKOK-a spriječio SDP i medijski pritisak.

10:05 – Davor Bernardić (SDP) obrazlaže u Saboru razloge za smjenu ministra financija Zdravka Marića.

‘Ušao sam u politiku kao dijete jer sam se htio boriti protiv nepravde. Trebamo osvijestiti da Hrvatska treba postati zemlja jednakih mogućnosti. Tek kada svatko bude imao jednaku šansu, Hrvatska će imati šansu. Politika je rad za interese zemlje, a nikako za pojedinačne interese. Politika je za mene odricanje od povlastica, lagodnog načina života, povlaštenih stvari kao kredit i druge povlastice koje se u Hrvatskoj nažalost mogu dobiti. Stvari su do jučer u Agrokoru izgledale dobro. Veselili smo se kad je napravljena akvizicija u regiji. Bio sam sretan kad je Agrokor kupio Merkator, kada sam gledao hrvatski uspjeh. Danas smo došli do lekcije da nema dugoročnog uspjeha i sreće preko tuđeg znoja i tuđeg novca, novca hrvatskih građana. Ne može prevarama, i ne može lažima’, kaže Bernardić i dodaje da je ugrožena kompletna hrvatska stabilnost zbog krilatice ‘tko je jamio, jamio je’.

‘Da nije bilo razuma u zadnji čas i medijskog pritiska, prije godinu dana Porezni USKOK koji radi na otkrivanju utaje poreza i izvlačenja sredstva radi osobnog bogaćenja, bio bi ukinut’, kaže Bernardić i nastavlja o poreznoj reformi koja je ‘omogućila onima koji imaju više da imaju još više, a onima koji imaju manje, da imaju još manje’.

‘Nakon toga slijedi sve što se događalo s Agrokorom. Lanac je to odgovornosti u kojem je sudjelovao i ministar financija koji je danas ovdje u Saboru. Radio je zadužen za financiranje u tom poduzeću. Ako je tamo imao veliku plaću o kojoj se priča, kako je moguće da ništa o tom poduzeću nije znao? Zar mu nije barem malo neugodno zbog toga? Ovo nije pitanje kaznene, nego moralne i ljudske odgovornosti’, kaže Bernardić.

‘Nije bitan ministar, ovdje je bita princip. Postoji li u Hrvatskoj ikakva odgovornost?’, upitao je Bernardić.

‘Ovo nije pitanje Marića, ovo je pitanje obraza i odgovornosti. Da imate obraz, ne biste govorili da ste u pravu, a da imate odgovornost sami biste otišli’, kaže Bernardić.

‘Evidentno je da postoji jaka interesna veza koja štiti jednog čovjeka od interesa Hrvatske, čak i od interesa HDZ-a. Sutra ćemo glasati, no to je manje važno, ali sutra ćemo vidjeti tko će braniti princip a tko će braniti interes.’

‘Samo kad zakoni u Hrvatskoj budu jednaki za sve, Hrvatska će biti uspješna zemlja.’

10:03 – Premijer Andrej Plenković izašao je iz Banskih dvora i krenuo prema zgradi Sabora. S njim su i ministar financija Zdravko Marić te ministrica gospodarstva Martina Dalić.

Na pitanje o raspuštanju parlamenta, Plenković kaže da nije za to čuo.

Premijer, Martina Dalić, Davor Božinović… stigli su u Sabor UŽIVO iz min u min. https://t.co/qHijg0JQe9 pic.twitter.com/X4jpsMaJK6 — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) May 3, 2017

09:58 – Goran Dodig govori u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a.

‘Vrijeme je da svi razmislimo o tome što radimo, gdje smo i zbog koga smo ovdje. Mudar čovjek zaboravlja uvrede, kao što nezahvalnik zaboravlja dobročinstva’, rekao je.

09:54 – Za klub zastupnika HNS-HSU govori Ivan Vrdoljak.

‘Siguran sam da znate jednu od Božjih zapovijedi: Ne reci lažno svjedočanstvo’, poručio je Vrdoljak i rekao da ne vidi da netko danas brine za zemlju.

‘Nismo svi isti, mi biramo drugačije. Biramo se sukobiti na idejama i rezultatima, a ne na lažima’, rekao je Vrdoljak.

09:50 – Nikola Grmoja govori u ime Kluba zastupnika Mosta.

‘Rasprava je otišla u krivom smjeru. Volio bih da se ponašate parlamentarno i ne dobacujete. Fokus mog izlaganja je to da premijer nema većinu i da je prevario građane štiteći kriminal u Agrokoru, da su arhitekti ovog plana sada shvatili da većine nema i žele ovo produžiti do iza lokalnih izbora i onda sastaviti nekakvu vladajuću većinu. Premijer treba doći i ispričati se građanima. Prevario je narod i za to treba odgovarati’, kaže Grmoja.

09:47 – U ime Kluba zastupnika HDZ-a govori Dražen Bošnjaković koji nabraja pozitivne posljedice vlade Andreja Plenkovića.

‘Što je alternativa? Vlada SDP-a? Šesta najgora vlada na svijetu’, kaže Bošnjaković, a iz sabornice se čuje negodovanje.

‘U trenutku kada želimo sačuvati stabilnost gospodarstva, ponudili smo zakon koji stabilizira krizu vezanu za Agrokor. Gdje ste bili vi? Vi ste ponudili stečaj i otkaze. Stoga, možete ovdje dolaziti i pokretati pitanje odgovornosti ministara u Vladi, ali vaš je problem taj što nemate program i ideju, ne znate kako biste izvukli zemlju iz ovoga. Pokazali ste što znate. Ovo je pozornica gdje se trebamo nadmetati s idejama, programima i nuditi rješenja za teško stanje u Hrvatskoj. Mi smo Hrvatsku digli. Bilo je puno optužbi na račun HDZ-a i kriminala u Agrokoru. Ali za to postoje institucije, neka one odrade taj posao, a optuživato HDZ je besmislica’, zaključio je Bošnjaković, opet popraćen glasnim negodovanjem u sabornici.

09:46 – U ime Kluba zastupnika SDP-a razloge za stanku objašnjava Peđa Grbin.

‘Ova vlada je pokazatelj da nam nitko izvana ne može napraviti štetu kakvu smo sami sebi sposobni učiniti i zbog toga ova vlada mora otići’, rekao je Grbin i zaradio pljesak ostalih zastupnika u Saboru.

09:36 – Ministar financija Zdravko Marić stigao je u Sabor i poručio da je spreman za današnju obranu, a doznaje se i da će ga premijer Andrej Plenković ipak braniti u Saboru.

09:33 – Današnja sjednica Hrvatskog sabora počela je, kao i obično, stankama koju su zatražili klubovi zastupnika zbog aktualne političke situacije.

SDP-ov prijedlog za opoziv Marića

U prijedlogu za opoziv SDP navodi kako je ministar financija Marić prije dolaska u Vladu u Agrokoru bio na funkciji izvršnog direktora za strategiju i tržište kapitala, te zaključuju da sama ta činjenica znači kako se Marić u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa treba izuzeti iz svih postupaka i odluka koje bi mogle utjecati na koncern Agrokor. SDP u prijedlogu podsjeća i na Agrokorova financijska izvješća koja su, navodno, bila nepotpuna, a koja je Marić kao direktor u Agrokoru koristio kako bi osigurao financiranje koncerna.

‘Očekujem burnu i dinamičnu raspravu, a neće se odstupati od ovog principa da se ide dosta nisko prema meni, ali ja sam spreman za to. Mislim da je svima poprilično jasno da sam samo sredstvo u cijeloj ovoj priči’, rekao je Marić i dodao da je, unatoč tome što je ministar financija, ipak čovjek od krvi i mesa.

‘Pamtim i bolje trenutke i nikome ne bih poželio ovakvu situaciju, no u glavi sam maksimalno čist i fokusiran da u Saboru iznosim argumente koji će pokazati da su sve optužbe koje mi se stavljaju na teret od strane oporbe neutemeljene. Spreman sam na sve, očekujem burnu i dinamičnu raspravu’, kazao je Marić za RTL.

Burni tjedan u Saboru počeo je jučer. HDZ želi da se prvo glasa o smjeni predsjednika Sabora Bože Petrova, no šef Mosta to je tijekom jučerašnje sjednice odbijao. Most želi da se najprije glasuje o opozivu ministra financija Zdravka Marića, a tek potom i o smjeni Petrova s mjesta šefa Sabora.

Grmoja: ‘Petrov ne čuva fotelju’

Klub HDZ-a predlagao je i da se sazove sjednica Predsjedništva Sabora na kojoj bi se definirao rad Sabora za sljedeća četiri dana. SDP je pak zatražio razrješenje tri HDZ-ova potpredsjednika Sabora te traže da se o tome raspravlja zajedno s raspravom o povjerenju predsjedniku Sabora.

Mostov Nikola Grmoja rekao je da je bio uvjeren da će se Marić povući te da je problem HDZ-a bio taj što Most postavlja previše pitanja. Također je rekao da će Božo Petrov biti bivši predsjdnik sabora, ali tek nakon što HDZ donese dokaze da ima novu parlamentarnu većinu.

‘Nije istina da Petrov čuva bilo kakvu fotelju. On drži do digniteta Hrvatskog sabora’, kazao je.

