POČEO VELIKI RAT ZA ČELNA MJESTA U HDZ-u: Tko su ‘Plenkovićevi ljudi’ od povjerenja, a tko je postao višak?

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, Andrej Plenković, nakon odlaska Davora Ive Stiera s mjesta ministra vanjskih poslova, ozbiljno razmišlja o raspisivanju novih unutarstranačkih izbora koji bi se mogli održati već na jesen.

Kako bi se spriječio na terenu i među članstvom veći utjecaj Plenkovićevih neistomišljenika poput Davora Ive Stiera, posebno nakon posljednjih događaja, krug okupljen oko čelnika stranke, želi da unutarstranački izbori u HDZ-u budu što prije, piše Jutarnji list.

‘Iako već sada ima spekulacija da će Stier predstavljati neku vrstu otvorene oporbe u HDZ-u, to nikako ne očekujem. Isto tako Stier se neće približiti ni desnim opcijama okupljenima oko Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića, već će prije svega nastojati afirmirati demokršćanske vrijednosti koje on promovira u politici, a boji se da će se to izgubiti suradnjom s HNS-om. Drugo je pitanje koliko će to biti kompatibilno s novim kursom nakon suradnje HDZ-a i HNS-a’, rekao je jedan ugledni član HDZ-a te dodao kako se očekivalo da će Stier otići s mjesta političkog tajnika, dok je ovim potezom pokazao namjeru da ostane jak u stranci i da ga Vlada više ne zanima.

Mnogi iz vrha stranke smatraju da je Stierova odluka očekivana, jer je želio ispasti krajnje politički korektan, pa nije mogao prijeći preko toga da se raskida suradnja s Mostom koju je dogovarao i zagovarao. Odluka da HDZ ide s HNS-om prelila je čašu i Stier više nije imao manevarski prostor pa je morao reagirati.



Stier predstavlja prijetnju

Zbog brojnih obaveza kao ministar vanjskih poslova, Davor Ivo Stier, kako je i sam kazao, zanemario je stranački rad te sada želi imati više kontakata s građanima i članstvom HDZ-a, a njegovo inzistiranje da se afirmira sustav ‘jedan član, jedan glas’ kod izbora na sve stranačke funkcije tumači se kao Stierova procjena da će konzervativno krilo dobiti veću podršku od Plenkovićevih ljudi. Pogotovo što su mnogi hadezeovci razočarani suradnjom s HNS-om.

Krug HDZ-ovaca okupljen oko Plenkovića tako ne misli. Mnogi premijerovi ljudi ostvarili su odlične rezultate na lokalnim izborima, što pokazuje da članstvo prihvaća ‘novi val’ HDZ-a. Plenković je najavio da će se u tom smjeru nastaviti razvijati, a njegovi suradnici procjenjuju da je vrijeme za izbor novih članova Predsjedništva, jer su sadašnji ‘naslijeđeni’ od Karamarka.

Stier, piše Jutarnji list, računa i na tanku većinu u Saboru, zbog koje predsjednik HDZ-a mora i dalje paziti na svaku ruku, pa se u HDZ-u mogu očekivati mnogi kompromisi dok se ne izabere novo vodstvo stranke. Ukoliko Plenković uspije to vodstvo sastaviti od svojih ljudi, situacija će biti riješena, no postoji mogućnost da Stier okupi istomišljenike koji će biti postavljeni na čelna mjesta u stranci, što će dodatno zakomplicirati stvari.

Ljudi od povjerenja

Među najužim suradnicima Plenković u HDZ-u ima Gordana Jandrokovića i Branka Bačića, čiji je položaj znatno ojačao. Davor Božinović ostaje čovjek od povjerenja, a šef stranke izuzetno je dobar i s novim splitskim gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom. Lojalni su mu i Damir Jelić i Ivo Žinić, a posebno računa na novoga dubrovačkog gradonačelnika Matu Frankovića. Potpredsjednici stranke Ivana Maletić i Tomislav Čuljak dosad su ga podržavali, a Plenković svakako računa i na podršku Dražena Barišića. Plenković potpuno vjeruje i Dubravki Šuici te Mariu Kapulici.

I dok Branko Bačić, predsjednik kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru, kaže da od devedesetih stranka nije bila jača, dobro obaviješteni u način funkcioniranja HDZ-a tvrde da bi Plenkovićevu krugu svakako odgovaralo da mnogi koji sada vode županijske organizacije ili su članovi Predsjedništva ne prođu na izborima. Među njima je i Andrija Mikulić koji vodi najveću zagrebačku organizaciju. Iako su imali korektne odnose, Plenković ga je potisnuo sa strane, a na njegovu mjestu svakako vidi novog čovjeka. Nediljko Duić koji vodi šibensko-kninski dio stranke percipira se kao kadar Tomislava Karamarka, a isto vrijedi i za prvog čovjeka međimurske organizacije Darka Horvata.

Nejasna je i pozicija člana Predsjedništva Antuna Klimana kao i rejting Božidara Kalmete. Iako je dosad javno podržavao Plenkovića, sigurno je da bi ljudi oko šefa stranke voljeli promjene i u zadarskoj organizaciji. Zlatko Ževrnja kao član Predsjedništva u specifičnom je položaju nakon što ga je Plenković ekspresno maknuo u kandidaturi za župana zbog afere Zlatni rat, a navodno ni rejting Ante Sanadera više nije posve čvrst. Miro Kovač nije u krugu najpovjerljivijih Plenkovićevih ljudi, iako je međunarodni tajnik stranke i često šalje znakovite poruke, a navodno ne cvjeta ni ljubav vrha HDZ-a s Olegom Butkovićem i Tomislavom Tolušićem. Ostaje i najveća dilema, a to je položaj Milijana Brkića, a gotovo je sigurno da bi na mjestu zamjenika šefa stranke Plenković volio imati čovjeka kojem potpuno vjeruje.