POČEO TOPLINSKI VAL: Temperature su svugdje iznad 30, a sljedećih dana bit će još i gore

Unatoč dosadašnjim velikim vrućinama, stižu one još i jače i novi toplinski val. Temperature zraka bit će gotovo u cijeloj zemlji iznad 30 stupnjeva.

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula upozorava na toplinski val koji počinje već danas.

Nevrijeme i nova sparina

Vakula upozorava da će onima koji teško podnose vrućinu idućih dana biti još neugodnije nego što je to sada, iako je već vrlo vruće. Toplinski val može djelovati na zdravlje, ističe Vakula.

Osim na vrućinu, upozorava i na vrlo visoki UV indeks jer će oblaka većinom biti malo, na Jadranu često i nimalo. A oni oblaci na kopnu mogli bi prouzročiti nevrijeme, ali donijeti i još jaču sparinu. Meteorolozi stoga savjetuju svima da se drže hladovine i piju dovoljno tekućine.



Danas će prevladavati sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer je u unutrašnjosti ponegdje moguć jači razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab i ponegdje umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na Jadranu zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 °C.

Temperature u cijeloj zemlji iznad 30

Slično će se nastaviti i sutra, kada će biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti je mjestimice moguć jači razvoj oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana do umjeren zapadni i sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 16 do 21, na Jadranu između 21 i 25 °C, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C.

Tijekom vikenda će se temperature dodatno dizati, a vrhunac toplinskog vala očekuje se u ponedjeljak, kada bi Zagreb trebao mjeriti čak 37 stupnjeva Celzijevijh.

Slične se temperature očekuju i u Slavoniji te u sjevernoj Hrvatskoj. Na moru će ipak biti nekoliko stupnjeva manje. Split će tako mjeriti najviše 33 stupnja, u Puli i Zadru će biti najviše 30 stupnjeva, u Rijeci 31, a u Šibeniku 34.