POČEO JE PADATI SNIJEG! Žuto upozorenje je na snazi, pripremite se na poledicu

Diljem Hrvatske počeo je padati snijeg, baš kako su ovih dana meteorolozi i najavljivali.

Kako je DHMZ najavio, danas je u središnjim i gorskim područjima zemlje oblačno uz povremenu kišu i snijeg. Snijeg je najprije najavljen za gorska područja. Očekuje se da neće pokriti više od pet centimetara.

HRVATSKU ĆE DANAS IPAK ZABIJELITI SNIJEG! Meteoalarm izdao žuto upozorenje, doznajte što nas očekuje za Novu godinu

Žuto upozorenje na snazi

Zbog padalina i niskih temperatura, moguće je stvaranje poledice pa je DHMZ izdao žuto upozorenje za unutrašnjost.



Prema podacima DHMZ-a, danas poslijepodne je na Sljemenu zabilježeno da pada snijeg.

Fotografije snijega iz Vašeg područja šaljite nam na vijesti@portal.net.hr .

Ipak, ne očekuje se zadržavanje snježnog pokrivača. Već sutra bi trebalo biti pretežno sunčano, iako razmjerno vjetrovito. Na kopnu bi još moglo biti povremene naoblake, a mjestimični snijeg očekuje se jedino u Gorskom Kotaru i Lici.Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a ponegdje će biti jakih udara.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na Jadranu od 1 do 6, a najviša dnevna od 0 do 4 na kopnu te između 4 i 9 °C na obali i otocima.