POČELO SUĐENJE BRLEKOVIĆU ZA KLEVETU, ŠUKER OKUPIO NOVINARE I PORUČIO: ‘Ja nisam lopov’

Predsjednik HNS-a Davor Šuker tužio je Ivana Brlekovića za klevetu te je danas na Općinskom sudu u Zagrebu imao i prvo ročište glede tog slučaja.

Brleković je krajem 2014. godine pogodio u žicu Davora Šukera riječima:

“Davor Šuker je živio na izuzetno visokoj nozi. Čuo sam da je iz računovodstva HNS-a došla informacija kako je Šuker za posljednjega boravka u Americi potrošio između 200 i 300 tisuća kuna na karticu HNS-a. To su basnoslovne cifre. S pravom se nogometna javnost može pitati što je on to radio u Americi, a nije dogovorio utakmicu s Amerikancima, što smatram skandaloznim”.





Brleković i ranije upozoravao na rastrošno i neodgovorno ponašanje Šukera

Bivši dopredsjednik HNS-a i ranije je već upozoravao na rastrošno i neodgovorno ponašanje predsjednika Šukera koji je period najveće krize u hrvatskom nogometu proveo na putovanjima (sjetimo se samo situacije kad je Haduk bojkotirao derbi s Dinamo u studenom 2014. godine, a predsjednik HNS-a se nije udostojio vratiti u Hrvatsku u najtežim trenucima za hrvatski nogomet). Šuker je, stoga, odlučio tužiti Brlekovića za klevetu, a ovaj slučaj vodi sutkinja Dubravka Ćosić.

Nakon ročišta na kojem se Šuker nije baš točno mogao sjetiti kad je to on 2014. godine bio tamo (kazao da je iste godine nekoliko puta boravio u SAD-u), obratio se medijima koje je promptno naručio kako bi kazao ono što misli. I onda je počelo…

‘U HNS-u radimo transparentno’

“Sve što radim radim transparentno. Čak sam u jednoj izjavi kazao kako bi odmah podnio ostavku na mjesto predsjednika HNS-a da se dokaže da sam toliko novaca potrošio u Americi na karticu HNS-a. A ono što je najvažnije je da radimo transparentno, da imamo rezultate i da nije tako jednostavno dogovarati utakmice kao što to neki misle”, kazao je predsjednik HNS-a Davor Šuker i dodao:

“To nije niti malo lagano. Nekad se prijateljski susreti dogovore u jednom danu, a nekad razgovori traju i po tri mjeseca. Nije lako odgovoriti na pitanje zašto nismo igrali sa Amerikom. To nikad neću znati. Možda su oni htjeli da se igra u Americi, mi u Hrvatskoj, a igralo se u Londonu. Boriti ću se do kraja, pisalo je Šuker lopove. To vam sve govori. Ne, nisam lopov”, dao je do znanja čelnik HNS-a.