OBILJEŽAVANJE DANA POBJEDE U KNINU; PREDSJEDNICA: ‘Treba se pokloniti srpskim žrtvama’; PLENKOVIĆ: ‘Olujom je spriječena još jedna Srebrenica’

Budnicom ulicama Knina počela je u subotu proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 22. obljetnice vojno-redarstvene operacije ‘Oluja’. Budnica je počela u 7 sati, a izveo ju je Orkestar Oružanih snaga RH.

NOVO 13:15 – Ministar branitelja Tomo Medved je komentirajući sutrašnju komemoraciju za srpske žrtve vojno-redarstvene operacije Oluja u Uzdolju kod Knina, izjavio kako nikomu nije zabranjeno komemorirati.

“Nikome nije zabranjeno komemorirati, nikome nije zabranjeno odavati počast svojim žrtvama jer žrtva je žrtva,” rekao je ministar Medved novinarima na Kninskoj tvrđavi.

Naglasio je kako hrvatski branitelji i domoljubi svake godine na današnji dan u cijeloj Hrvatskoj dostojanstveno obilježavaju taj dan koji, kako je rekao, možemo slobodno opisati kao “dan s najvažnijom porukom i učinkom u novijoj hrvatskoj povijesti”.



Na novinarski upit da li bi hrvatski državni vrh 22 godine nakon Oluje trebao sudjelovati i na tim komemoracijama srpskim civilnim žrtvama, Medved je kazao kako je to dio politike.

“To je odluka svakog dužnosnika i to je u konačnici dio politike. Ja želim vrlo jasno kazati kao hrvatski branitelj i ministar hrvatskih branitelja: Ovo (5. kolovoza) je naš sveti dan,” istaknuo je Medved.

Dodao je kako su hrvatski branitelji ponosni na “svakog našeg pripadnika i na svaku našu žrtvu i odajemo im počast i poštovanje.” U tom je kontekstu Medved rekao kako je prije vojno redarstvene operacije Oluja od 1991. godine Hrvatska imala 14.000 žrtava.

“Uvijek moramo naglašavati da smo bili podvrgnuti brutalnoj agresiji, da su naši ljudi, branitelji, dragovoljci i civili gubili svoje živote samo zato što su Hrvati i da smo u četiri godine pod mudrim vodstvom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i odlučnošću hrvatskog čovjeka i svih domoljuba u četiri godine stvorili respektabilne sposobnosti i proveli 5. kolovoza 1995. operaciju Oluju kojoj se cijeli svijet divi i koja se proučava na eminentnim vojnim učilištima,” rekao je Medved.

Komentirajući sinoćnje poruke srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da više nikad neće dopustiti Oluju te da je to zločin i da je u 70 godina u Hrvatskoj nestalo milijun Srba, Medved je rekao kako vlast u Hrvatskoj ne odgovara na provokacije. “Mi kao odgovorna vlast u Republici Hrvatskoj ne odgovaramo na provokacije,” kazao je Medved.

“Moramo se vratiti na razdoblje prije operacije Oluja kada su tolike tisuće nevinih žrtava izgubile život zbog jedne sulude politike koja je izvršila agresiju na Hrvatsku. U konačnici Hrvatska je 27 godina samostalna i suverena i pozivam sve one koji se pokušavaju uplitati u unutarnje odnose Hrvatske da se pozabave svojim problemima,” poučio je Medved.

13: 13 – Ministar obrane Damir Krstičević komentirao je najave o komemoriranju civilnih žrtava Oluje rekavši kako Hrvatska nije željela rat.

“Mi nismo željeli rat, branili smo se teško i pale su ogromne žrtve. Danas još jednom kažem – ne slavimo rat, slavimo mir i slobodu u našoj Hrvatskoj,” poručio je Krstičević.

13:10 – Vojni ordinarij Jure Bogdan u subotu je na svečanoj misi za domovinu u Kninu, na Dan domovinske zahvalnosti, uputio molitvu za jedinstvo, zajedništvo i slogu hrvatskog naroda, kako bi se otvorio prostor za povratak mladih u domovinu i za život mladih obitelji.

“Ako budemo svjedočili zajedništvo u slozi, mladi koji su otišli, vratit će se u domovinu. Sigurno će tada i mlade obitelji početi prihvaćati život”, istaknuo je ordinarij u propovijedi u Crkvi Velikog hrvatskog krsnog zavjeta.

“Ne smijemo od toga odustati”, poručio je Bogdan na misi na kojoj je bio nazočan gotovo cijeli državni vrh i drugi ugledni gosti koji su danas sudjelovali u svečanom obilježavanju 22. obljetnice vojno-redarstvene akcije “Oluja”.

Vojni ordinarij je u govoru podsjetio kako na Dan domovinske zahvalnosti hrvatski narod obnavlja i učvršćuje svoju vjeru, tražeći pouku u Božjoj riječi koja mu je stoljećima služila kao uporišna točka, oslonac i sigurnost.

“Stoljećima je hrvatski narod bio spreman umrijeti za krst časni i slobodu”, istaknuo je Bogdan zahvalivši za dar vjere i domovine, slobode i pobjede, žrtve tolikih branitelja za budućnost slobodne domovine.

Pozvao je na zajedništvo vjere i molitvu kako hrvatski narod ne bi ujedinjavale samo nevolje, nego istinska želja za izgradnom boljeg svijeta, domovine i međuljudskih odnosa.

“Samo zrno one ljubavi u svakome od nas koju je svjedočio blaženi kardinal Alojzije Stepinac, kada je rekao da se u ljubavi prema hrvatskom narodu od nikoga ne da natkriliti, bit će dovoljno da izgrađujemo civilizaciju ljubavi i života. Svaki uloženi napor uložen u to uvelike će opravdati žrtve i učiniti ih još vrjednijima”, poručio je ordinarij.

13:00 – Na svečanoj misi za domovinu u Kninu, zbog iznimno visoke temperature predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović nije sudjelovala. Ona nije išla u crkvu zbog velikih vrućina, potvrdili su iz njezinog ureda HRT-u. Opširnije pročitajte OVDJE.

12:20 – Kninska policija procjenjuje da se na proslavi Dana domovinske zahvalnosti i 22. obljetnice akcije “Oluja” okupilo oko osam tisuća ljudi, što je, po novinarskim zapažanjima primjetno manje nego prijašnjih godina, dok je hitna pomoć u kninskoj općoj i veteranskoj bolnici “Hrvatski ponos” do podneva zbog tegoba uzrokovanih velikim vrućinama zaprimila troje pacijenata.

Kako su kratko izvijestili u kninskoj policijskoj postaji do podneva za zabilježena dva prekršaja i to jedan zbog prodaje privjesaka i lančića s neprimjerenim sadržajem i jedan zbog zlouporaba opojnih droga.

U hitnom prijemu kninske bolnice do podneva je zaprimljeno troje ljudi zbog kolapsa i tegoba uvjetovanih velikim vrućinama, a konačni broj intervencija ekipa hitne pomoći na terenu još nije poznat.

11:45 – ‘Srbija će nastaviti voditi politiku mira, ali često nema sugovornika s druge strane’, izjavio je ministar obrane Aleksandar Vulin koji tvrdi kako ne može razumijeti hrvatsku vladu koja kaže da je Oluja bila najveća i najznačajnija akcija u povijesti.

‘Režim koji ide u Bleiburg i nosi vijence na grob streljanim ustašama, režim koji se ruga jasenovačkim mučenicima i stavlja znak ‘za dom spremni’, od vikara ustaške vojske pokušava napraviti sveca, od ‘Oluje’ napraviti humanitarnu operaciju, to je ustaški režim, režim kojeg se ne može razumijeti’, naglasio je Vulin. Opširnije pročitajte OVDJE.

11:43 – Na 22. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja Srpsko narodno vijeće izrazilo je žaljenje zbog svih žrtava te zbog svih onih koji su u ratnim razaranjima ostali bez svojih bližnjih, prijatelja i domova.

‘Žalimo nad činjenicom da su životi sviju nas početkom ratnih razaranja zauvijek promijenili svoj tok. Izgubili smo živote kakve smo poznavali. Također, žalimo što rat nije završio operacijom Oluja, kako za srpske civile koji su ostali na svojim pragovima, tako i za sve nas koji danas živimo u Hrvatskoj.” Opširnije pročitajte OVDJE.

11:40 – Okupljenima na Kninskoj državi, na proslavi 22. obljetnice Oluje – obratila se Nikolina Mataija, kći hrvatskog branitelja koji je poginuo u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja.

‘Naši roditelji bili su obični skromni radni ljudi. Neki od njih nisu ni doživjeli rađanje kćeri i sinova. Nedostajali su nam u svim fazama života. Nedostaju nam i u danima poput ovoga. Sjećanje na njih čuvamo dostojanstveno. Tužni smo, ali i ponosni na njihovu ljubav koju su nam za života darovali’, kazala je između ostalog Nikolina. Opširnije pročitajte OVDJE.

11:25 – Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu je u Kninu na proslavi 22. obljetnice Oluje izjavio da bi se hrvatska država trebala suočiti sa svim žrtvama Domovinskog rata i time pokazati svoju snagu.

“Danas je prilika da se prisjetimo svih žrtava i stradanja, svih civilnih žrtava, da se jednostavno kao moderna i odgovorna država s tim suočimo. To treba biti hrvatska snaga i prednost, a ne hrvatska nesigurnost”, izjavio je Bernardić novinarima na središnjem obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 22. obljetnice vojno-redarstvene akcije “Oluje”.

Istaknuo je da cijeli hrvatski narod danas slavi “dan ponosa i slave” koji je ujedinio cijelu Hrvatsku u borbi protiv novog modernog oblika fašizma miloševićevske politike.

Srpsko narodno vijeće u nedjelju će se pokraj Knina pokloniti srpskim žrtvama “Oluje”.

10:28 ‘Kao predsjednica, Hrvatica, građanka i majka želim izraziti i žaljenje zbog svih stradalih Srba’, naglasila je u svom govoru u Kninu predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović i dodala: ‘Zato i danas činimo napor da osiguramo životne uvjete svima koji se žele vratiti, iako nalogodavci agresije na Hrvatsku nisu platili ni dinara za ono što su četnici i JNA učinili’.

Poručila je i da to činimo unatoč tome, sa sviješću da teške stranice prošlosti treba zatvoriti i okrenuti se izgradnji budućnosti. Stoga će Hrvatska, uz punu zaštitu državnih i nacionalnih interesa, te izgrađujući korektne bilateralne odnose, dati aktivnu i konstruktivnu potporu ulasku Srbije te isto tako BiH i drugih država kandidatkinja u EU, što je uvjet ujednačavanju razvojnih pretpostavki i demokratskih standarda u državama jugoistočne Europe i učvršćivanju mira.

Pogledaj fotogaleriju

Naglasila je i da je vojno-političko značenje Oluje danas predmet različitih vojno-političkih strategijskih analiza, što je nedavno naglasio i američki ministar obrane.

No, smatra, osim dobre organizacije, jasnih ciljeva i odlučnog vodstva, razloge briljantnom uspjehu Oluje treba tražiti u duhovnim odlikama hrvatskog čovjeka i moralnim vrlinama hrvatskoga vojnika koji je budno pazio da bude što manje žrtava i razaranja, vođen pravednim ciljem oslobađanja svoje zemlje od uzurpatorske vlasti koja je vlastiti narod izvrgnula stradanjima u ime političkog mita Velike Srbije i neostvarivih vojnih ambicija.

Podsjetivši na riječi hrvatskog povjesničara i mučenika Milana Šufflaya koji je Hrvatsku nazvao ‘najdivnijom domovinom čitavog planeta’, Grabar-Kitarović rekla je kako imamo sve uvjete i pretpostavke da to tako i bude. ‘Imamo bogatu baštinu, dobre ljude, vrijedne radnike, uzorne učenike i studente koji briljiraju na međunarodnim smotrama, imamo pobjedničke sportaše, ugledne znanstvenike i umjetnike, vojnike i policajce koji časno pronose hrvatsko ime diljem svijeta. Imamo brojno iseljeništvo koje želi čvršću povezanost s domovinom’, istaknula je i nastavila: ‘Sada imamo i dobre gospodarske pokazatelje, odlične turističke rezultate, i sve to nam daje razloga za optimizam koji će biti to veći ukoliko bude bolja investicijska klima i koliko budemo povećavali zaposlenost, plaće i mirovine te obrazovni i pravni standard i sigurnost, koliko više sredstava bude raspoloživo proračunima županija, gradova i općina. To nije puki zahtjev materijalnog standarda. To je zahtjev životnog dostojanstva na koje ima pravo svaki hrvatski državljanin – prije svega svaki radnik i umirovljenik , svaka obitelj i branitelj, a posebice naši mladi koji imaju pravo na budućnost u vlastitoj domovini. Moramo im to omogućiti, to je naša prva obveza i odgovornost’, rekla je.

‘Sada je vrijeme da svaki kutak hrvatske države gospodarski, demografski i moralno obnovimo, kako bi Hrvatska svima bila dom pravde, dostojanstva, nade i života. Čvrsto vjerujem da ćemo to i učiniti’, poručila je Grabar-Kitarović.

10:20 – U ime Hrvatskog sabora, nazočnima se obratio predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuvši kako na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti hrvatski narod slavi veličasnstvenu pobjedu, prisjećajući se trenutka od prije 22 godine kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman u Kninu označio pobjedu od povijesne važnosti, kada je Hrvatskoj vraćen osmijeh na lice.

“Pobjedom u Oluju Hrvatska je pokazala da ima oružanu silu. Domovinski rat temelj je postojanja hrvatske države na kojem moramo graditi hrvatsku državu”, istaknuo je Jandroković.

Dodao je i da je danas Hrvatska kao slobodna zemlja suočena s bitno izmijenjenim okolnostima gdje se javljaju nove sigurnosne prijetnje.

“Moramo uspostaviti sustav domovinske sigurnosti, spreman odgovoriti na sve ugroze”, rekao je Jandroković pozvavši građane na slogu “bez obzira na naše razlike i različite političke svjetonazore”.

“Hrvatska je naša zajednička država koju zajedno moramo graditi”, poručio je.

10:11 ‘Oluja je bila prekretnica jer je njome spriječena još jedna Srebrenica. Zbog toga je Oluja bila važna za cijeli ovaj dio Europe. Onima koji kritiziraju Oluju poručujem da Hrvatska država ne da na Oluju jednako onako kako hrvatski branitelji nisu dali na Hrvatsku’, poručio je premijer Andrej Plenković u govoru u Kninu.

‘Osim pobjede danas slavimo i slogu kojoj dugujemo i tu pobjedu i slobodu. Poštivat ćemo sve žrtve i nastojati postići konsenzus o onim pitanjima koja dijele hrvatsko društvo’, rekao je premijer dodajući kako u hrvatsko društvo moraju biti integrirane sve manjine. ‘Kada je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman 6. kolovoza ovdje rekao Imamo Hrvatsku, rekao je sve što su generacije Hrvata sanjale’.

Pogledaj fotogaleriju

10:08 – Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u subotu kako se nada da ćemo jednog dana zajedno sa srpskom zajednicom biti u stanju zajedno obilježiti “Oluju” kao akciju koja je prekinula velikosrpsku agresiju i politiku u kojoj su žrtve bili i mnogi Srbi i koje su upravo njihovo lokalno vodstvo i vlasti iz Beograda istjerali iz njihovih domova, izrazivši žaljenje zbog gubitka svakog života – hrvatskog i srpskog.

“Nadam se jednoga dana da ćemo biti u stanju zajedno obilježiti “Oluju” kao akciju koja je prekinula velikosrpsku agresiju, velikosrpsku politiku u kojoj su žrtve bili i mnogi Srbi i koje su upravo njihovo lokalno vodstvo i vlasti iz Beograda istjerali iz njihovih domova”, rekla je Grabar-Kitarović novinarima u Kninu upitana trebaju li predstavnici Srpskog narodnog vijeća, koji će se pokraj Knina pokloniti srpskim žrtvama Oluje, biti u Kninu.

Pogledaj fotogaleriju

Što se Hrvatske tiče, rekla je, nama je žao svakog – života i srpskog i hrvatskog i svih koji su poginuli u Oluji i Domovinskom ratu općenito. “Ne veselimo se ničijoj tuzi i vjerujemo u zajedničku budućnost svih hrvatskih građana”, kazala je u subotu u Kninu predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović. Dodala je da se slaže s kninskim gradonačelnikom Markom Jelićem kada kaže da bi se trebalo pokloniti i srpskim žrtvama.

10:05 U Knin je na proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, osim brojnih hrvatskih dužnosnika, u subotu stigao i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj koji se prisjetio 5. kolovoza 1995. kad je kao pripadnik 4. brigade iz Dinare ugledao Knin te istaknuo da mu je to bio najsretniji dan u životu poručivši kako te emocije danas treba usmjeriti u zajedništvo te u povratak nade i dostojanstva.

“Činjenica je da sada, kad pogledam naše društvo i prisjetim se suboraca koji su dali svoj život, ali i ljudi koji su živi, ovo zasigurno nije društvo za koje smo se borili. Nismo se borili ni zato da mladi odlaze niti da tajkuni preuzmu kompletno društvo. Trebamo se boriti da vratimo nadu i dostojanstvo te da mladi ostanu ovdje. Emocije moramo usmjeriti u zajedništvo kao što je to bilo 1995. kada smo oslobodili Hrvatsku od srbočetničkog agresora”, poručio je Bulj.

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač prisjetio se Oluje te dodao da takav polet i danas treba hrvatskom narodu.

“Tada je predsjednik Franjo Tuđman došao u Knin. U to vrijeme smo svi zajedno proslavili oslobađanje okupiranog teritorija i tada sam u Hrvatskoj osjećao, kao i u hrvatskom narodu, polet. Nama je danas potreban polet, potreban nam je entuzijazam da bismo napravili pravi iskorak za promjene u Hrvatskoj. Znači, hrabrost koju su pokazali hrvatski branitelji koji su bili vođeni mudrošću predsjednika Tuđmana. To je potrebno danas. Hrabrost i mudrost”, rekao je Kovač.

Dodao je da Hrvatskoj to treba kako bi krenule prave promjene na području obrazovanja i zdravstva. Drži kako je to potrebno da Hrvatska prestane tapkati u mjestu i napravi pravi iskorak za Hrvatsku, hrvatsko društvo i narod.

Bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović u Kninu danas osjeća ponos također se prisjećajući dolaska predsjednika hrvatske države i njezina utemeljitelja Franje Tuđmana u Knin nakon oslobođenja.

“U jednoj njegovoj rečenici je sublimirana bit ovoga državnog blagdana. Oslobođenjem Knina okončana je uspostava slobodne i neovisne hrvatske države začete 30. svibnja 1990. Ta dva nadnevka 30. svibnja 1990. i 5. kolovoza 1995. zaglavni su temelji moderne hrvatske države i pobjede u Domovinskom ratu. To je jedini istinski temelj na kojem počiva moderna, neovisna i slobodna Hrvatska”, poručio je Hasanbegović.

Na kninskom Trgu dr. Ante Starčevića, gdje je jutros bilo iznimno vruće, bilo je primjetno manje građana nego proteklih godina.

10:00 Svečanim podizanjem hrvatske državne zastave na Kninskoj tvrđavi u nazočnosti državnog vrha nastavljeno je u prijepodnevnim satima obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 22. obljetnice vojnoredarstvene operacije ‘Oluje’.

Nazočili su predsjednica Republike i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH Kolinda Grabar-Kitarović , predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Andrej Plenković, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov, većina ministara te brojni saborski zastupnici te drugi dužnosnici i gosti, među kojima i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije koja je nedavno osvojila naslov svjetskog prvaka.

Počelo je svečano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrv. branitelja na Kninskoj tvrđavi. pic.twitter.com/V3cn7PKqwW — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) August 5, 2017

Uoči podizanja zastave pročitana su imena 238 poginulih pripadnika hrvatskih snaga i dvoje nestalih u toj vojno-redarstvenoj operaciji kojima je minutom šutnje odana počast.

Kninska crkvena zvona oglasila su se u 9 sati 43 minute, označivši točno vrijeme kada su na današnji dan prije 22 godina hrvatske snage ušle u Knin, čime je bila završena vojnoredarstvena operacija ‘Oluja’.

Po završetku podizanja zastave Republike hrvatske na kninskoj tvrđavi puštena su 22 bijela goluba koji simboliziraju 22. obljetnicu VRO Oluja, te su iz topničkih oružja ispaljena 22 počasna plotuna.

Uslijedio je mimohod zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) i Protuzračne obrane (PZO), tako što su kninsku tvrđavu u brišućem letu preletjeli vojni zrakoplovi. U svečanom preletu sudjelovala su po tri zrakoplova MIG-21, ZLIN-24L, Pilatus PC-9M, Canadair CL-415 i Airtracor AT-802 te po tri helikoptera OH-58D Kiowa Warrior, BELL-206B i Mi-8 MTV.

Prelet helikoptera Kiowa Warrior su hrvatske letačke posade izvele samostalno prvi put nakon uspješno završenih bojevih gađanja i raketiranja na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju.

Nakon svečanosti podizanja zastave na kninskoj tvđavi uslijedit će i prigodna obraćanja državnih čelnika, a zatim mimohod s Kninske tvrđave do Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u kojem će sudjelovati povijesne postrojbe, ešalon hrvatskih branitelj, tri ešalona Oružanih snaga RH, te Ministarstva unutarnjih poslova, vatrogasaca, dužnosnika i uzvanika. Potom će u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta misu predvoditi šibenski biskup mons. Tomislav Rogić.

09:05 – ‘Kao vojni zapovjednik želim naglasiti da je operacija Oluja bila simbol vojničkog uspjeha i kruna svih pobjeda. Zahvalio bih svim hrvatskim braniteljima, stradalnicima i policajcima, svima koji su u tome sudjelovali, najviše obiteljima poginulih branitelja koji su dali živote za našu slobodu i naš mir danas. Budimo dostojanstveni i ponosni u obilježavanju naše Oluje’, rekao je ministar obrane Damir Krstičević, koji je bio ratni zapovjednik 4. gardijske brigade koja je prva, zajedno sa 7. gardijskom brigadom ušla u Knin.

‘Rat je bio težak. Na našu Hrvatsku je izvšena brutlana agresija, ali znali smo da smo spremni i jaki osloboditi Hrvatsku’, dodao je Krstičević prisjećajući se ulaska u Knin. ‘Bio sam sretan i zzadovoljan, svi osjećaju bili su isprepleteni, jer smo znali da radimo dobar posao za svoj narod i svoju državu. Vojska je u zajedništvu s policijom izašla je kao pobjednik’, prisjetio se Krstičević naglasivši kako se Oluja sada izučava u vojnim školama. ‘Imali smo odlične političke smjernice našeg prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana i ministra obrane Gojka Šuška’, dodao je naglasivši kako se danas ne slavi rat nego mir.

Pogledaj fotogaleriju

8:55 – ‘Akcija Oluja prekinula je velikosrpsku agresiju u kojoj su žrtve bili i mnogi Srbi. Njih su njihove vlasti istjerale iz domova, a nama je svih žrtava žao. Ne veselimo se ničijoj tuzi’, izjavila je predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović dolazeći na proslavu obljetnice Oluje na Kninskoj tvrđavi.

Pogledaj fotogaleriju

8:50 “Na Domovinskom ratu utemeljena je moderna hrvatska država”, kazao je bivši ministar vanjskih poslova, Davor Ivo Stier.

Srbijanski politički vrh pak govori da je Oluja bila zločinačka.

“Bitno je što mi mislimo. Znamo da je to bila jedna veličanstvena akcija od spašavanja Hrvatske od velikosrpske Miloševićeve agresije. To su i međunarodni sudovi potvrdili. Oluja je obranila sve od velikosrspske agresije. To je bila civilizacijska dužnost Hrvatske, obraniti sve od Miloševićeve agresije. I ona je to obavila. Ne da imamo pravo nego i dužnost slaviti Oluju”, dodao je Stier, javlja N1.

8:40 Radimir Čačić je na kninskoj tvrđavi komentirao što Marko Perković Thompson ovaj put ne pjeva u Kninu, već u Sinju.

“Thompson ima svoj prostor i svoje mjesto. I ja ponekad volim zapjevati Thompsonove pjesme, što ne znači na nikakav način da ga politički uopće prepoznajem, a kamoli da sam mu politički blizak. Ali neke pjesme volim i znam sam zapjevati. On ima svoj prostor, ali to nije ova točka i ovo mjesto najveće pobjede u novijoj hrvatskoj povijesti”, kazao je Čačić.

8:30 Bivši načelnik glavnog stožera Oružanih snaga RH general Drago Lovrić izjavio je u Kninu da je Oluja bila pobjednička operacija.

‘Znali smo da idemo po pobjedu i takav nas je duh pratio. Oluja je bila nužna kako bi se spriječio novi genocid u okolici Bihaća’, naglasio je Lovrić.

Kako će izgledati svečani program u Kninu

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te 22. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Oluja” u Knin su u subotu došli visoki državni dužnosnici te su najprije minutom šutnje odali počast poginulim braniteljima u Domovinskom ratu i položili vijence i zapalili svijeće na Trgu Ante Starčevića kod spomenika pobjede “Oluja 95” gdje su se okupili i brojni branitelji.

Zajednički vijenac položili su predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Andrej Plenković, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, kninski gradonačelnik Marko Jelić te predstavnici udruga branitelja iz Domovinskog rata.

Molitvu za poginule branitelje predvodio je vojni biskup, mons. Jure Bogdan.

Svi su se potom uputili na kninsku tvrđavu gdje će biti pročitana povjesnica o vojno-redarstvenoj operaciji “Oluja”, imena poginulih i nestalih pripadnika u toj operaciji i gdje će se minutom šutnje odati počast poginulim braniteljima. Potom će se tradicionalnom zvonjavom kninskih crkvenih zvona obilježiti ulazak pripadnika Hrvatske vojske u Knin tijekom operacije.

Hrvatska zastava na Kninskoj tvrđavi bit će podignuta uz državnu himnu i ispaljivanje 22 plotuna, u spomen na 22. obljetnicu Oluje. Posebna atrakcija bit će zračni mimohod zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane gdje će prvi puta javnosti biti predstavljeni helikopteri Kiowe.

U kninskoj tvrđavi prigodno će se nazočnima i javnosti obratiti predsjednica Republike, predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade i kći branitelja koji je poginuo u Oluji.

Potom kreće mimohod povijesnih postrojbi, zastava iz Domovinskog rata, ešalona hrvatskih branitelja, tri ešalona Oružanih snaga, MUP-a, vatrogasaca, dužnosnika i uzvanika s kninske tvrđave prema crkvi Gospe Velikog Hvatskog Krsnog Zavjeta, u kojoj će se tradicionalno održati misa za domovinu. Predvodit će je šibenski biskup mons. Tomislav Rogić.

Dužnosnici i uzvanici susrest će se sa stopostotnim hrvatskim ratnim vojnim invalidima prve skupine i članovima obitelji branitelja poginulih i nestalih u Oluji, a predviđen je obilazak braniteljskih zadruga.