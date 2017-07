POČELE PROVOKACIJE U SAVUDRIJSKOJ VALI: Slovenski policijski brod tri puta prešao crtu razgraničenja i ušao u hrvatske vode

Tijekom današnjeg dana hrvatska je policija evidentirala tri slučaja povrede crte razgraničenja na moru, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kako navode, o svim povredama crte razgraničenja MUP će obavijestiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Prvo je u 10,45 sati, na 0,9 NM i 8 milja od Rta Savudrija, unutar teritorijalnog mora RH, policijsko plovilo Republike Hrvatske zateklo slovensko policijsko plovilo te su nakon uspostavljenog kontakta izdali upozorenje kako se nalaze unutar teritorijalnog mora RH te da ga napuste, što su u 11,05 sati i učinili.

Kako napominju iz MUP-a, prije postupanja hrvatskog policijskog plovila, slovensko policijsko plovilo je u prolazu, bez zaustavljanja, upozorilo hrvatsku ribaricu da se nalazi u teritorijalnom moru Slovenije te se nakon toga bez ikakvog postupanja udaljilo od ribarice.

Zatim je u 11 sati, na crti razgraničenja, uočen ulazak slovenskog policijskog plovila na 0,8 milja u teritorijalnom moru RH i 1,9 milja od Rta Savudrija. Također je uspostavljen kontakt s plovilom te je upozoreno da se nalazi unutar teritorijalnog mora RH. Policijsko je plovilo potom napustilo teritorijalno more RH.

I konačno u 14,06 uočeno je slovensko policijsko plovilo kako uplovljava u teritorijalno more RH s kursom plovidbe prema hrvatskoj ribarici. Prije dolaska slovenskog policijskog broda do hrvatske ribarice na 0,3 milje u teritorijalnim vodama RH i 1,7 milja od Rta Savudrija uspostavljen je kontakt sa slovenskim policijskim plovilom, izdano im je upozorenje da napuste teritorijalno more RH, što su u 14,28 sati i učinili. Nije bilo kontakta između hrvatske ribarice i slovenskog policijskog broda, stoji u priopćenju MUP-a.

