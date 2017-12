POČELA OBDUKCIJA SLOBODANA PRALJKA: I stručnjaci iz Hrvatske pokušavaju utvrditi od kojeg je otrova general preminuo

Danas je oko 11 sati započela obdukcija Slobodana Praljka koji je u srijedu nakon izricanja presude na Haškom sudu popio otrov i nedugo nakon toga preminuo.

Večernji list javlja da obdukciji u forenzičkom laboratoriju u Haagu prisustvuju i stručnjaci iz Hrvatske, toksikolog i obducent.

Osim toga, u tijeku je i istraga Haškog ureda nizozemskog javnog tužiteljstva o Praljkovom samoubojstvu, no o toj istrazi još uvijek nema novih informacija, no one bi mogle biti objavljene uskoro.

Neslužbeno doznajem da je obdukcija Praljkova tijela bila danas u 11 sati. Nizozemsko javno tužiteljstvo moglo bi u sljedećih 30-ak minuta, kažu, imati neke nove službene informacije o istrazi — Tomislav Krasnec (@krasnec) December 1, 2017

Još se ne zna kada bi Praljkovo tijelo moglo biti spremno za transport u Hrvatsku.