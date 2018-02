POBUNA PROTIV ŽUPNIKA: ‘Sigurno tuče 500.000 kuna godišnje. Ma nek’ je i milijun, sve opraštamo, samo neka se makne’

‘Od obiteljskog dara za crkvu ubire oko 200.000 kuna i tako već šest godina pa računajte, skupo naplaćuje sprovode, mise, vjenčanja, krizme. Ma nek’ tuče i milijun, sve opraštamo, samo neka se makne iz naše župe’, kaže jedan od mještana Cirkvene ogorčen na svećenika.

Vjernici iz Cirkvene kod Svetog Ivana Žabna i dalje ne odustaju od želje da svog dosadašnjeg župnika Ivana Novaka uklone s njegovog mjesta zbog financijskih malverzacija.

ŽUPLJANI PROZIVAJU ŽUPNIKA: Ima auto, motocikl, igra golf i putuje po svijetu, a ne zna se gdje su novci

Slijedom toga u Podravski je list pristigao zapisnik iz vremena kada je župnik preuzeo dužnost od svog prethodnika. U zapisniku o primopredaji navodi se da se u tom trenutku u župnoj blagajni nalazi 165.000 kuna, od čega je malo više od 93.000 kuna gotovina, dok se ostatak nalazi na žiro računu. U zapisniku stoji i da župa ima dugove prema PBZ banci za kredit, ali se ne navode brojke.



Među potpisnicima tog dokumenta je i ekonom Josip Stipančević čijim se izjavama na posljednjem sastanku u župi, ako i izjavama svog svećenika mještani još uvijek ne mogu načuditi. “Ekonom Bjelovarsko-križevačke biskupije Stipančević rekao je tada kako je na računu prilikom primopredaje zatekao – nula kuna. Ne znamo zbog čega je to rekao kad u zapisniku o primopredaji piše da je bilo 165.000 kuna. Što je s kreditom u banci, koliko je još preostalo za otplatu, ekonom je s oltara rekao kako su platili samo 17.000 kuna u proteklih šest godina, ali zašto nemamo uvid u financije”, ljutito prepričavaju vjernici.

Skupo naplaćuje sprovode, mise, vjenčanja…

No, sada su odlučili i javno progovoriti. “Velečasni Novak sigurno tuče minimalno 500.000 kuna godišnje. Od obiteljskog dara za crkvu ubire oko 200.000 kuna i tako već šest godina pa računajte, skupo naplaćuje sprovode, mise, vjenčanja, krizme. Ma nek’ tuče i milijun, sve opraštamo, samo neka se makne iz naše župe”, kazao je za Podravski ogorčeni Ivica Šešet.

O svom sukobu sa župnikom, a koji se tiče novca, progovorio je i orguljaš Mirko Kovačić. “Situacija je eskalirala kada mi je Novak priopćio kako će on uzeti novac koji su građani dobrovoljno davali meni i zvonaru, staviti to u župnu blagajnu pa nam isplaćivati nagrade. Nisam htio ići s njim u blagoslov, nikad nisam tražio naknadu, svi znamo kamo bi taj novac otišao. Ekonom Stipančević me optužio da lažem za oltarom, a potpisao je isti zapisnik kao i ja”, kaže Kovačić dodajući kako mu je župnik prijetio da će ga smijeniti.

Gdje je nestao novac od zemlje?

Zoran Vrhovski koji je kupio zemlju od Crkve otkrio je kako ju je župniku platio u gotovini, na ruke. Pritom je pokazao ugovor o prodaji u kojem stoji da je iskeširao 15.000 kuna.

Vjernici se pitaju kamo je otišao i taj novac jer su potpuno izgubili povjerenje u svog župnika. Kažu kako im unazad šest godina nije pokazao niti jedan financijski izvještaj, a za transparentnost poslovanja zaduženo je i ekonomsko vijeće župe gdje je postavio sebi bliske osobe.