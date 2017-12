POBJEDA GRAĐANSKE INICIJATIVE ‘NE DAJ SE CETINO’: Ništa od gradnje termoelektrane na Perući! Povjerenstvo srušilo studiju

Devet je članova glasalo protiv, a tri za prihvatljivost KKPE Peruća.

Na drugoj sjednici Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš za Kombi kogeneracijsku plinsku elektranu Peruća, koja je u utorak održana u prostorima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, od ukupno 12 nazočnih članova, njih 9 glasalo je “protiv”, a 3 “za” prihvatljivost KKPE Peruća za okoliš, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Ministarstvo izdaje rješenje

“Nakon završetka rada povjerenstva, ministarstvo će razmotriti mišljenje povjerenstva i tek tada ministarstvo izdaje rješenje kojim se utvrđuje prihvatljivost/neprihvatljivost zahvata za okoliš što je upravni akt protiv kojeg i javnost i nositelj zahvata mogu pokrenuti upravni spor”, istaknulo je u priopćenju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Iz ministarstva navode kako je na današnjoj sjednici sudjelovalo 12 od 15 članova povjerenstva koje čine predstavnici nadležnih tijela, stručnjaci i predstavnici regionalne i lokalne samouprave.



Postupak procjene utjecaja na okoliš za KKPE Peruća pokrenula je 2016. tvrtka MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Zagreb o čemu je objavljena i informacija na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Studiju utjecaja na okoliš za navedeni zahvat izradila je tvrtka Elektroprojekt d.d. koja ima suglasnost ministarstva za izradu te dokumentacije.

Otvoreno pismo ministru Ćoriću

Savjetodavno stručno povjerenstvo koje čini 15 članova u postupku procjene utjecaja na okoliš sudjeluje svojim mišljenjem. Povjerenstvo, dakle, objašnjavaju u ministarstvu, ocjenjuje na temelju Studije o utjecaju na okoliš prihvatljivost zahvata te predlaže ministarstvu moguće mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Ministarstvo podsjeća i da je nakon prve sjednice Povjerenstva Studija o utjecaju upućena na javnu raspravu i to u trajanju od 21. studenog do 31. prosinca 2016. U okviru javne rasprave održano je i javno izlaganje 16. prosinca 2016. u Gradu Sinju i Općini Hrvace.

Jedanaest ekoloških udruga i građanskih inicijativa iz cijele Hrvatske u nedjelju, 10. prosinca, uputile su otvoreno pismo ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću u kojem su se pridružile protivnicima projekta “Vis Viva” odnosno izgradnji kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) na jezeru Peruća i reverzibilne hidroelektrane Vrdovo te pozvale ministra da odbije izdati pozitivno rješenje Procjene utjecaja na okoliš za cijeli projekt.

U pismu navode pet ključnih problema tog projekta. Najprije napominju da je riječ o privatnom projektu koji želi koristiti javna sredstva i spominju sukob interesa Marije Pejčinović Burić i njenog supruga Zorana Burića. Dalje ističu da će ‘predator od 500 MW’ jednostavno “progutati” Peruću i Cetinu i uništiti ogroman bazen pitke vode. Također, upozoravaju na mogućnost da privatnik kontrolira energetski sustav RH.

‘Ovaj projekt nije lokalni već utječe na sve građane RH’

Tako, među ostalim, napominju da je cijena goriva za termoelektranu veća od prodajne cijene struje te se stoga pitaju zašto privatni investitor radi neisplativ projekt, a odgovor je, odnosno “caka”, kako pišu, u zakonima Republike Hrvatske.

Naime, objašnjavaju, u Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji piše da takve termoelektrane imaju pravo na državne poticaje putem subvencija, što znači da bi razliku u cijeni trebali plaćati svi građani RH.

“Samim tim ovaj projekt nije lokalni već utječe na sve građane RH. To znači da bi država sudjelovala u ‘legalnoj pljački’, a to bi plaćali građani cijele Hrvatske u iznosu višem od milijardu kuna godišnje javnih sredstava, posredno preko leđa građana i gospodarstvenika”, upozoravaju. Ukazuju i na to da je vlasnik projekta “Vis Viva” Zoran Burić, suprug potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić te da je “upravo u njezinom mandatu taj projekt (I. faza) odlukom Povjerenstva za strateške projekte, a pod predsjednicom Komisije (potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva) Martine Dalić predložen Vladi RH za Listu strateških, od interesa za Republiku Hrvatsku”.